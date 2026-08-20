Trump declară „război economic” Iranului: „Nimeni nu i-a oferit o oportunitate mai mare de a încheia un acord decât mine”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 20 august, „cea mai dură operațiune economică” împotriva Iranului, după ce Teheranul a refuzat să încheie un acord.

„Nimeni nu i-a oferit Republicii Islamice Iran o oportunitate mai mare de a încheia un acord decât mine. Din păcate pentru ei, au eșuat să profite de ea.

Prin urmare, astăzi anunț CEA MAI DURĂ OPERAȚIUNE ECONOMICĂ întreprinsă vreodată împotriva unei țări! Aceasta va fi o formă de război economic și izolare la o scară fără precedent. Marina lor a dispărut, forțele lor aeriene au fost distruse, fabricile lor militare sunt acum ruine, moneda lor nu mai valorează nimic, iar țara lor se află în pragul colapsului”, a afirmat președintele SUA, într-o postare pe Truth Social.

Trump amenință cu sancțiuni economice severe orice țară care ajută Iranul, inclusiv prin contrabandă cu petrol, transferuri financiare sau companii-paravan.

„Aceasta va fi o ZI D – D-DAY ECONOMICĂ, iar noi avem nevoie ca toți aliații noștri să fie alături de Statele Unite ale Americii pentru a izola și înfrânge amenințarea reprezentată de Iran.

Acești maniaci sunt la pământ, iar aceste MĂSURI ISTORICE îi vor paraliza și le vor afecta capacitatea de a exporta teroare în întreaga lume. IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ”, a mai spus acesta.

Anunțul vine după ce armistițiul de 60 de zile cu Iranul a expirat luni, fără să existe vreun semn al unei soluții diplomatice sau militare pentru conflictul început de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie, scrie BBC.

Cea mai recentă măsură a lui Trump pare să extindă campania de presiune din cadrul Operațiunii „Economic Fury”, lansată în aprilie pentru a sancționa băncile și companiile străine care desfășoară afaceri cu Teheranul.

De asemenea, cu o zi înainte, pe 19 august, Emiratele Arabe Unite (EAU) au impus un embargo comercial pe termen nedeterminat asupra Iranului, acuzând Teheranul că a lansat două rachete balistice asupra teritoriului țării. Iranul a respins acuzațiile.

„Toate activitățile comerciale, schimburile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul au fost suspendate până la noi ordine”, a precizat Ministerul emiratez de Externe.

Instituția a precizat că una dintre rachete a căzut în afara apelor teritoriale, iar cealaltă în interiorul acestora. Abu Dhabi susține că rachetele vizau traficul maritim, acuzație respinsă de Teheran drept „nefondată”.

Iranul a acuzat, la rândul său, SUA și Israelul de „acțiuni rău intenționate”.