 Avionul lui Zelenski, aproape lovit de o dronă în drum spre Oslo. Declarația premierului Norvegiei | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Breaking Avionul lui Zelenski, aproape lovit de o dronă în drum spre Oslo. Declarația premierului Norvegiei

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un avion la bordul căruia se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care zbura din Republica Moldova spre Oslo pentru funeraliile regelui Harald al Norvegiei, a fost aproape lovit de o dronă, a declarat miercuri premierul norvegian Jonas Gahr Støre.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: Foto: EPA EFE

„Zborul său a fost aproape lovit de o dronă în momentul în care decola din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care trăiește”, a declarat Støre pentru postul public norvegian NRK, relatează AFP.

L-am întrebat cum a fost noaptea, iar el mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au lovit rachetele. Este o situație foarte dramatică. Lasă o impresie puternică”, a mai spus premierul norvegian.

Zelenski a ajuns marți seară la Oslo, unde a avut discuții cu Støre, ministrul Finanțelor, Jens Stoltenberg, și ministrul de Externe, Espen Barth Eide.

Printre subiectele abordate s-au numărat sprijinul militar acordat Ucrainei de Norvegia, inclusiv asistența în domeniul apărării antiaeriene, precum și ajutorul pentru populația civilă.

Președintele ucrainean a declarat că discută cu Norvegia și Canada despre dezvoltarea unor capabilități de apărare împotriva rachetelor balistice.

Punctul nostru slab îl reprezintă capabilitățile antirachetă. Trebuie să devenim mai puternici. Trebuie să ne dezvoltăm propriul sistem de apărare împotriva rachetelor balistice”, a declarat Zelenski.

Miercuri, Zelenski a îndemnat țările să intensifice presiunile asupra Rusiei și le-a acuzat că nu adoptă o poziție suficient de fermă față de Moscova, în contextul intensificării bombardamentelor asupra zonelor civile din Ucraina.

Din păcate, reacția comunității internaționale la aceste atacuri a fost prea slabă, în condițiile în care oamenii își pierd viața aproape în fiecare zi. Dar este nevoie de un răspuns. Moscova nu trebuie să intre în iarnă crezând că poate lansa atacuri cu rachete și drone împotriva Ucrainei fără să suporte consecințele”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că Ucraina răspunde atacurilor Moscovei prin lovituri cu rază lungă de acțiune lansate zilnic asupra unor infrastructuri situate în interiorul teritoriului Rusiei.

Drone ucrainene au vizat miercuri o instalație industrială, a cărei natură nu a fost precizată, în orașul Novîi Urengoi, situat în îndepărtata regiune a Siberiei de Nord-Vest, au anunțat autoritățile locale.

Atacul a fost respins și nu au fost raportate victime, însă resturile provenite de la dronele doborâte au provocat un incendiu, a declarat Dmitri Artiuhov, guvernatorul regiunii autonome Iamalo-Neneț, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Miercuri, Zelenski s-a alăturat mai multor oficiali străini care au participat la funeraliile regelui Harald, decedat pe 28 august, la vârsta de 89 de ani.

După funeralii, Zelenski a părăsit Norvegia și s-a îndreptat spre Canada, unde urma să aibă discuții cu liderii canadieni, a precizat premierul Støre.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu, mesaj DUR pentru Nicușor Dan: „Un gest SINUCIGAȘ...”
gandul.ro
image
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
mediafax.ro
image
De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma la care s-au oprit negocierile!
fanatik.ro
image
Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
Vacanța de coșmar a unor români în Albania. Ce au pățit: „Am ajuns inclusiv să fim înjurați”
click.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol”
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Chirie sau rată? Când merită să cumperi apartament și când e mai bine să stai în chirie
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Poate un moștenitor să vândă casa dacă ceilalți frați nu sunt de acord? Ce se întâmplă când proprietatea aparține mai multor persoane
playtech.ro
image
Radu Naum a „explodat” în direct: „E trucat campionatul! Intrați toți în insolvență!”
fanatik.ro
image
Îmbogățiți de o eroare tehnică. Mai mulți pariori din România s-au trezit cu zeci de mii de lei în conturi. Trebuie să îi dea înapoi? VIDEO
ziare.com
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
România, rezultate slabe la PISA. Șerban Copoț critică autoritățile: „Vă permiteți să dați vina pe părinți?”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Rusia nu cedează. Avertisment de ultimă oră la adresa Europei
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
click.ro
image
Geta Sterp este însărcinată! Va deveni mamă pentru a doua oară, iar Culiță a izbucnit în lacrimi: „Vladimir, vei avea...”
click.ro
image
Pățania unei familii de români la finalul vacanței din Grecia: „Pot cere 2.000-3.000 de euro”
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Regina Rania Regina Mary si Charlene la Oslo
Reginele și prințesele lumii, în haine de doliu. Cum au apărut Rania a Iordaniei, Regina Mary sau Prințesa Charlene la funeraliile de la Oslo
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tragedie pe E85. Un bărbat din Iași a intrat intenționat pe contrasens și s-a izbit de un camion de 43 de tone
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei