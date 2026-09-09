Un avion la bordul căruia se afla președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care zbura din Republica Moldova spre Oslo pentru funeraliile regelui Harald al Norvegiei, a fost aproape lovit de o dronă, a declarat miercuri premierul norvegian Jonas Gahr Støre.

Volodimir Zelenski Foto: Foto: EPA EFE

„Zborul său a fost aproape lovit de o dronă în momentul în care decola din Republica Moldova. Aceasta este realitatea în care trăiește”, a declarat Støre pentru postul public norvegian NRK, relatează AFP.

„L-am întrebat cum a fost noaptea, iar el mi-a spus că nu a fost o noapte bună, pentru că a stat la telefon și a primit informații despre locurile în care au lovit rachetele. Este o situație foarte dramatică. Lasă o impresie puternică”, a mai spus premierul norvegian.

Zelenski a ajuns marți seară la Oslo, unde a avut discuții cu Støre, ministrul Finanțelor, Jens Stoltenberg, și ministrul de Externe, Espen Barth Eide.

Printre subiectele abordate s-au numărat sprijinul militar acordat Ucrainei de Norvegia, inclusiv asistența în domeniul apărării antiaeriene, precum și ajutorul pentru populația civilă.

Președintele ucrainean a declarat că discută cu Norvegia și Canada despre dezvoltarea unor capabilități de apărare împotriva rachetelor balistice.

„Punctul nostru slab îl reprezintă capabilitățile antirachetă. Trebuie să devenim mai puternici. Trebuie să ne dezvoltăm propriul sistem de apărare împotriva rachetelor balistice”, a declarat Zelenski.

Miercuri, Zelenski a îndemnat țările să intensifice presiunile asupra Rusiei și le-a acuzat că nu adoptă o poziție suficient de fermă față de Moscova, în contextul intensificării bombardamentelor asupra zonelor civile din Ucraina.

„Din păcate, reacția comunității internaționale la aceste atacuri a fost prea slabă, în condițiile în care oamenii își pierd viața aproape în fiecare zi. Dar este nevoie de un răspuns. Moscova nu trebuie să intre în iarnă crezând că poate lansa atacuri cu rachete și drone împotriva Ucrainei fără să suporte consecințele”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că Ucraina răspunde atacurilor Moscovei prin lovituri cu rază lungă de acțiune lansate zilnic asupra unor infrastructuri situate în interiorul teritoriului Rusiei.

Drone ucrainene au vizat miercuri o instalație industrială, a cărei natură nu a fost precizată, în orașul Novîi Urengoi, situat în îndepărtata regiune a Siberiei de Nord-Vest, au anunțat autoritățile locale.

Atacul a fost respins și nu au fost raportate victime, însă resturile provenite de la dronele doborâte au provocat un incendiu, a declarat Dmitri Artiuhov, guvernatorul regiunii autonome Iamalo-Neneț, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Miercuri, Zelenski s-a alăturat mai multor oficiali străini care au participat la funeraliile regelui Harald, decedat pe 28 august, la vârsta de 89 de ani.

După funeralii, Zelenski a părăsit Norvegia și s-a îndreptat spre Canada, unde urma să aibă discuții cu liderii canadieni, a precizat premierul Støre.