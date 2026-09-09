Norvegia își ia rămas-bun de la Regele Harald al V-lea. Familii regale din Europa și Japonia participă la funeralii

Norvegia organizează miercuri funeraliile Regelui Harald al V-lea, la 13 zile după moartea suveranului, care a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. La ceremonii sunt așteptați membri ai mai multor familii regale și șefi de stat.

Norvegia își ia rămas-bun de la Regele Harald al V-lea. Foto: Arhivă

Procesiunea funerară va porni la ora 12.00 de la Palatul Regal din Oslo către catedrală, unde slujba este programată pentru ora 13.00. Ceremonia va începe cu un minut de reculegere la nivel național, notează Reuters.

Printre invitați se numără prințul William și prințesa Anne ai Marii Britanii, prințul moștenitor Akishino și prințesa moștenitoare Kiko ai Japoniei, regele Felipe, regina Letizia și regina Sofia ai Spaniei, membri ai familiilor regale din Suedia și Danemarca, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, este așteptată să participe la ceremonii. Ea va călători cu mașina alături de regina Sonja, văduva lui Harald, care se recuperează după un transplant pulmonar efectuat în iunie.

La funeralii este așteptat și Marius Borg Hoiby, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară. Acesta se află în arest la domiciliu și poartă o brățară electronică după condamnarea pentru viol și violență domestică. Hoiby a făcut apel împotriva sentinței.

După slujbă, sicriul lui Harald va fi transportat la cripta regală de la Fortăreața Akershus, unde va fi depus alături de părinții săi. Odată cu încheierea ceremoniei, perioada de doliu național se va încheia oficial.

Autoritățile se așteaptă la mulțimi numeroase în centrul Oslo, iar poliția a anunțat că operațiunea de securitate este cea mai amplă planificată vreodată de forțele de ordine norvegiene.

Sute de mii de oameni i-au adus deja un ultim omagiu lui Harald, depunând flori, lumânări și steaguri la Palatul Regal. Monarhia rămâne populară în Norvegia: un sondaj recent arată că 72% dintre norvegieni o susțin, în timp ce 20% preferă o republică sau o altă formă de guvernare.