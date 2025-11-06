search
Doi minori, cercetați de procurori după ce au desenat simboluri naziste în Cimitirul Evreiesc din Arad

Publicat:

Doi minori care suspectați că au desenat cu vopsea însemne naziste şi fasciste pe morminte din Cimitirul Evreiesc din municipiul Arad sunt cercetaţi de procurori pentru mai multe infracţiuni, între care utilizarea în public a simbolurilor interzise.

Cimitirul Evreiesc din Arad FOTO Facebook / Jewish Cemetery Project Arad
Cimitirul Evreiesc din Arad FOTO Facebook / Jewish Cemetery Project Arad

Potrivit unui comunicat de presă transmis Agerpres de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, cei doi adolescenţi sunt urmăriţi penal pentru distrugere, profanare de morminte şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Tinerii ar fi profanat mormintele evreieşti în primăvară.

"Prin spargerea sticlei unei ferestre, geamurile aparţinând unei anexe din incinta Cimitirului Evreiesc, iar prin folosirea unui spray cu vopsea de culoare roşie, au desenat mai multe însemne pe un număr de cinci monumente funerare, reprezentând simbolurile fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, respectiv o cruce cu cerc, care reprezintă 'Crucea Celtică', simbol legionar, numărul '397', care reprezintă anul în care a decedat episcopul Sfântul Martin din Tours (316 - 397), considerat ca fiind apărătorul celor slabi, fiind o inspiraţie pentru 'ideologia legionară', cât şi un simbol nazist, respectiv 'svastica'. Cu privire la infracţiunea de distrugere, preşedintele Comunităţii Evreilor, având calitatea de reprezentant al Cimitirului Evreiesc din municipiul Arad, a formulat plângere prealabilă în cauză", se arată în comunicat.

După producerea incidentelor, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad informase că face cercetări cu privire la o organizaţie extremistă, care ar fi fost înfiinţată de un adolescent şi ar fi distrus cruci şi monumente funerare din Cimitir Evreiesc.

"Doi minori, din Arad, ar fi distrus pietre funerare şi ar fi vopsit cu spray monumente funerare dintr-un cimitir evreiesc, din municipiul Arad. Minorii ar fi fondator, respectiv membru al unei organizaţii cu caracter extremist şi nazist", precizaseră reprezentanţii IPJ.

Tot în primăvară, Comunitatea evreiască din Arad a reacţionat la aceste incidente.

"Când în cimitir se fac semne cu semnificaţie nazistă, e clar că este în direcţia antisemită, deci este o ameninţare. Mai ales că în ultimul timp se observă o creştere a antisemitismului în toată lumea", declarase preşedintele Comunităţii Evreieşti din Arad, Raoul Vizental.

El a arătat că astfel de atacuri au mai avut loc în trecut, dar a spus că majoritatea erau din teribilism, în timp ce acest incident ar fi fost provocat de persoane care ştiau ce vor să transmită.

