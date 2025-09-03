Incident șocant în Sectorul 5: un bărbat și-a lovit concubina cu o macetă în cap. Alte patru persoane, cercetate pentru mărturie mincinoasă

Un bărbat din Sectorul 5 al Capitalei a fost arestat preventiv după ce și-a lovit concubina cu o macetă în zona capului, provocându-i leziuni care necesită 12–14 zile de îngrijiri medicale. Alți patru inculpați se află sub control judiciar, fiind acuzați de mărturie mincinoasă după ce au declarat că nu au avut cunoștință și nu au purtat niciun dialog cu persoana vătămată despre agresiune.

„La data de 02.09.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie şi faţă de alţi patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă”, transmite Judecătoria Sectorului 5.

În data de 22 august, în timp ce se aflau acasă, inculpatul G.S. a lovit-o pe victimă cu o macetă la nivelul capului, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 12–14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Ulterior, pe 1 septembrie, patru persoane — C.S.A., G.A., M.G.A. și D.M. — prezente la audieri în calitate de martori, au făcut declarații mincinoase, susținând că nu aveau cunoștință și nu au purtat niciun dialog cu victima despre agresiunea concubinului ei.

Judecătorii au decis ca agresorul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, iar cei care au depus mărturie mincionasă să fie plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

„La data de 02.09.2025, procurorul a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti cu propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul G.S., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 02.09.2025 şi până la data de 01.10.2025 inclusiv, propunere ce a fost admisă.

La data de 02.09.2025, procurorul a dispus luarea faţă de inculpaţii C.S.A, M.G.A. şi D.M., cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, a măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 02.09.2025 şi până la data de 31.10.2025 inclusiv”, a mai transmis instanța.

Cercetările sunt efectuate în continuare de către organele de cercetare penală din cadrul D.G.P.M.B. - Secţia 24 Poliţie, sub supravegherea procurorului de caz.