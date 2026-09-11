Ținte aeriene detectate în apropierea graniței României cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri dimineață, 11 septembrie, un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol Foto: MAPN

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, transmite MApN.

La ora 04.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din zonă.

În același timp, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană instituită în nordul județului Tulcea a încetat la ora 06.30.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Județul Tulcea a fost în mod repetat vizat de mesaje RO-Alert în ultimele luni, pe fondul incidentelor aeriene produse în apropierea graniței cu Ucraina. Pe 27 august, populația din nordul județului a primit trei astfel de alerte într-o singură zi, după ce radarele MApN au detectat ținte aeriene în apropierea frontierei.