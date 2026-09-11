O femeie din Barcelona a reușit timp de șase ani să convingă oameni din Statele Unite că este una dintre supraviețuitoarele atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Sub numele de Tania Head, ea a susținut că se afla în Turnul de Sud al World Trade Center atunci când unul dintre avioanele deturnate a lovit clădirea și a ajuns să conducă o asociație a supraviețuitorilor.

Femeia care a inventat că a supraviețuit atentatelor de la 11 septembrie Foto: sursa: X/Morbid Knowledge

Povestea ei a fost una dintre cele mai elaborate relatări false legate de atentatele de la 11 septembrie. Esteve susținea că se afla la etajul 78 al Turnului de Sud, într-o zonă aflată deasupra locului în care a lovit cel de-al doilea avion, și că era una dintre cele 18 persoane care au supraviețuit în acea parte a clădirii.

Femeia povestea că un bărbat aflat pe moarte i-a înmânat verigheta pentru a o restitui soției sale. Spunea, de asemenea, că un voluntar cu hainele în flăcări a ajutat-o să coboare scările în timpul evacuării, relatează Euronews.

În versiunea sa, tragedia personală era completată de moartea logodnicului. Ea susținea că David Scott Suárez, angajat al companiei Deloitte, a murit în Turnul de Nord și că cei doi erau logodiți.

În realitate, nu a fost niciodată în Turnurile Gemene

Nimic din povestea privind supraviețuirea sa nu era adevărat. Femeia care se prezenta drept Tania Head era, de fapt, Alicia Esteve, originară din Barcelona. În ziua atentatelor, aceasta se afla în oraș și urma un program de masterat. Nu intrase niciodată în Turnurile Gemene.

Nici presupusa relație cu David Scott Suárez nu a fost confirmată. Familia bărbatului și compania la care acesta ar fi lucrat nu au confirmat existența unei logodne între cei doi.

Cu toate acestea, identitatea inventată i-a permis lui Esteve să intre în cercul supraviețuitorilor și să ocupe o poziție importantă. A ajuns să conducă World Trade Center Survivors' Association și s-a întâlnit inclusiv cu Rudy Giuliani, primarul New Yorkului la momentul atentatelor. Timp de ani de zile, nimeni nu a pus serios la îndoială povestea femeii.

A fost demascată în 2007

Minciuna a început să se destrame în 2007, când jurnaliștii The New York Times David W. Dunlap și Serge F. Kovaleski au început să verifice afirmațiile sale.

Cei doi au observat că anumite elemente din povestea lui Tania Head nu se potriveau cu realitatea și au continuat investigația până când au demonstrat că identitatea și experiența pe care femeia le prezentase public erau inventate.

După dezvăluiri, pe forumurile supraviețuitorilor au circulat inclusiv informații potrivit cărora Alicia Esteve s-ar fi sinucis. Informația nu a fost însă confirmată.

Povestea, transformată într-un documentar

La 25 de ani de la atentate, regizorul catalan Kike Maíllo revine asupra cazului în documentarul „The Survivor”. Maíllo a mers în Statele Unite și a discutat cu persoane care au cunoscut-o pe Tania Head, printre care supraviețuitori ai atentatelor, membri ai asociației și fostul președinte pe care femeia l-ar fi înlăturat din funcție.

Printre cei intervievați se află și Sam Kedem, psihologul care a tratat-o pe Esteve considerând-o o victimă a atentatelor. Acesta nu a identificat atunci neconcordanțe în povestea prezentată de ea.

Alicia Esteve a refuzat să participe la documentar și nu a acceptat să își arate chipul. Pentru a reconstrui povestea, realizatorii au folosit texte și înregistrări ale ședințelor de terapie.

Cei care au cunoscut-o au opinii diferite despre femeia care s-a prezentat timp de ani drept supraviețuitoare. Unii și-o amintesc ca pe o persoană dornică de atenție, în timp ce alții consideră că implicarea ei a contribuit la dezvoltarea și vizibilitatea asociației. Aceștia mai subliniază un aspect important: femeia nu ar fi obținut bani din această fraudă.