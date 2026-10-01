 Premierul israelian, despre copilotul care și-a înjunghiat colegul aviator în zbor: „A fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste” | adevarul.ro
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Premierul israelian, despre copilotul care și-a înjunghiat colegul aviator în zbor: „A fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste”

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Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu susţine că anchetele arată faptul că bărbatul care l-a înjunghiat pe colegul său pilot şi a încercat să preia controlul asupra unui zbor de la Dubai la Tel Aviv a fost supus unei „îndoctrinări radicale islamiste”, relatează BBC.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu, premierul Israelian Foto: Reuters

Miercuri, la două ore de la decolare, avionul companiei flydubai a avut o pierdere de altitudine de peste 5.200 de metri în mai puţin de două minute, înainte ca pasagerii şi echipajul să-l imobilizeze pe cel care îl atacase pe pilot cu un cuţit şi să preia din nou controlul pentru a ateriza în siguranţă în Arabia Saudită, scrie News.

În declaraţia acordată Fox News, premierul Netanyahu a mai spus că este „foarte probabil” ca atacatorul, despre care a afirmat că este cetăţean omanez, „să fi avut intenţia de a prăbuşi avionul”.

Netanyahu a declarat pentru Fox că, după ce atacatorul a fost imobilizat şi legat de pasageri şi echipaj, acesta „striga către echipaj: «Ucideţi-mă, ucideţi-mă», aşa că este clar că avea tendinţe suicidale, asta nu se pune în discuţie”, a opinat premierul israelian. „Şi având în vedere că toţi pasagerii se aflau la bord, iar dacă adăugăm la asta ceea ce tocmai v-am spus despre tendinţele islamiste şi radicalizarea constatată din trecutul său, cred că... asta ne va oferi un indiciu destul de bun, dar, repet, încă nu trag concluzii definitive; acestea sunt însă indiciile de care dispunem în prezent”, a declarat Netanyahu.

Prim-ministrul a fost întrebat de acelaşi post de televiziune dacă există indicii privind implicarea Iranului. „Este prea devreme să ne pronunţăm”, a răspuns el.

Atacatorul a fost arestat în Arabia Saudită şi ar urma să fie transferat în Emiratele Arabe Unite, a mai declarat Netanyahu.

Între timp, agenţia de ştiri oficială a Emiratelor Arabe Unite (EAU) relatează că au început anchetele în această ţară pentru a stabili „dacă incidentul a avut legătură cu vreo activitate sau scop terorist”.

Pasagerul Almog Itali a declarat că s-a simţit ca într-un „montagne russe”, în timp ce ce zborul FZ1073 a căzut pe o distanţă de 17.000 de picioare în mai puţin de două minute.

Copilotul este interogat în prezent în Arabia Saudită, unde avionul a efectuat o aterizare de urgenţă. Cu toate acestea, oficialii din EAU afirmă că au jurisdicţie asupra incidentului, deoarece aeronava pe care a avut loc atacul este înmatriculată acolo şi zboară sub pavilionul lor.

Atât Netanyahu, cât şi premierul indian Narendra Modi au afirmat că pilotul înjunghiat, căpitanul Smit Machchhar, cetăţean indian, este un „erou”.

Ambasadorul Indiei în Emiratele Arabe Unite, Deepak Mittal, l-a vizitat joi pe căpitanul Machhar la spital, a confirmat Misiunea Indiană pe reţelele sociale, precizând că acesta se află „în stare bună de sănătate şi se recuperează bine”.

Concluziile preliminare ale unei anchete israeliene separate privind incidentul sugerează că presupusul atacator intenţiona să prăbuşească avionul, a declarat o sursă din serviciile de securitate israeliene pentru serviciul în limba arabă al BBC. Sursa a precizat că în cadrul anchetei - conduse de agenţia de informaţii israeliană Mossad - au fost interogaţi pasagerii după sosirea lor la Tel Aviv pentru a stabili ce s-a întâmplat în avion.

Zborul FZ1073 al companiei Flydubai, cu peste 170 de persoane la bord, a decolat de la Aeroportul Internaţional din Dubai, din Emiratele Arabe Unite, miercuri, la ora 03:05 GMT (07:05, ora României), având ca destinaţie Aeroportul Ben Gurion. Două ore mai târziu, pierderea bruscă de altitudine a fost semnalată pe site-ul de urmărire a avioanelor Flightradar24, iar câteva minute mai târziu, avionul a transmis un cod de urgenţă. În jurul orei 05:40, avionul - care intrase pentru scurt timp în spaţiul aerian iordanian - s-a întors în Arabia Saudită, unde a început ulterior coborârea manuală, aterizând în siguranţă pe Aeroportul Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite.

Între timp, compania flydubai a suspendat zborurile între Dubai şi Tel Aviv şi desfăşoară propria anchetă cu privire la incident.

Ministerul Transporturilor din Israel a declarat că suspendarea este în conformitate cu o directivă a lui Netanyahu. Companiile aeriene israeliene, printre care El Al, Israir şi Arkia, au pregătit planuri pentru a opera zboruri de salvare din Dubai începând de vineri, pentru a-i repatria pe pasagerii blocaţi. Ministerul Transporturilor a mai precizat că a trimis o solicitare urgentă către compania aeriană Etihad pentru a creşte numărul zborurilor între Abu Dhabi şi Tel Aviv.

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