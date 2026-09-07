„Nimeni nu va câștiga". Un consilier al lui Zelenski avertizează asupra unei distrugeri reciproce dacă războiul cu Rusia continuă

Serhii Beskrestnov afirmă că blocajul de pe front și utilizarea tot mai intensă a loviturilor în adâncime expun civilii și infrastructura unor riscuri tot mai mari.

Serhii Beskrestnov, cunoscut sub indicativul Flash Foto: X@realvictorbout

Rusia și Ucraina sunt prinse într-un război în escaladare al loviturilor cu rază lungă de acțiune, în care riscul pentru civili crește constant, iar niciuna dintre părți nu poate obține o victorie deplină, potrivit consilierului pentru tehnologii de apărare al lui Volodimir Zelenski.

Serhii Beskrestnov, cunoscut sub indicativul Flash, a spus, într-un interviu acordat The Guardian, că este îngrijorat de perspectivele Kievului în această iarnă și a sugerat că persoanele în vârstă ar trebui evacuate, în eventualitatea în care bombardamentele rusești ar afecta sistemul energetic al capitalei.

Totuși, evoluția rapidă a războiului i-a oferit Ucrainei și mijloacele de a riposta: planurile prevăd lansarea a 1.000 de drone pe noapte pentru a lovi ținte economice și militare în Rusia și pentru a bloca traficul aerian comercial al acesteia, a afirmat el.

„Acum este un război al orașelor, un război al infrastructurii"

„Acum este un război al orașelor, un război al infrastructurii", i-a declarat Beskrestnov cotidianului Guardian, descriind un conflict practic blocat pe linia frontului, în timp ce civilii sunt tot mai expuși riscurilor la sute de kilometri distanță.

„În acest război, nimeni nu va câștiga, pentru că ambele țări vor ieși din el cu economiile și infrastructurile distruse. Așa că este o prostie. Ar trebui să oprim acest război. I-am propus Rusiei să oprim războiul, dar Rusia nu vrea să-l oprească", a spus el.

Beskrestnov, în vârstă de 51 de ani, specialist în radiocomunicații, a fost numit inițial consilier tehnologic de fostul ministru al Apărării, Mihailo Fiodorov, în luna ianuarie, pentru ca ulterior, în iulie, după demiterea acestuia, să fie preluat direct în structurile guvernamentale.

Consilierul, care a supraviețuit unui atac cu drone asupra locuinței sale în aprilie, a confirmat că „atacul a devenit mai puternic decât apărarea", întrucât sistemele antiaeriene ale ambelor părți nu mai fac față numărului de rachete și drone disponibile.

Rusia ar putea desfășura, în această iarnă, un bombardament susținut al sistemelor electrice, de apă și de încălzire din Kiev, folosind rachete balistice de mare viteză, pe care le produce în ritm de peste 100 pe lună, a spus Beskrestnov.

La începutul acestei săptămâni, Vladimir Putin a declarat că armata rusă a primit „ordin să pregătească și să execute lovituri masive" asupra instalațiilor energetice ale Ucrainei, fără a da niciun semn că ar intenționa să oprească războiul.

„Rusia înțelege că poate provoca un dezastru la Kiev"

„Pentru mine, este groaznic", a spus Beskrestnov. „Vorbim despre 2-3 milioane de oameni, iar Rusia înțelege că poate provoca un dezastru la Kiev." Autoritățile orașului ar trebui să ia în calcul evacuarea preventivă a civililor, în special a persoanelor în vârstă, a adăugat el, subliniind însă că nu face o declarație oficială.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de interceptoare antirachetă americane Patriot, principala armă capabilă să oprească rachetele balistice, iar Beskrestnov a spus că „nu este sigur" că Zelenski va reuși să obțină suficiente din străinătate pentru a preveni o criză. Luna trecută, președintele ucrainean declarase că își dorește să asigure 300 de interceptoare Patriot pentru iarnă.

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Beskrestnov a prezis că Ucraina va „ataca Rusia tot mai mult prin lovituri în adâncime", continuând o campanie care a dus deja la bombardarea unor fabrici, depozite și rafinării de petrol. „Avem o țintă stabilită de președintele nostru: să creștem numărul atacurilor la 1.000 pe zi", a spus el, față de nivelul actual de aproximativ 300.

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Referindu-se la anunțul făcut de Zelenski în această săptămână, privind o tentativă susținută a Ucrainei de a bloca aviația civilă din interiorul Rusiei prin intermediul dronelor, Beskrestnov a spus: „Cred că este foarte simplu: nu este nevoie să atacăm un aeroport, este suficient să zburăm deasupra lui, iar aeroportul se va închide."

Rusia a înregistrat, de asemenea, o serie de progrese care i-au sporit potențialul ofensiv, inclusiv ceea ce se bănuiește a fi prima utilizare a inteligenței artificiale. Anchetatorii ucraineni au concluzionat că o dronă simplă, de tip Molnia, care a ucis o persoană lângă o benzinărie din regiunea Zaporojie în iulie, nu era ghidată prin radio, ci prin inteligență artificială.

„Mi-e teamă de ce se va întâmpla în viitor, pentru că cred că este doar o chestiune de timp până când Rusia va instala această tehnologie pe o dronă Shahed", a spus el, referindu-se la drona standard cu rază lungă de acțiune a țării. Acest lucru ar putea face inutilă „vasta rețea de bruiaj" a Ucrainei, în absența oricărei comunicații radio care să poată fi perturbată.

Beskrestnov a spus că Ucraina lucrează la propriile drone autonome. „Avem un prototip", dar consideră că, în prezent, Rusia pare să dispună de o capacitate de producție mai mare.

Rusia a dezvoltat, de asemenea, un nou val de drone și rachete propulsate cu motoare cu reacție de fabricație chineză, capabile să atingă viteze de peste 320 km/h, depășindu-le pe cele ale primei generații de drone Shahed ieftine, împotriva cărora Ucraina a dezvoltat interceptoare.

„Nu mă amestecați cu politica. Politica are mereu o parte de gunoi, de mizerie"

Moscova a lansat 2.500 de drone Shahed cu propulsie cu reacție asupra Ucrainei în august, față de 1.500 în iulie, și intenționează să producă „aproximativ 36.000 în 2027", a precizat Beskrestnov. De asemenea, Rusia plănuiește să construiască încă 30.000 de drone de tipul mai lent, cu motor cu piston, anul viitor.

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Dronele Shahed cu propulsie cu reacție sunt deja folosite pentru a amenința Kievul și alte orașe mari timp de ore în șir, dar li se vor adăuga, în 2027, alte 10.000 de rachete de croazieră ieftine, de tip Banderol, plus încă 10.000 de rachete Dan-T, sporind astfel capacitatea Rusiei de a bombarda infrastructura ucraineană.

Patru până la șase companii ucrainene lucrează la interceptoare cu reacție, a spus Beskrestnov, dar acestea „nu sunt pregătite pentru producția finală", ceea ce oferă Moscovei o fereastră de avantaj. Consilierul nu a oferit un termen pentru momentul în care interceptoarele vor fi gata. În prezent, avioanele de vânătoare sunt principalele mijloace folosite pentru doborârea dronelor cu reacție.

Numărul victimelor civile este în creștere, pe măsură ce loviturile cu rază lungă se intensifică. Potrivit ONU, 437 de civili au fost uciși și 2.610 răniți în Ucraina în luna iulie (ultima lună pentru care există date), cel mai ridicat nivel din martie 2022. Pentru Rusia nu există date exacte disponibile.

Beskrestnov a spus că demiterea lui Fiodorov din funcția de ministru al Apărării, în urma unui conflict cu Zelenski, este „păcat", deși schimbarea propriului rol i-a extins activitatea dincolo de forțele armate, incluzând acum garda națională și alte structuri guvernamentale.

Rolul său, a precizat el, este unul tehnic și de consiliere, și încearcă să evite implicarea în conflicte de personalități. „Nu mă amestecați cu politica. Politica are mereu o parte de gunoi, de mizerie", a spus el pentru The Guardian.