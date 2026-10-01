 Putin, mesaj pentru pro-rușii din Europa: „Nu trebuie să dezmembrăm UE, se va destrăma singură” | adevarul.ro
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Putin, mesaj pentru pro-rușii din Europa: „Nu trebuie să dezmembrăm UE, se va destrăma singură”

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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a trimis un mesaj extremiștilor și forțelor pro-ruse din Europa. În timpul unui discurs, el a spus că rușii nu trebuie să dezmembreze UE deoarece ea se va destrăma singură. În plus, Putin a declarat că ar putea relua relațiile diplomatice și economice cu țările europene fără condiții preliminare.

Vladimir Putin
Vladimir Putin, președinte Federația Rusă Foto: Profimedia

Mesajul a fost transmis joi, în timpul unui discurs susținut la Clubul Valdai.

„Țările europene de top au o poziție mai agresivă față de Rusia decât Statele Unite”, a declarat Vladimir Putin, potrivit Nexta, adăugând că „nu trebuie să dezmembrăm UE, ea se va destrăma singură”, scrie Mediafax.

Președintele rus a alternat amenințările cu promisiunile, lansând noi mesaje forțelor pro-ruse din Europa. Vladimir Putin a promis că toate companiile europene își vor recupera activele din Rusia într-un „scenariu favorabil”.

Totodată, Putin a spus că nu ar fi împotriva restabilirii relațiilor cu UE, fără condiții preliminare.

Ascensiunea forțelor politice de extremă dreaptă și populiste din Europa

Europa se confruntă cu o ascensiune a forțelor politice de extremă dreaptă și populiste. Acestea promovează un discurs virulent anti-UE și militează pentru o relaxare a sancțiunilor sau chiar pentru o apropiere de Rusia.

Aceste formațiuni sunt grupate în Parlamentul European în alianțe precum Patrioții pentru Europa (PfE) și Europa Națiunilor Suverane (ESN). Cele mai influente partide din această categorie sunt cele din Ungaria, Slovacia și Cehia deoarece au ajuns la guvernare.

În țări importante din UE, partide extremiste eurosceptice și cu simpatii sau legături cu Rusia ar putea câștiga alegerile parlamentare. Este vorba despre AfD din Germania și RN din Franța, dar și de FPÖ din Austria. Curente asemănătoare se mai găsesc în România și Bulgaria.

Totuși, nu toată extrema dreaptă din Europa sprijină Rusia. Partide precum Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni-Italia) și PiS (Polonia) sunt profund conservatoare, dar rămân pro-NATO și anti-Rusia, susținând militar Ucraina.

Ce este Clubul Valdai

Clubul Valdai este un forum de discuții și un centru de analiză fondat în 2004. Vladimir Putin susține frecvent discursuri importante la acest forum, unde face declarații de politică externă și critică țările occidentale. Altfel spus, Clubul de discuții Valdai este folosit de Kremlin ca instrument de „soft power” pentru a influența elita vestică și a transmite mesaje externe.

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