Video Alertă în Cipru: o bază militară britanică a fost atacată de o dronă Shahed. Măsurile de securitate, ridicate la cel mai înalt nivel

Baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost lovită duminică noapte de o dronă. Personalul bazei a fost instruit să rămână în clădiri și să aștepte noi indicații, autoritățile avertizând că „pot exista impacturi suplimentare”. Explozia și sirenele au fost auzite în apropiere de Limassol.

Guvernul britanic a confirmat că forțele armate „răspund unui presupus atac cu dronă” și că protecția militarilor este „la cel mai înalt nivel”.

Drona ar fi fost un Shahed 136, potrivit BBC. Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că incidentul „a implicat o dronă fără pilot, care a cauzat daune limitate”.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va permite Statelor Unite să folosească bazele britanice pentru a „împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ucigând civili nevinovați, punând în pericol viețile britanicilor şi lovind ţări care nu au fost implicate”.

Starmer a spus că decizia este menită „pentru a proteja viețile britanice și în conformitate cu dreptul internațional”.

Secretarul Apărării John Healey a declarat anterior că trupele și civilii britanici din Orientul Mijlociu sunt expuși „atacurilor nediscriminate” ale Iranului.

Într-un alt incident anterior, Healey a spus că două rachete balistice au fost trase către Cipru, deși era „destul de sigur” că Cipru nu era ținta.

Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat ulterior că Sir Keir a „confirmat clar că Cipru nu era o țintă” în timpul unui apel telefonic cu președintele țării, Nikos Christodoulides.

A fost prima dată când un avion britanic a doborât o dronă iraniană de la începerea atacurilor SUA și Iran.