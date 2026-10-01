A murit Biljana Plavšić, singura femeie condamnată de Tribunalul de la Haga, fiind acuzată de genocid și crime de război

Biljana Plavšić, fostă președintă a Republicii Srpska și una dintre figurile importante ale conducerii sârbilor bosniaci în timpul și după războiul din Bosnia, a murit joi, 1 octombrie, la Belgrad, la vârsta de 96 de ani. Ea a fost singura femeie condamnată pentru crime comise în timpul războiului de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie.

A murit Biljana Plavšić, fosta președintă a Republika Srpska. Foto: Arhivă

Plavšić a condus Republika Srpska între 1996 și 1998, după războiul din Bosnia și Herțegovina. Înainte de intrarea în politică, a fost profesoară universitară și cercetătoare în domeniul biologiei. S-a născut la 7 iulie 1930, la Tuzla, și a studiat la Zagreb, unde a obținut și doctoratul în botanică, notează France24.

A fost acuzată de genocid și crime de război

Tribunalul de la Haga a pus-o sub acuzare în anul 2000 pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Bosnia. Plavšić s-a predat voluntar autorităților internaționale în 2001.

Ulterior, ea și-a schimbat poziția și a pledat vinovată pentru persecuție pe criterii politice, rasiale și religioase, faptă încadrată drept crimă împotriva umanității. În urma acordului cu procurorii, celelalte acuzații, inclusiv cea de genocid, au fost retrase. În 2003, Tribunalul a condamnat-o la 11 ani de închisoare.

Plavšić a fost transferată în Suedia pentru executarea pedepsei și a fost eliberată în octombrie 2009, după ce ispășise aproximativ două treimi din condamnare. După revenirea în Serbia, s-a retras din viața publică și a locuit la Belgrad.

De la aliata lui Karadžić la adversara fostului lider

În timpul războiului, Plavšić a făcut parte din conducerea politică a sârbilor bosniaci și a fost asociată cu politica naționalistă promovată de Radovan Karadžić. Ulterior, în 1996, s-a îndepărtat de acesta și a devenit una dintre figurile care au susținut o apropiere de comunitatea internațională.

În același an a fost aleasă președintă a Republika Srpska și a mutat centrul politic al entității de la Pale la Banja Luka. Mandatul său s-a încheiat în 1998, iar în 2000 s-a retras din politică.

În ultimii ani de viață, Plavšić a rămas retrasă din viața publică și a locuit în capitala Serbiei. Potrivit informațiilor publicate de presa sârbă, trupul său urmează să fie înmormântat la Banja Luka, însă data și ora funeraliilor nu au fost încă anunțate.