Ce urmărește de fapt oligarhul rus care a plătit petrecerea de nuntă a lui Trump Jr.

Cine este oligarhul rus care a cheltuit cel puțin 170.000 de dolari pe nunta lui Donald Trump Jr. și ce urmărește de fapt? Potrivit The Telegraph, Umar Kremlev, aliat al lui Putin, vrea să recapete controlul asupra boxului olimpic.

Umar Kremlev, aliat al lui Putin, vrea să recapete controlul asupra boxului olimpic Foto: X@Svitlana_UA22

Până în martie 2010, Umar Kremlev nu exista. Înainte de acel moment, bărbatul care avea să plătească petrecerea de după nunta lui Donald Trump Jr. din Bahamas se numea Umar Lutfulloev.

La 28 de ani, cu condamnări pentru șantaj și lovire, potrivit informațiilor apărute în presă, și cu speranța unei cariere în box stinsă din cauza lipsei de disciplină, Lutfulloev voia să o ia de la capăt și să urce în societatea rusă.

Nu exista un nume mai potrivit decât Kremlev, adică „omul Kremlinului".

Ca și Donald Trump Jr., era un nume menit să aducă faimă, bani și controverse.

Cei doi sunt acum legați definitiv, după ce s-a aflat că Kremlev a cheltuit cel puțin 170.000 de dolari pe o insulă privată și pe un foc de artificii cu care a marcat căsătoria lui Trump Jr. cu Bettina Anderson.

Congresmanul Robert Garcia, liderul democraților din cadrul comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, a întrebat: „Ce a primit în schimb? Avem nevoie de răspunsuri.”

Cuplul a răspuns: „Prietenia nu cere un motiv politic. Generozitatea nu vine automat cu o agendă. Iar uneori un cadou de nuntă este pur și simplu un cadou de nuntă." Tinerii căsătoriți s-au oferit apoi să restituie banii.

Este posibil ca aceasta să nu fie toată povestea. Publicația The Telegraph a constatat că legătura este mult mai profundă și că Umar Kremlev, în vârstă de 43 de ani, pare să aibă un obiectiv clar.

De la pugilist la om al puterii

Kremlev a crescut la Serpuhov, un oraș de aproximativ 120.000 de locuitori, aflat la 96 de kilometri sud de Moscova și la 9.200 de kilometri est de Little Pipe Cay, insula din Bahamas pe care a închiriat-o pentru fiul președintelui american. S-a născut dintr-o mamă tadjică, într-o familie musulmană, și a fost un outsider încă de la început.

A făcut box, dar într-un interviu a recunoscut că s-a oprit la 19 ani, fiindcă nu era destul de disciplinat. Era văzut prin cluburi la ora 4 dimineața, în ziua unui meci.

Cu mâini mari și cu prezența fizică a unui boxer de categorie grea, Kremlev a rătăcit în anii următori. A rămas în lumea boxului, ca promotor.

Potrivit publicației de investigații ruse Proekt, a fost condamnat pentru șantaj în 2004 și pentru lovire în 2007, deși circumstanțele faptelor nu sunt clare. Kremlev nu le-a negat niciodată.

După schimbarea numelui, primul său punct de sprijin a fost grupul „Lupii Nopții", motocicliști care mergeau cu Harley-Davidson, prin Rusia, cu steaguri naționaliste și cruci ortodoxe. Până atunci, Kremlev își schimbase și religia.

„Lupii Nopții" au apărut în timpul perestroikăi, în anii '80, ca grup de motocicliști și fani de muzică rock. Lider le este Alexandr Zaldostanov, zis „Chirurgul", prieten apropiat al lui Vladimir Putin.

În această lume eclectică și marginală a început Kremlev să lege relațiile care l-au propulsat de la pugilist la om al puterii. Cea mai importantă a fost cea cu Alekei Rubejnîi, general-maior în serviciul federal de protecție. Cei doi au devenit inseparabili.

Până în 2016, Rubejnîi ajunsese șeful serviciului de securitate prezidențială, iar Kremlev avea acces la Putin.

Cariera lui a decolat de acolo. A urcat rapid și a preluat în 2017 conducerea Federației Ruse de Box. Voia însă mai mult.

Cucerirea boxului mondial

Asociația Internațională de Box Amator (AIBA) avea probleme, marcată de acuzații de corupție care au dus, în 2019, la suspendarea ei inițială de la Jocurile Olimpice, ca organism care supraveghea boxul. Kremlev a promis reforme ample și rezolvarea unei datorii raportate la 16 milioane de dolari. Scopul lui era ca organizația să recapete controlul asupra boxului olimpic.

În 2020, a câștigat votul. Faptul că vorbea puțin sau deloc engleza nu a contat. A început pe teren familiar, schimbând numele organizației în International Boxing Association (IBA).

A urmat curând un parteneriat între IBA și Gazprom, gigantul energetic de stat rus. Datoria a fost ștearsă, iar premiile au crescut.

„De ce n-ar putea boxerii amatori să-și plătească ipotecile și să-și întrețină familiile?", a spus Kremlev.

În 2022, IBA a ridicat restricțiile impuse mai devreme în același an și a permis boxerilor ruși și belaruși să concureze sub steagurile și imnurile lor naționale, iar Federația Ucraineană de Box a fost exclusă.

În anul următor, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a votat însă retragerea statutului IBA de organism mondial de conducere a acestui sport.

„Primarul din umbră"

Până atunci, nu doar luptătorii lui Kremlev erau plătiți.

În 2019, o companie a lui Kremlev a câștigat dreptul de a fi operatorul unic al loteriei naționale a Rusiei. Într-un tipar care avea să se repete, loteria a devenit curând sponsor al IBA.

În anii următori, Kremlev a achiziționat participații la trei dintre cele mai mari companii de pariuri din Rusia: Fonbet, Liga Stavok și Pari. Presa rusă scrie că tranzacțiile au fost sprijinite de Andrei Kostin, numit „bancherul lui Putin", finanțator aflat sub sancțiuni și președinte al băncii VTB, legată de Kremlin.

Aceste firme par să fi avut în 2023 venituri însumate de aproximativ 625 de miliarde de ruble (5,5 miliarde de lire sterline). Liga Stavok este acum partener corporativ al IBA.

Kremlev a preluat treptat și controlul asupra Tsupis, o firmă de plăți care leagă pariorii de casele de pariuri și încasează un comision la fiecare pariu. În 2021, Putin a emis un decret antifraudă care i-a dat Tsupis monopol asupra acestui comerț profitabil.

Totodată, și agențiile care reglementau piața pariurilor au ajuns sub controlul lui Kremlev. Au fost unificate într-un singur organism de supraveghere, iar mai mulți membri ai consiliului provin, potrivit unor informații, din rețeaua lui din box.

În orașul natal, Serpuhov, în timpul ascensiunii sale către statutul de oligarh, Kremlev a primit porecla „primarul din umbră", după ce a adunat un portofoliu imobiliar impresionant. O parte din el ar fi fost obținut după ce bunuri ale lui Aleksandr Șestun, fostul primar aflat în închisoare, au fost redistribuite. Potrivit unor relatări, ar fi acumulat terenuri agricole, fabrici, un port, un centru comercial și un hotel.

În 2024, Kremlev ar fi beneficiat de o expropriere. În februarie, Kremlinul a confiscat Rolf, cel mai mare dealer auto din Rusia, de la Serghei Petrov, proprietarul aflat în exil și fost deputat disident. Până în septembrie, firma i-a fost predată lui Kremlev, într-o tranzacție de 35 de miliarde de ruble.

Într-un comunicat, Rolf l-a prezentat pe Kremlev drept noul proprietar, descriindu-l ca „investitor strategic care va permite companiei să-și păstreze cultura corporativă unică și să-și extindă gama de activități, punând accent pe creșterea eficienței și pe atragerea de noi parteneri și clienți". Unul dintre acești parteneri noi a fost, potrivit unor relatări ulterioare ale Proekt, IBA.

Loial lui Putin

Cu o avere personală de până la 300 de milioane de lire sterline și cu alte funcții, printre care președinția Federației Internaționale de Table (Backgammon), Kremlev știa unde îi sunt loialitățile.

„Datorită unui singur om, astăzi există cu adevărat tot felul de oportunități de a câștiga bani și de a năzui la mai mult", a spus el într-un interviu video din 2024, scos la iveală de The Guardian. „Acel om este, desigur, președintele nostru, Vladimir Vladimirovici Putin."

Câteva luni mai târziu, a fost sancționat de Ucraina. Nu este sancționat de Regatul Unit, SUA sau UE.

În aprilie, Putin i-a acordat lui Kremlev Ordinul Prieteniei, iar cu doar câteva zile înainte de nunta lui Trump Jr., Kremlev l-a însoțit pe Putin într-o vizită în China, insistând că nu a fost acolo cu titlu oficial.

Așa cum se întâmplă adesea cu rudele celor bogați, și familia lui Kremlev a beneficiat de pe urma muncii sale. În 2024, publicația rusă Novaia Gazeta a relatat că i-a dăruit Anastasiei Leșcinskaia, pe atunci soția sa în vârstă de 21 de ani, un salon de coafură și o cafenea în Serpuhov, precum și mașini de lux. Leșcinskaia era o creatoare TikTok cunoscută și jumătate din duo-ul „twinsrussian".

Sora ei geamănă, Ekaterina Leșcinskaia, a atras însă mai multă atenție. Ea conduce organizația pro-Putin „Patria Sănătoasă", o mișcare sportivă și patriotică sancționată de Kiev pentru presupusul rol în răpirea, deportarea și strămutarea forțată a copiilor ucraineni. S-a întâlnit de mai multe ori cu președintele rus. Această legătură pare să fi determinat-o pe Melania Trump, care a mediat înțelegeri cu oficiali ruși pentru readucerea acasă a copiilor ucraineni, să se distanțeze de nunta fiului ei vitreg. Un purtător de cuvânt a spus: „Doamna Trump nu are și nu a avut niciodată o relație cu domnul Kremlev." Trump Jr. are însă una.

Nunta fiului lui Trump ar fi fost plătită în secret de un oligarh apropiat de Putin. A achitat și închirierea unei insule private, potrivit unei anchete

„Un lider și un prieten"

Nu este clar cum a intrat Trump Jr. pe orbita lui Kremlev. Un purtător de cuvânt al fiului președintelui a spus că cei doi, pasionați de vânătoare, s-au cunoscut printr-un prieten și „s-au apropiat prin dragostea pentru box și pentru viața în aer liber".

Trump Jr. este pasionat de box încă din copilărie, datorită activității tatălui său ca promotor. La 10 ani, a urmărit la hotelul Trump Plaza din Atlantic City victoria fulgerătoare, în 91 de secunde, a lui Mike Tyson asupra lui Michael Spinks.

Prietenul comun nu a fost numit, dar amândoi sunt apropiați de omul de afaceri turc Kaan Karakaya. El ar fi fost prezent la o controversată excursie de vânătoare în Mongolia, în 2019, în care Trump Jr. a împușcat un berbec sălbatic pe cale de dispariție, numit argali.

În septembrie anul trecut, la un eveniment IBA din Istanbul, la care a participat și Manny Pacquiao, campion în opt categorii, Kremlev l-a numit pe Karakaya reprezentant al organizației pentru Turcia. „Kaan a fost o punte între lumi, un prieten care aduce oamenii laolaltă", a spus Kremlev.

Trump Jr. a participat la același eveniment și a fost așezat pe scenă lângă Kremlev. Cei doi păreau în relații prietenești, în ciuda englezei șchioapete a rusului. Fotografiile îi arată pe amândoi ascultând în căști, aparent traducerea, în timp ce celălalt vorbea.

Într-un omagiu elogios, Kremlev a spus că este „mândru să stea aici alături de prietenul meu" și că el și Trump Jr. vor „proteja transparența boxului și vor deschide ușa generației următoare".

Trump Jr. l-a lăudat la rândul lui pe omul de 43 de ani pentru că „readuce puritatea boxului" și „restabilește corectitudinea reală" în acest sport, aparent o referire la politica IBA de a-i ține pe bărbații biologici în afara boxului feminin. „Sunt mândru să-l numesc pe Umar nu doar lider, ci și prieten", ar fi spus el, potrivit unui comunicat al IBA, care anunța: „Umar Kremlev și Donald Trump Jr. își unesc forțele."

Miza: revenirea în boxul olimpic

Reputația IBA a crescut considerabil în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, ceea ce i-a oferit lui Kremlev o ocazie. La Olimpiadă, CIO și-a folosit propria unitate de box pentru a organiza turneul, având în vedere că IBA fusese exclusă.

Competiția a izbucnit însă într-o controversă, după ce Imane Khelif, o boxeră algeriană, a fost lăsată să concureze la categoria feminină de 66 kg, deși fusese exclusă de la Campionatele Mondiale din anul precedent pentru că nu trecuse niște teste nespecificate de verificare a sexului. IBA a interzis-o pe Khelif la competițiile sale, dar CIO i-a permis să concureze pe cea mai mare scenă a sportului mondial, pe baza pașaportului care o indică drept femeie. Rezultatul a fost un scandal internațional, iar Khelif a câștigat în unanimitate toate meciurile și a luat aurul olimpic.

„Este stipulat clar că sportul feminin este pentru femei, iar cel masculin pentru bărbați", a spus Kremlev pentru TalkSPORT anul trecut.

A dus acest mesaj în vârf, scriindu-i lui Donald Trump o scrisoare deschisă de 1.100 de cuvinte, după ce acesta semnase un ordin executiv care interzice femeilor transgen să concureze la categoriile feminine. În ea, Kremlev a scris: „Este esențial ca toți sportivii să concureze în condiții egale, iar poziția dumneavoastră în această chestiune este un pas important spre acest obiectiv." A criticat CIO: „Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și conducerea sa actuală au dus, din păcate, mișcarea olimpică spre declin, prin acțiuni miope și prin proasta guvernare."

Kremlev a oferit și majorarea premiilor pentru a-i mulțumi pe sportivi: „IBA consideră cu fermitate că fonduri substanțiale de premii ar trebui să fie disponibile pentru toate disciplinele sportive la edițiile viitoare ale Jocurilor Olimpice, iar LA28 să fie prima care deschide drumul." A adăugat că IBA ar ocoli CIO și i-ar plăti pe luptători dacă nu ar fi oferită o compensație echitabilă.

Kremlev i-a dat președintelui american și ceva de luat în considerare: „Ultimul Campionat Mondial IBA din Statele Unite a avut loc în 2007, la Chicago. Suntem foarte interesați să readucem acest eveniment în țara dumneavoastră și suntem mai mult decât pregătiți să colaborăm în acest sens."

A încheiat răsucind două dintre expresiile preferate ale lui Trump: „Vă mulțumim pentru atenția acordată acestor chestiuni importante. Așteptăm cu mare optimism posibilitatea de a lucra împreună pentru a face din nou măreață mișcarea olimpică, pentru a promova boxul și pentru a susține drepturile sportivilor în toată lumea."

Ofensiva IBA

În 2025, IBA a intrat în priză maximă. The Telegraph scrie că, la Istanbul, echipa lui Kremlev i-a oferit lui Tyson Fury un onorariu de 50 de milioane de lire sterline pentru a lupta la una dintre galele IBA. Fury a semnat în schimb un contract pentru trei meciuri cu Turki Al-Sheikh, oficial al guvernului saudit, care include un meci cu britanicul Anthony Joshua, la Cardiff, în decembrie.

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Kremlev este practic cel mai puternic promotor din Europa de Est și îi lansează o provocare directă lui Al-Sheikh și influenței saudiților asupra sportului, precum și controlului lor asupra unora dintre cele mai importante meciuri. Lucrul acesta a devenit vizibil în ultimul an, în cazul lui Dmitri Bivol și Artur Beterbiev, doi campioni mondiali ruși la categoria semigrea, cu baza în America de Nord. Primele lor două meciuri au avut loc la Riad, cu sprijinul lui Al-Sheikh. Un al treilea meci ar urma să aibă loc la Moscova, ca eveniment IBA. Unde va avea loc meciul decisiv rămâne neclar.

Sub conducerea lui Kremlev, cu finanțare și putere uriașe, IBA a promovat mai multe meciuri profesioniste. Boxeri cunoscuți, cum este britanicul Joe Joyce, medaliat cu argint olimpic în 2016, au fost capi de afiș la evenimente IBA până în iulie.

Cei din lumea boxului îl descriu pe Kremlev ca pe „o figură carismatică, care traversează evenimentele urmat de o suită de consilieri, aproape ca un președinte de stat". Discursurile sale sunt adesea emoționante și puternice, iar el vorbește frecvent despre felul în care boxul poate schimba viața tinerilor.

Vara trecută, IBA și-a lansat liga de lupte fără mănuși. Primele meciuri au avut loc la Moscova, dar debutul american, la Miami, în această vară, a atras atenția. Evenimentul a fost coorganizat de Andrew Tate, fost kickboxer britanic care se declară misogin. Tate nu a urcat însă pe scenă, fiind arestat în fața arenei. El și fratele său Tristan Tate riscă extrădarea în Regatul Unit, unde se confruntă cu 59 de capete de acuzare în total, între care viol, trafic de persoane și imagini indecente cu un copil. Ambii bărbați neagă orice faptă greșită.

Două evenimente din vară par însă să-l fi inspirat pe Kremlev: Cupa Mondială FIFA a lui Gianni Infantino, cel mai profitabil turneu din istorie, și UFC Freedom 250 al lui Dana White, găzduit pe peluza de sud a Casei Albe. „Kremlev a văzut cum au procedat Dana și Infantino ca să obțină ce voiau", a spus o sursă din lumea sportului. „Vrea și el o felie din asta." Amândoi au fost criticați dur, dar au fost susținuți public de președintele american și rămân în funcții. „Să ajungi la urechea lui Don Jr. este un început bun", a adăugat sursa.

Pasul greșit

În goana lui după supremație sportivă, Kremlev ar fi putut însă să exagereze. IBA rămâne departe de a primi înapoi controlul asupra boxului olimpic. CIO a precizat că sportivii vor putea concura doar dacă federația națională a țării lor părăsește IBA și se aliniază la World Boxing.

Prejudiciul provocat de „cadoul de nuntă extraordinar de generos", așa cum l-au numit soții Trump Jr., este în mare parte autoprovocat. Deși pe insula din Bahamas se aflau doar aproximativ 50 de persoane, Kremlev a fost acolo cu un grup mare de ruși care se izolaseră și vorbeau între ei, a relatat ProPublica. Prezența lor i-ar fi „nedumerit" pe ceilalți invitați. Apoi s-a făcut o fotografie de grup. Capul chel al lui Kremlev se vede, pe jumătate ascuns, în spate, în timp ce Ivanka Trump, Jared Kushner, Tiffany Trump și alții stau în prim-plan.

„La ce s-o fi gândit?", a fost una dintre părerile transmise The Telegraph din cercurile oligarhice din Rusia. „Este un derbedeu care a nimerit de partea potrivită a președintelui și s-a entuziasmat prea tare."

Mai întâi s-a distanțat Melania Trump, apoi un purtător de cuvânt al lui Eric Trump, fratele lui Trump Jr., a spus despre Kremlev: „Eric nu are absolut nicio idee cine este această persoană și nu i-a auzit niciodată numele."

Iar apoi a venit lovitura de knockout din partea lui Donald Trump: „Nu am nicio idee cine este Umar. Nu am auzit niciodată de el."