Provocarea zilei pe „Adevărul”: integrama „Albastru” pune la încercare atenția și vocabularul. Cât de repede o poți rezolva?

„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație, potrivite atât pentru o pauză de la serviciu, cât și pentru momentele de relaxare.

Foto: Adevărul

Integrama zilei, „Albastru” , vine cu o temă cromatică și un indiciu principal care cere atenție la detalii: „Albăstreală de rufe”.

Grila, construită în jurul cuvântului‑cheie vertical de 7 litere, provoacă cititorii să își testeze logica, cultura generală și rapiditatea - AICI.

Jocul include definiții cu dificultate variată, de la „Floare albastră” și „Piatră albastră”, până la „Planeta albastră” sau „Are sânge albastru”.

Indiciile sunt plasate direct în careu, iar săgețile indică direcția în care trebuie completate răspunsurile, exact ca în ediția clasică din ziar.

Printre definițiile din interiorul grilei se regăsesc și „Bluză populară”, „Bolta cea albastră”, „Ochi albastru uimitor”, „Uriașe întinderi albastre” sau „Arborele Canadei”, fiecare cerând un vocabular bine exersat.

Jocul poate fi rezolvat online, fără cont și fără limitări, iar cititorii pot verifica imediat dacă au intuit corect răspunsurile. Integrama este concepută ca un exercițiu scurt, dar intens, ideal pentru o pauză de dimineață sau pentru câteva minute de relaxare.

Rubrica „Jocurile Adevărul” oferă zilnic integrame, rebusuri, quizuri și sudoku, toate adaptate pentru a fi rezolvate direct pe ecran.

Dacă integrama „Albastru” ți-a pus mintea în mișcare, celelalte provocări ale zilei te așteaptă cu noi exerciții de atenție și cultură generală.