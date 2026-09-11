„Toți românii au fost americani pentru o zi”. Mesajul transmis de Nicușor Dan lui Donald Trump, la 25 de ani de la 11 septembrie

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj dedicat împlinirii a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, publicat joi, 10 septembrie, în presa americană. Într-un editorial publicat de The Washington Times, șeful statului român vorbește despre solidaritatea dintre români și americani după atacurile asupra Statelor Unite, dar și despre evoluția parteneriatului dintre cele două țări.

Președintele Nicușor Dan Foto: AFP

Editorialul președintelui român se numește „Când toți românii au fost americani pentru o zi- O legătură de neclintit, o dragoste comună pentru libertate”.

„În urmă cu 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New Yorkul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania. O zi care părea asemenea oricărei alte zile a devenit un moment istoric. A fost o zi a tragediei, a doliului și a comemorării în Statele Unite și în toate colțurile lumii. În același timp, a fost o zi a solidarității, a acțiunii și a afirmării valorilor prețuite și împărtășite de noi toți”, scrie președintele Nicușor Dan.

Șeful statului afirmă că, în urma atacurilor de la 11 septembrie, lumea întreagă, profund marcată de moartea atâtor oameni nevinovați, a fost martora modului în care Statele Unite s-au ridicat din tragedie cu o forță și o determinare reînnoite.

„În orele și zilele care au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au manifestat prin nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și leadership. Atacurile lașe au fost menite să demoralizeze și să umilească. În schimb, ele au arătat întregii lumi că sufletul unei națiuni-curajos, vizionar și plin de compasiune- era la fel de viu și de puternic precum fusese la Saratoga, Gettysburg sau Omaha”, a subliniat președintele României.

„Toți românii au fost americani pentru o zi”

1/5 WTC Turnurile Gemene - atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 Foto: AFP

Nicușor Dan arată că atentatele au schimbat și modul în care lumea privea securitatea. Granițele și distanța nu mai puteau fi considerate garanții suficiente în fața terorismului.

„Acest sentiment a avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța pot garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai importante democrații din lume, putea lovi oriunde. Lecția a fost limpede: un atac asupra unuia dintre noi poate deveni un atac asupra tuturor”, a spus președintele.

Acesta vorbește despre implicarea României în operațiunile internaționale desfășurate după atentatele din 11 septembrie.

„Sunt mândru că noi, românii, am înțeles imediat această lecție și am acționat cu hotărâre de atunci și până astăzi. Când America le-a cerut aliaților și partenerilor săi să se alăture luptei împotriva terorismului, România a răspuns. Militarii noștri, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații români au stat- și continuă să stea- umăr la umăr cu omologii lor americani în lupta pentru apărarea valorilor noastre comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se bazează civilizația noastră”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele amintește că, începând din 2002, România a devenit un participant activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante. Mii de militari români au participat la aceste misiuni, iar unii dintre ei și-au pierdut viața.

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„România a devenit un participant activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante. Mii de militari români au servit cu curaj și demnitate-iar mulți au plătit un preț greu. Unii nu s-au mai întors acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre. Sprijinul României nu a avut la bază doar obligațiile asumate în cadrul alianței, ci și convingerea. Știm, din propria noastră istorie, că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate”, a scris președintele.

În editorialul publicat în The Washington Times, Nicușor Dan vorbește și despre relația actuală dintre România și Statele Unite. Șeful statului român amintește rolul Statelor Unite în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și contribuția Americii la lupta de zeci de ani pentru înlăturarea Cortinei de Fier care a separat Europa.

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„Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie mereu cu același lucru: România este mândră să fie un aliat de nădejde al Statelor Unite. Românii recunosc faptul că relația dintre cele două țări are o semnificație aparte, întemeiată pe istorie și experiențe comune. Onorăm Statele Unite pentru rolul decisiv pe care l-au avut în încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și pentru leadershipul exercitat în timpul luptei de zeci de ani pentru înlăturarea Cortinei de Fier care a separat continentul nostru timp de generații”, a precizat președintele.

El precizează că România este dedicată aprofundării cooperării cu Statele Unite în domeniul apărării, energiei și tehnologiei și extinderii parteneriatului strategic dintre cele două țări.

„Acest leadership continuă și astăzi, prin convingerea președintelui Trump că pacea în Europa se bazează pe angajamente mai puternice ale aliaților și pe o împărțire mai echitabilă a responsabilităților. Legătura specială dintre țările noastre dăinuie. Fie că este vorba despre sprijinirea misiunilor Alianței sau despre aprofundarea cooperării în domeniul apărării, energiei și tehnologiei, România este ferm dedicată consolidării și extinderii parteneriatului strategic cu Statele Unite”, a afirmat Nicușor Dan.

România a sprijinit „Operațiunea Epic Fury”

Nicușor Dan amintește și un episod recent prin care, în opinia sa, România și-a demonstrat angajamentul față de Statele Unite.

„La începutul acestui an, am demonstrat din nou acest angajament, facilitând rapid și public cerințele operaționale americane pentru Operațiunea Epic Fury, prin intermediul bazei aeriene Mihail Kogălniceanu. Acest lucru a subliniat hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite atunci când securitatea colectivă impune acțiune”, a spus Nicușor Dan.

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În mesajul său, Nicușor Dan face și o legătură între aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite și comemorarea atentatelor de la 11 septembrie.

„În 2026, marcăm 250 de ani de când un grup de oameni din Philadelphia și-a pus semnătura pe principiul potrivit căruia libertatea aparține fiecărei ființe umane prin dreptul său natural. În urmă cu 25 de ani, acest principiu a fost întâmpinat cu foc. Turnurile gemene s-au prăbușit; cuvintele însă au rămas. Libertatea nu este abandonată în vremuri de încercare. Ea este dezvăluită. Testată în fața adversității, nu poate fi înfrântă de teroare, ci doar întărită”, susține președintele.

În finalul mesajului, șeful statului subliniază că numai prin solidaritate, vigilență și hotărâre pot fi apărate valorile universale asociate libertății și democrației.

„Doar acționând în solidaritate, cu vigilență și hotărâre, putem asigura că promisiunile luminoase și universale făcute de Fondatorii Americii în urmă cu secole rămân accesibile tuturor-asemenea unei zile luminoase de septembrie la New York, pe care nicio formă de violență nu o va putea cufunda vreodată în întuneric”, a subliniat președintele României.

Nicușor Dan este matematician și politician român și ocupă funcția de al șaptelea președinte al României, din anul 2025. A fost primar al Bucureștiului între 2020 și 2025 și deputat în perioada 2016-2020, amintește publicația The Washington Times.