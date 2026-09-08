 Zelenski, în Norvegia pentru funeraliile regelui Harald al V-lea. Va discuta cu premierul de la Oslo despre apărarea Ucrainei | adevarul.ro
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Zelenski, în Norvegia pentru funeraliile regelui Harald al V-lea. Va discuta cu premierul de la Oslo despre apărarea Ucrainei

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Preşedintele ucrainean Volodimi Zelenski a sosit marţi, 8 septembrie, în Norvegia la funeraliile regelui Harald al V-lea şi la întâlniri cu Guvernul norvegian în probleme de apărare antiaeriană.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: EPA-EFE

„Vom discuta despre o continuare a susţinerii Ucrainei. Principala problemă este consolidarea apărării antiaeriene şi ajutorul în alte domenii importante în vederea ieşirii din iarnă”, a scris pe reţele de socializare Zelenski, potrivit News.ro.

Acesta urma să se întâlnească cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre „în această (n.r. marţi) seară”.

Preşedintele ucrainean a precizat că, împreună cu soţia sa, îşi va exprima „recunoştinţa faţă de Norvegia la ceremonia de adio de la Majestatea Sa regele Harald al V-lea”, care a murit la 28 august la vârsta de 89 de ani şi care urmează să fie înhumat miercuri, la Oslo.

„Ucraina are o nevoie critică de sisteme de apărare antiaeriană şi de alte forme de susţinere militară şi se pregăteşte să înfrunte o iarnă grea”, subliniază serviciile premierului norvegian.

Norvegia și Ucraina vor discuta despre sprijinul militar și civil acordat Kievului, în contextul intensificării bombardamentelor rusești.

Regele Harald al V-lea a murit vineri dimineaţă, 28 august, la Spitalul Naţional din Oslo, unde fusese internat în 17 august. Funeraliile vor avea loc miercuri, 9 septembrie, la Catedrala din Oslo.

Ziua funeraliilor va începe cu o ceremonie privată pentru familia regală, urmată de o procesiune de la Palatul Regal la Catedrala din Oslo, unde va avea loc ceremonia principală. Sicriul va fi apoi dus la Fortăreața Akershus, unde regele Harald va fi înmormântat într-o ceremonie restrânsă.

Între timp, Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus jurământul în fața parlamentului. Ceremonia norvegiană a fost una discretă, fără coroană sau sceptru, întrucât Norvegia a renunțat la tradiția încoronării încă din 1908.

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