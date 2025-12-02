Germania dezbate scăderea vârstei penale la 12 ani după un atac șocant comis de doi adolescenți cu o macetă

Un incident șocant petrecut la Dortmund a reaprins discuțiile în Germania despre scăderea vârstei de la care copiii pot fi trași la răspundere penală. Doi minori de 13 ani au atacat violent proprietarul unui chioșc, provocându-i răni grave și furând bani, iar legea actuală nu permite sancționarea penală a copiilor sub 14 ani.

În noaptea de sâmbătă, 29 noiembrie, doi copii - un elev sirian și un copil german de origine bulgară au pătruns în chioșcul din Dortmund. Ei i-au pulverizat proprietarului spray cu piper în față și l-au lovit cu o macetă în cap. În timpul atacului, victimei în vârstă de 37 de ani i-a fost tăiat degetul mare de la mâna stângă, iar alte lovituri i-au provocat răni la piept și la picior. După ce au furat bani, cei doi au fugit de la locul faptei.

Poliția i-a arestat rapid, însă fiind sub vârsta de 14 ani, minorii nu pot fi trași la răspundere penală și au fost predați în grija părinților și a bunicii, la indicația procurorului. Cel puțin unul dintre ei era deja cunoscut autorităților ca fiind periculos.

Dezbateri aprinse între experți și politicieni

Incidentul a generat discuții intense despre reducerea vârstei de răspundere penală în Germania. „Acest atac brutal este un alt vârf al degradării și brutalității în rândul copiilor. Reducerea vârstei de răspundere penală la 12 ani nu trebuie doar cerută, ci trebuie implementată acum”, a declarat Manuel Ostermann, vicepreședintele sindicatului poliției federale germane. „Nu este vorba de a închide copiii în închisori, ci de a impune reguli clare într-o societate din ce în ce mai dezorganizată. Trebuie să exercităm presiune asupra părinților prin lege, deoarece ei sunt primii responsabili pentru educația copiilor lor”, a adăugat acesta.

Gregor Golland, expert în afaceri interne și vicepreședinte al grupului parlamentar CDU din Renania de Nord-Westfalia, a subliniat pentru Bild: „Acest atac extrem de brutal arată încă o dată că trebuie să discutăm serios despre reducerea vârstei de răspundere penală în Germania. Copiii și adolescenții din ce în ce mai tineri și mai violenți nu trebuie să comită crime grave fără consecințe”.

Profesorul Friedrich Lösel, psiholog și criminolog, a avertizat asupra creșterii violenței în rândul tinerilor. „Chiar și copiii recurg acum la cuțite”, a spus el. Lösel a explicat că există multiple cauze, dar a menționat „migrația masivă” ca factor principal, afirmând că mulți copii ajung la școală cu influențe culturale diferite și fără să vorbească suficient limba germană. „Această tendință trebuie oprită urgent, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a elevilor”, a avertizat Lösel.