search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să se împlinească”. De ce ideea unei Europe fără Uniunea Europeană este o greșeală

0
0
Publicat:

Există voci la Washington care privesc cu simpatie o Europă fără Uniunea Europeană. Dar destrămarea blocului ar avea consecințe rapide și costisitoare — inclusiv pentru Statele Unite, scrie, în Politico, Dalibor Rohac, cercetător principal la American Enterprise Institute, din Washington DC.

O Europă lipsită de Uniunea Europeană nu ar fi un continent al statelor naționale suverane/FOTO:Arhi
O Europă lipsită de Uniunea Europeană nu ar fi un continent al statelor naționale suverane/FOTO:Arhi

„Ai grijă ce-ți dorești, s-ar putea să se împlinească”, spune o fabulă atribuită lui Esop.

Această avertizare ar trebui luată în serios de americanii care aplaudă, alături de administrația președintelui Donald Trump, apelurile la slăbirea sau chiar desființarea Uniunii Europene, prezentată drept un colos birocratic vinovat de „ștergerea identităților civilizaționale”.

Dincolo de contradicția evidentă dintre respectul declarat al mișcării MAGA pentru suveranitatea națională și modul în care Washingtonul oferă lecții europenilor despre cum să-și organizeze continentul sau pe cine să voteze, ostilitatea față de UE ridică o problemă mai profundă.

Cum ar arăta o Europă fără UE

O Europă lipsită de Uniunea Europeană nu ar fi, în realitate, un continent al statelor naționale suverane și prospere. Mai degrabă, ar semăna cu Balcanii de Vest după destrămarea fostei Iugoslavii — o regiune în care vechile tensiuni și revendicări teritoriale au revenit rapid la suprafață.

Un astfel de scenariu ar fi cu atât mai probabil dacă destrămarea UE ar fi impulsionată de forțe politice care se prezintă drept „patriotice” și, paradoxal, drept aliați ai NATO.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, de pildă, promovează de mult timp o viziune politică axată pe recuperarea simbolică a „Ungariei Mari”, așa cum exista înainte de Tratatul de la Trianon din 1920 — o ambiție care afectează direct relațiile cu vecini precum România, Ucraina sau Serbia.

În același timp, lideri naționaliști din statele învecinate ar putea avea propriile revendicări. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, îl elogiază pe Slobodan Milošević, dictatorul responsabil de războaiele sângeroase din Balcani. Ar fi dispus să renunțe la Subotica — sau Szabadka, în maghiară — în favoarea Budapestei? Sau ce s-ar întâmpla cu ideile unor politicieni precum Diana Șoșoacă, europarlamentar român care pledează pentru anexarea unor teritorii „istoric românești”, precum nordul Bucovinei, aflat astăzi în Ucraina?

De ce UE ține sub control aceste tensiuni

Motivul principal pentru care asemenea forme de revizionism istoric rămân marginale este succesul proiectului european. Libera circulație fără pașapoarte, standardele ridicate de protecție a minorităților și mecanismele de cooperare economică au redus drastic riscul conflictelor.

În absența UE, scenarii considerate astăzi de neconceput ar deveni posibile — de la conflicte armate deschise la „conflicte înghețate”, de tipul celor menținute de Rusia sau Serbia în regiuni precum Transnistria sau Kosovo.

Citește și: Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite

Într-un asemenea context, marile puteri ar juca un rol decisiv. Rusia, deja încurajată de ambiguitatea poziției americane față de Ucraina, ar putea fi tentată să testeze credibilitatea articolului 5 al NATO. În același timp, o Germanie condusă de o formațiune de extremă dreaptă, precum Alternativa pentru Germania, ar putea fi mai dispusă să-și relativizeze responsabilitățile istorice — un pas încurajat public de apropiați ai lui Trump, inclusiv Elon Musk.

UE și istoria Europei

Ideea că Uniunea Europeană ar reprezenta un „capăt de drum” pentru civilizația europeană trădează o neînțelegere profundă a istoriei continentului.

De la căderea Imperiului Roman, Europa a oscilat constant între unitate și diversitate politică și culturală. Structurile sale cvasi-federale, adesea greoaie, nu sunt o anomalie, ci parte dintr-o tradiție îndelungată, care include Sfântul Imperiu Roman, Liga Hanseatică sau Republica Polono-Lituaniană.

De ce contează Europa pentru America

Se poate argumenta că problemele Europei ar trebui să rămână ale Europei, nu ale Statelor Unite. Dar aceasta ar fi, cel mult, o justificare pentru retragerea americană din securitatea europeană — nu pentru implicarea activă a Washingtonului sau a unor actori influenți din SUA în politica internă a continentului.

Mai mult, ideea unei dezangajări americane este slab susținută de istorie. În 1917 și în 1941, Statele Unite au descoperit că, deși nu erau interesate de războaiele europene, acestea le-au afectat direct interesele vitale. Atacurile navale germane și, ulterior, intrarea SUA în Al Doilea Război Mondial au demonstrat costurile izolării.

Sprijinul american de după război pentru integrarea economică europeană nu a fost rezultatul naivității, ci al unei strategii deliberate de prevenire a unui nou conflict major. Această politică a coincis cu una dintre cele mai lungi perioade de pace și prosperitate din Europa — și cu ascensiunea Americii ca putere globală dominantă, susținută de relația transatlantică.

Un risc cu efect de bumerang

Războaiele culturale pot fi captivante, iar campania actuală a administrației Trump împotriva Uniunii Europene se înscrie în această logică. Însă, dincolo de retorică, consecințele ar putea fi serioase.

Dacă Uniunea Europeană s-ar prăbuși sub presiunea combinată a Rusiei și a unei Americi ostile, nu doar Europa ar plăti prețul. Statele Unite ar descoperi rapid că destrămarea UE este un scenariu pe care l-ar ajunge să-l regrete, susține Dalibor Rohac, cercetător principal la American Enterprise Institute.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW care va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, Ajunul Crăciunului și de ce este considerat o noapte magică
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Rulada cu smochine Sursa foto shutterstock 320476976 jpg
3 rețete pentru o masă de neuitat de Sărbători. Vezi ce le face unice!
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?