Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Doi minori de 15 ani, reţinuţi după ce au furat 400 litri de motorină. La percheziții, polițiștii au găsit inclusiv pistoale. Adolescenții au fost reținuți

Publicat:

Doi minori din Făget, județul Timiș, au fost reţinuţi sâmbătă,  4 octombrie, pentru furt calificat. Adolescenții sunt bănuiţi că ar fi sustras, în mai multe nopţi, circa 400 litri de motorină din autovehicule şi utilaje ale primăriei şi unor societăţi private.

Minorii au fost reținuți. FOTO Shutterstock
Minorii au fost reținuți. FOTO Shutterstock

Poliţiştii din Făget, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget, au pus în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş, într-o cauză penală care vizează infracţiunea de furt calificat, potrivit Agerpres.

„În cadrul activităţilor sunt cercetate două persoane de 15 ani, bănuite de comiterea infracţiunii de furt calificat, care în perioada 22-25 septembrie ar fi sustras, noaptea, din autovehiculele şi utilajele unei unităţi administrative şi a unor societăţi private care efectuau lucrări de asfaltare a drumurilor, aproximativ 400 de litri de motorină”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

 Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate mai multe bunuri necesare administrării probatoriului, respectiv: un scuter, dispozitive electronice, telefoane mobile, recipiente din plastic şi articole vestimentare.

Polițiștii au mai descoperit şi ridicat un pistol neletal, un tub cu aer comprimat, un pistol letal şi muniţie, precum şi mai multe pachete de ţigarete, netimbrate, deţinute ilegal, pentru această faptă fiind aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei, bunurile fiind supuse confiscării.

Cercetările în dosar au fost extinse şi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, respectiv contrabandă calificată.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş şi Poliţiei Municipiului Lugoj - Compartimentul Criminalistic.

În urmă cu doi ani, patru tineri au furat peste o tonă de motorină din rezervoarele a 16 camioane. La percheziții au fost descoperite arme și droguri.

În mai 2025, un bărbat din judeţul Argeş a fost reţinut de poliţiştii din Alba după ce ar fi sustras peste 4,3 tone de combustibil prin forţarea capacelor de închidere asigurare a rezervoarelor de la autocamioanele mai multor societăţi comerciale.

Timişoara

