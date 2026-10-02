Atac într-o școală din Mexic. Doi frați de 18 ani au ucis o directoare și au rănit alte trei persoane

Doi frați de 18 ani, foști elevi ai unei școli din nordul Mexicului, au comis un atac violent asupra personalului și elevilor instituției. O persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite. Autoritățile investighează un posibil motiv legat de resentimente față de școală.

Elevii sunt șocați Foto: captura YouTube Telediario Coahuila Telediario Coahuila

O școală din orașul Torreon, statul Coahuila, a fost joi scena unui atac cu armă albă soldat cu moartea unei directoare adjuncte și rănirea a trei persoane, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Procurorul local, Federico Fernandez, a descris incidentul drept o „agresiune brutală”, precizând că cel puțin unul dintre răniți se află în stare gravă.

Atacatorii sunt doi frați de 18 ani, foști elevi ai instituției. Ei au intrat în clădire și au atacat mai întâi personalul administrativ, apoi câțiva elevi. Potrivit presei mexicane, la sosire ar fi amenințat că vor viza femeile. Locuitorii din zonă, alertați de zgomot și de mici explozii, au intervenit și au reușit să îi imobilizeze până la sosirea poliției.

Procurorul a declarat că agresorii au folosit arme albe și „un fel de petarde”, excluzând utilizarea armelor de foc. Primele declarații ale celor doi indică un posibil motiv legat de resentimente față de instituție, însă autoritățile nu au oferit detalii despre școala vizată sau despre vârsta răniților.

Foto: captura YouTube Telediario Coahuila Telediario Coahuila

Cabinetul federal de securitate a precizat că lucrează împreună cu autoritățile din Coahuila pentru a clarifica circumstanțele atacului.

Deși Mexicul se confruntă frecvent cu violență generată de crima organizată, atacurile în școli sunt rare. Totuși, incidente grave au avut loc în ultimii ani, inclusiv un caz din martie, când un elev de 15 ani a împușcat mortal două profesoare în statul Michoacan, și un atac din 2025, în Ciudad de Mexico, unde un student de 19 ani a ucis un elev și a rănit un angajat.