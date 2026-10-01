 Bruxellesul avertizează România legat de siguranța exploatărilor de petrol și gaze din Marea Neagră. Riscăm să ajungem la Curtea de Justiție a UE | adevarul.ro
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Bruxellesul avertizează România legat de siguranța exploatărilor de petrol și gaze din Marea Neagră. Riscăm să ajungem la Curtea de Justiție a UE

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România și Polonia au primit joi avize motivate din partea Comisiei Europene, care le solicită să respecte pe deplin normele Uniunii Europene privind siguranța operațiunilor offshore de petrol și gaze. Cele două state riscă să ajungă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene dacă nu remediază deficiențele semnalate de Bruxelles.

Neptun Deep.
Neptun Deep. Foto: OMV Petrom

Comisia Europeană consideră că România și Polonia nu își îndeplinesc integral anumite obligații prevăzute de Directiva 2013/30/UE, referitoare la prevenirea și gestionarea accidentelor produse la instalațiile offshore pentru operațiuni petroliere și gaziere.

Directiva europeană urmărește reducerea riscului de accidente majore în exploatările maritime de petrol și gaze și limitarea efectelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului marin și economiilor din zonele de coastă. Comisia subliniază, într-un comunicat de presă, că normele sunt importante inclusiv din perspectiva efectelor transfrontaliere pe care le-ar putea avea un accident offshore.

Avizele motivate reprezintă a doua etapă a procedurii de infringement. Cele două țări au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei și pentru a remedia problemele identificate. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Executivul comunitar poate decide sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În cazul României, regulile europene se aplică operațiunilor offshore desfășurate în Marea Neagră. Printre proiectele importante se numără exploatările din perimetrul Istria, operate de OMV Petrom, proiectul Midia Gas Development, dezvoltat de Black Sea Oil & Gas, precum și Neptun Deep, proiectul de mare adâncime dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz.

Comisia Europeană precizează că activitățile offshore contribuie la securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în condițiile cererii de energie existente la nivel comunitar. În același timp, Bruxelles-ul insistă asupra necesității unor standarde comune de siguranță, întrucât un accident produs într-un stat membru poate genera consecințe economice și de mediu și în țările vecine.

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