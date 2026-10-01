 AUR îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după citarea la DNA: „Este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate” | adevarul.ro
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AUR îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după citarea la DNA: „Este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate”

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi ia apărarea lui Ilie Bolojan, după ce premierul interimar a fost citat ca martor la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Formațiunea susține că audierea liderului PNL ar avea legătură cu poziția sa favorabilă organizării alegerilor anticipate și acuză existența unor presiuni politice asupra adversarilor.

George Simion, liderul AUR
George Simion, liderul AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Reacția AUR vine după ce Ilie Bolojan a fost citat la DNA Iași pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este anchetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos.

Potrivit informațiilor publicate joi, audierea ar urma să aibă loc vineri, 2 octombrie. Bolojan ar urma să dea explicații în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o cu omul de afaceri la sediul Guvernului.

„AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea Guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogoș”, a transmis AUR.

AUR: „Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice”

Formațiunea susține că, deși se află în competiție politică cu Bolojan și a criticat în repetate rânduri guvernarea acestuia, consideră că momentul citării sale la DNA ridică semne de întrebare.

„Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această «coincidență». Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție”, se arată în comunicatul AUR.

AUR acuză o strategie pentru instalarea unui nou Guvern

În același mesaj, AUR face legătura între situația lui Bolojan și acuzațiile formulate anterior de George Simion privind presiunile asupra formațiunii. Partidul amintește și cazul lui Călin Georgescu. 

„După dezvăluirile făcute de George Simion de la tribuna Parlamentului privind presiunile exercitate asupra AUR și după arestarea lui Călin Georgescu, este acum rândul lui Ilie Bolojan, doar-doar își vor instala guvernul marionetă dorit. AUR cere ca justiția să acționeze exclusiv în baza legii și a probelor, fără interferențe politice, indiferent cine este persoana vizată”, transmite partidul.

Formațiunea susține, totodată, că soluția pentru actuala criză politică o reprezintă alegerile anticipate.

„Nu acceptăm ca justiția să fie folosită, dacă aceasta este miza, pentru blocarea anticipatelor și constituirea cu orice preț a unui Guvern marionetă al Palatului Cotroceni. Soluția la actuala criză nu este presiunea asupra adversarilor sau competitorilor politici, ci întoarcerea la cetățeni: alegeri anticipate”, a mai transmis AUR.

lie Bolojan, chemat la audieri de DNA în dosarul lui Fănel Bogos

Potrivit informațiilor publicate joi, Ilie Bolojan a fost citat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul lui Fănel Bogos. Omul de afaceri este anchetat într-un dosar privind presupuse fapte de cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, Bogos ar fi apelat la mai multe persoane pentru a interveni în favoarea sa în relația cu autoritățile sanitar-veterinare.

Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet SRL, a fost reținut și apoi arestat preventiv în noiembrie 2025, iar în prezent se află sub control judiciar.

Dosarul a pornit de la controalele făcute de DSVSA Vaslui la fermele lui Bogos. Procurorii susțin că, nemulțumit de măsurile luate de autorități, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Pentru a-și rezolva problemele, Bogos ar fi apelat la persoane cu influență din administrație și politică. Printre acestea se află Mihai Barbu și Cristina Trăilă, ambii cercetați în același dosar.

Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, este cercetat pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iar fostul secretar general adjunct al Guvernului României, Cristina Trăilă, este cercetată pentru complicitate la aceeași infracțiune.

Potrivit informațiilor din anchetă, omul de afaceri a ajuns la premier cu sprijinul lui Mihai Barbu.

Bolojan a declarat, anterior, că întâlnirea a fost, de fapt, o audiență și că nu a discutat despre bani cu omul de afaceri. La rândul său, Bogos a susținut, la audierile din septembrie, că nu a discutat despre bani nici cu premierul, nici cu celelalte persoane din dosar.

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