 Rețeaua Foxtrot: gruparea din umbra Teheranului care transformă adolescenți în ucigași plătiți în toată Europa | adevarul.ro
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Rețeaua Foxtrot: gruparea din umbra Teheranului care transformă adolescenți în ucigași plătiți în toată Europa

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Un pistol, un adolescent recrutat online și o „misiune” primită ca într-un joc video: acesta este noul chip al crimei organizate în Europa. Rețeaua Foxtrot, cu legături directe la regimul de la Teheran, a transformat asasinatul într-un serviciu la comandă, plătit în criptomonede promise și recrutând tineri de 15-18 ani prin rețele sociale și aplicații de mesagerie criptată. Cazul lui Johannes Natland, adolescentul norvegian condamnat săptămâna aceasta la Londra pentru un complot de crimă în Yorkshire, dezvăluie mecanismele unui fenomen care s-a extins deja în 11 țări europene.

poltisti norvegieni
Polițiști norvegieni /FOTOX

Într-o suburbie a Stockholmului, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut din întunericul nopții de iarnă. Înarmat cu un pistol, s-a apropiat de Murad Abdelkader, un student de 20 de ani care se întorcea de la tura sa de la McDonald's.

Atacatorul a deschis focul, trăgând repetat pe măsură ce se apropia de țintă. Ultimul glonț l-a lovit pe tânăr în cap, în timp ce zăcea neputincios la pământ.

Ucigașul era Atilla Azimov, în vârstă de 18 ani. În acea noapte de februarie, anul trecut, el ucisese omul greșit.

O făcuse pentru bani — angajat de Rețeaua Foxtrot, o grupare de crimă organizată cu legături cu regimul iranian, devenită notorie pentru tacticile sale de „violență la comandă” .

Rețeaua Foxtrot este considerată responsabilă pentru aproximativ 35 de crime

Din 2022, Rețeaua Foxtrot este considerată responsabilă pentru aproximativ 35 de crime, precum și pentru o serie de atacuri și tentative de atac asupra unor ținte israeliene din Europa, două dintre acestea implicând explozivi și grenade.

Gruparea recrutează adolescenți pentru a comite atacurile în schimbul unor sume de bani, dar aproape niciodată nu ajunge să plătească, întrucât aceștia sunt, de cele mai multe ori, prinși.

Un exemplu recent este cel al lui Johannes Natland, un adolescent norvegian condamnat miercuri de un juriu de la Old Bailey, la Londra, pentru complot în vederea comiterii unei crime, plănuită în vestul comitatului Yorkshire.

Potrivit Grupului Operativ GRIMM (OTF GRIMM), structura Europol înființată pentru a combate acest fenomen, tinerii asasini sunt recrutați pe rețelele sociale și primesc instrucțiuni printr-un sistem „gamificat”, care imită mecanismele jocurilor video.

„Externalizarea calculată a crimei” către tineri vulnerabili

Andy Kraag, șeful Centrului European pentru Crimă Organizată și Gravă din cadrul Europol, numește acest fenomen „externalizarea calculată a crimei” către tineri vulnerabili.

Grupul Operativ GRIMM reunește în prezent 11 țări afectate de fenomenul VaaS: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Liderul Rețelei Foxtrot, Rawa Majid, a fugit din Suedia, apoi din baza sa ulterioară de operare din Turcia, stabilindu-se acum în capitala iraniană, Teheran. Poliția consideră că unele dintre atacurile VaaS au fost comise la comanda regimului iranian, inclusiv un atac cu grenadă asupra ambasadei israeliene de la Copenhaga, în timp ce alte atacuri fac parte din războaiele pentru controlul traficului de droguri purtate de Foxtrot.

Diamant Salihu, jurnalist de investigație la postul public suedez SVT, cercetează de trei ani rețeaua Foxtrot și legăturile sale cu Iranul. „Regimul îi ordonă liderului Rețelei Foxtrot să-și instige rețeaua să comită atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian”, a explicat el. „Pot fi disidenți, jurnaliști aflați în opoziție față de regim, dar și ținte israeliene.”

Legăturile cu regimul iranian au apărut după octombrie 2023, când Majid a fugit la Teheran, potrivit lui Salihu. „A trebuit să încheie o înțelegere pentru a putea trăi liber în Iran, cu condiția ca el și rețeaua sa să lucreze pentru regim.”

Rețeaua Foxtrot și Majid au fost sancționați de guvernul britanic în aprilie 2025 — luna următoare arestării lui Natland, care avea atunci 18 ani. Acesta zburase în Regatul Unit pentru a comite, în numele Foxtrot, un asasinat undeva în apropiere de Huddersfield.

Cum funcționează sistemul „crimă la comandă”

Cazul Natland ilustrează mecanismul sistemului VaaS. Natland este fiul a doi jurnaliști din Stavanger și a avut o copilărie confortabilă, dar a alunecat spre consumul de droguri și a dezvoltat episoade de psihoză, ajungând să petreacă timp în reabilitare și, pentru o scurtă perioadă, într-un centru pentru copii. Acolo l-a cunoscut pe un alt adolescent, activ online sub pseudonimul UnknownHustler.

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UnknownHustler a fost cel care i-a trimis lui Natland, online, cererea inițială pentru comiterea unei crime în Regatul Unit: „Crimă în Anglia, 270.000” (270.000 de coroane norvegiene, aproximativ 21.000 de lire sterline). Cererea provenea de la un alt adolescent, cunoscut sub pseudonimul Generalen, în vârstă de 16 ani la acea vreme, care petrecuse ultimii trei ani într-un centru pentru copii. Generalen l-a recrutat ulterior pe Natland pentru misiune.

Natland a fost apoi transferat unui membru al Foxtrot, cunoscut sub pseudonimul Agent 47 — nume împrumutat din seria de jocuri video Hitman. Poliția suedeză îl acuză pe Ali Shehad Ahmed, apropiat al liderului Foxtrot, Majid, că s-ar afla în spatele acestui pseudonim.

Agent 47 i-a cumpărat lui Natland un bilet de avion doar dus către Aeroportul Manchester și l-a ajutat să obțină un pașaport de urgență. Folosind aplicația de mesagerie criptată Signal, l-a ghidat pas cu pas de-a lungul întregii călătorii, înainte de a-l preda unui responsabil de logistică, cunoscut sub pseudonimul „1”.

Tratându-l pe Natland aproape ca pe un personaj de joc video, „1” i-a trimis o hartă și materiale video care indicau locul unde armele erau ascunse într-o zonă împădurită din Huddersfield, precum și un alt clip prin care i se arăta cum să găsească o sumă de bani ascunsă în vegetație, în apropierea unui tunel pietonal.

După ce Natland s-a instalat, împreună cu armele, într-un hotel din Huddersfield, Agent 47 i-a trimis un nou mesaj: „Avem multe de făcut mâine.”

Natland a fost arestat chiar în dimineața următoare. Nu i se comunicase încă cine urma să fie ținta, iar anchetatorii antiteroriști încearcă și acum să stabilească dacă era vorba despre un asasinat cu miză criminală sau despre unul comandat, cu miză politică, în numele Iranului.

Adolescentul care l-a recrutat pe Natland — Generalen — s-a dovedit extrem de activ. Pe lângă angajarea lui Natland ca asasin, el recrutase cel puțin alte două persoane care au comis crime în Suedia: Azimov, care execută acum o pedeapsă pe viață pentru uciderea persoanei greșite, și un tânăr de 17 ani, care l-a împușcat mortal pe Ahmed Zamzam, la Lund, în sudul Suediei, cu trei săptămâni și jumătate mai devreme.

Niciunul dintre cei doi ucigași nu a fost plătit, întrucât amândoi au fost prinși. Potrivit lui Salihu, acesta face parte din modul de operare al rețelei Foxtrot.

„Nu le pasă deloc dacă adolescenții sunt prinși. Pentru că, odată prinși, aceștia nu mai pot cere banii care le-au fost promiși, și nu există niciun caz cunoscut în care acești tineri ucigași să fi fost efectiv plătiți”, a explicat el.

„A fost o politică deliberată de a recruta adolescenți din ce în ce mai tineri, pentru că aceștia nu se gândesc la consecințele faptului de a fi prinși și sunt mult mai dispuși să-și asume riscuri.”

Generalen a fost, în cele din urmă, oprit din activitate după ce a încercat să organizeze asasinarea fiului de 14 ani al unui polițist norvegian. Recrutase un tânăr de 15 ani și unul de 17 ani pentru a comite atacul cu cuțitul, însă adolescentul de 15 ani a anunțat poliția. Atunci când Generalen a fost arestat, anchetatorii au descoperit în telefonul său detalii despre planul de crimă de la Huddersfield, ceea ce a permis poliției britanice să-l aresteze pe Natland chiar la timp.

Generalen a fost condamnat în luna mai și execută o pedeapsă de 14 ani de închisoare.

Succese parțiale în combaterea fenomenului

În cele 15 luni de la înființarea sa, Grupul Operativ GRIMM a înregistrat unele succese. Poliția a efectuat peste 280 de arestări, inclusiv ale câtorva suspecți-cheie.

Una dintre cele mai importante arestări a fost cea a lui Ahmed, considerat a fi Agent 47. Acesta a fost reținut în orașul kurd Sulaymaniyah, din Irak, și face în prezent obiectul unei cereri de extrădare către Suedia.

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liderul Foxtrot jpg

Adjunctul șefului poliției naționale suedeze, Stefan Hector, a declarat că autoritățile își „extind constant cooperarea cu alte state”, demonstrând infractorilor organizați că „nu se pot simți în siguranță nicăieri în lume”.

În luna mai, Mohamed „Moewgli” Mohdhi, fost rapper, descris de poliția suedeză drept „un actor central” al rețelei Foxtrot, a fost arestat în Tunisia.

Liderul rețelei, Majid, rămâne însă în continuare inaccesibil, aflat în Iran.

„Este încă activ”, a spus Salihu. „Și atâta vreme cât această rețea rămâne activă, mă tem că vom continua să asistăm la atacuri împotriva dușmanilor regimului iranian.”

Nu este încă clar în ce măsură arestările au afectat capacitatea operațională a Foxtrot, însă alte grupări — inclusiv rivala sa, Rețeaua Dalen — au adoptat deja metoda VaaS de recrutare a adolescenților vulnerabili pentru comiterea de crime, astfel încât pericolul rămâne foarte real.

Fenomenul s-a răspândit rapid din Suedia în restul Scandinaviei și al Europei de Nord, iar, așa cum arată cazul Natland, a ajuns anul trecut și în Regatul Unit.

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