Teroare între adolescenți. Un băiat de 15 ani, sechestrat și torturat de colegi de școală

O bandă de minori – doi băieți și o fată, cu vârste între 14 și 16 ani – este cercetată pentru răpire și violență domestică, după ce ar fi sechestrat și agresat un băiat de 15 ani.

Cei trei, deja cunoscuți pentru acte de vandalism, l-ar fi ademenit pe adolescent într-un apartament, unde l-au umilit și bătut timp de două ore, scrie Corriere della Sera.

Potrivit anchetatorilor, băiatul a fost obligat să se dezbrace și să intre în râul Dora, după ce fusese agresat fizic și verbal. Fata de 16 ani ar fi asistat la scenele de violență fără a interveni.

Cei trei tineri fac parte dintr-o bandă deja cunoscută în localitățile Moncalieri, Nichelino și Trofarello, dar și în Torino, în special în zona Pieței Bengasi. Unul dintre agresori ar fi coleg de școală cu victimă, pe care ar fi convins-o să nu mai meargă la bunicul ei în seara de Halloween și să vină în apartamentul unde nu se afla niciun adult.

Mama băiatului a descris clipele de groază: „L-au dus într-o casă unde nu era niciun adult, i-au luat telefonul, i-au blocat numerele noastre și apoi acești monștri l-au bătut și torturat timp de două ore. L-au închis în baie.”

Carabinierii au confiscat telefoanele celor trei adolescenți, care urmează să fie audiați. Ancheta urmărește să afle dacă există filmări ale agresiunii și dacă violențele au fost chiar mai grave decât cele relatate.