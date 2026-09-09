 Norvegia își ia rămas-bun de la Regele Harald al V-lea. Familii regale din Europa și Japonia participă la funeralii | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Alina Gorghiu, invitată la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Norvegia își ia rămas-bun de la Regele Harald al V-lea. Familii regale din Europa și Japonia participă la funeralii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Norvegia organizează miercuri funeraliile Regelui Harald al V-lea, la 13 zile după moartea suveranului, care a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. La ceremonii sunt așteptați membri ai mai multor familii regale și șefi de stat.

Norvegia își ia rămas-bun de la Regele Harald al V-lea.
Norvegia își ia rămas-bun de la Regele Harald al V-lea. Foto: Arhivă

Procesiunea funerară va porni la ora 12.00 de la Palatul Regal din Oslo către catedrală, unde slujba este programată pentru ora 13.00. Ceremonia va începe cu un minut de reculegere la nivel național, notează Reuters.

Printre invitați se numără prințul William și prințesa Anne ai Marii Britanii, prințul moștenitor Akishino și prințesa moștenitoare Kiko ai Japoniei, regele Felipe, regina Letizia și regina Sofia ai Spaniei, membri ai familiilor regale din Suedia și Danemarca, precum și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani, este așteptată să participe la ceremonii. Ea va călători cu mașina alături de regina Sonja, văduva lui Harald, care se recuperează după un transplant pulmonar efectuat în iunie.

La funeralii este așteptat și Marius Borg Hoiby, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară. Acesta se află în arest la domiciliu și poartă o brățară electronică după condamnarea pentru viol și violență domestică. Hoiby a făcut apel împotriva sentinței.

După slujbă, sicriul lui Harald va fi transportat la cripta regală de la Fortăreața Akershus, unde va fi depus alături de părinții săi. Odată cu încheierea ceremoniei, perioada de doliu național se va încheia oficial.

Autoritățile se așteaptă la mulțimi numeroase în centrul Oslo, iar poliția a anunțat că operațiunea de securitate este cea mai amplă planificată vreodată de forțele de ordine norvegiene.

Sute de mii de oameni i-au adus deja un ultim omagiu lui Harald, depunând flori, lumânări și steaguri la Palatul Regal. Monarhia rămâne populară în Norvegia: un sondaj recent arată că 72% dintre norvegieni o susțin, în timp ce 20% preferă o republică sau o altă formă de guvernare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
DOCUMENT. Unul dintre cele mai influente think tank-uri din SUA, Heritage Foundation, solicită lui Trump și Congresului ca România să fie în centrul strategiei americane la Marea Neagră
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
Turcii au spart banca! Cum a ajuns Süper Lig să adune staruri de sute de milioane de euro
fanatik.ro
image
Camarila politică din Educație. Cine sunt oamenii din noua garnitură de inspectori școlari numiți din pix și cum funcționează sinecurile din sistem
libertatea.ro
image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
digisport.ro
image
Doliu în familia Roxanei Ciuhulescu. Mama vedetei a pierdut lupta cu cancerul pulmonar: „O parte din sufletul meu a plecat”
click.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Împrumuți mașina unui prieten și acesta primește amendă de la radar. Cine trebuie să plătească și ce obligație are proprietarul
playtech.ro
image
„Eu pot să spun doar că mă bucură”. Marius Șumudică nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre postul de antrenor de la FCSB
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
digisport.ro
image
O fostă vedetă Playboy a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Sărbătoare în Calendarul Ortodox. Sfinții prăznuiți pe 9 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”
click.ro
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
click.ro
image
Mirela Vaida, șocată când și-a revăzut copiii după „Asia Express”: „Nu mai avea doi dinți”
click.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (2) jpg
Reacția ciudată a Prințului Harry și a lui Meghan, după clarificările legate de statutul lor. Cum se poziționează ducii
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei