 Sorin Grindeanu cere deblocarea pensiilor înghețate de doi ani: „Trebuie să schimbăm direcția greșită a țării” | adevarul.ro
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Sorin Grindeanu cere deblocarea pensiilor înghețate de doi ani: „Trebuie să schimbăm direcția greșită a țării”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere reluarea indexării pensiilor și schimbarea direcției politicilor economice, într-un mesaj transmis joi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Liderul social-democrat susține că pensionarii au suportat o parte importantă din povara măsurilor de austeritate și afirmă că puterea lor de cumpărare a scăzut.

Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor și schimbarea direcției politicilor economice.
Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor și schimbarea direcției politicilor economice. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării, așa cum cer aproape 90% din români”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că pensiile sunt înghețate de doi ani și că această situație afectează veniturile reale ale pensionarilor. El cere ca mecanismul de indexare prevăzut de lege să fie aplicat din nou.

„De doi ani, pensiile sunt înghețate, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Nu este normal și nu este drept”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD susține că respectul față de pensionari trebuie să se reflecte în măsuri concrete și în respectarea drepturilor prevăzute de legislație.

„Respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate. Iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată”, a afirmat acesta.

Grindeanu a transmis și un mesaj critic la adresa politicilor de austeritate și a susținut necesitatea unui nou guvern care să acorde o atenție mai mare situației pensionarilor.

„Avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această țară este mai presus decât contabilitatea obtuză!”, a mai transmis liderul PSD.

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