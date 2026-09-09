 Ucraina prezintă pentru prima dată sistemul antiaerian „Coral”, aflat în dezvoltare din 2016. Germania trimite urgent rachete Patriot | adevarul.ro
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Ucraina prezintă pentru prima dată sistemul antiaerian „Coral”, aflat în dezvoltare din 2016. Germania trimite urgent rachete Patriot

Război în Ucraina
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Ucraina a prezentat pentru prima dată în public sistemul de rachete antiaeriene „Coral”, conceput pentru interceptarea țintelor aeriene și balistice.

Rachete antiaeriene ucrainene
Rachete antiaeriene ucrainene Foto: X@ICTV_Fakty

Sistemul a fost expus la salonul internațional de tehnică militară MSPO, desfășurat în Polonia. Potrivit publicației ucrainene Militarnyi, o imagine prezentată de Ukroboronprom arată lansarea unei rachete de pe un sistem autopropulsat instalat pe șasiul unui camion ceh Tatra.

În anumite situații, racheta ar putea fi utilizată și împotriva unor ținte terestre sau maritime care se disting prin semnătura radar.

Potrivit datelor prezentate despre proiect, racheta are o masă de aproximativ 450 de kilograme, dintre care 36 de kilograme reprezintă încărcătura de luptă. Are o lungime de 4,8 metri, un diametru de 230/300 mm, o anvergură a aripilor de 835 mm și o anvergură a suprafețelor de comandă de 685 mm.

Sistemul de ghidare combină navigația inerțială, corecția radio și un cap activ de autodirijare radar, potrivit Militarnyi.

Racheta Coral, testată
Racheta Coral, testată Foto: Militarnyi

Un proiect început în 2016

Dezvoltarea proiectului „Coral” a început în 2016, inițial ca element al unui sistem de rachete antiaeriene destinat navelor.

În 2021, Biroul de proiectare „Luci” anunța că dezvoltarea era finalizată în proporție de aproximativ 70% și prezenta un prototip de dimensiuni reale al rachetei.

La acel moment, proiectanții descriau „Coral” drept o rachetă modulară și unificată, destinată atât sistemelor terestre, cât și celor navale. Era luată în calcul inclusiv o eventuală utilizare a acesteia ca rachetă aer-aer.

Proiectul a revenit în atenție pe fondul eforturilor Ucrainei de a-și extinde capacitățile de apărare antiaeriană și de a găsi soluții mai eficiente împotriva armelor rusești cu costuri relativ reduse.

Problema rachetelor „Banderol”

Unul dintre motivele pentru care Ucraina caută astfel de soluții este apariția unor noi arme rusești, inclusiv a muniției propulsate S8000 „Banderol”.

Consorțiul ucrainean Brave1 a anunțat că în țară a fost dezvoltat un sistem capabil să intercepteze aceste arme și a susținut că utilizarea sa ar putea reduce costul apărării împotriva lor.

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Ucraina dispune deja de mai multe tipuri de armament despre care autoritățile afirmă că pot neutraliza S8000.

„Banderol” este descrisă drept o muniție relativ ieftină, propulsată de un motor cu reacție și capabilă să transporte o încărcătură explozivă mai mică decât o rachetă de croazieră convențională.

Pentru apărarea împotriva unor astfel de arme pot fi însă necesare rachete interceptoare mult mai scumpe. Această diferență de cost reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă apărarea antiaeriană ucraineană.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații ucrainene, S8000 poate fi lansată de pe drone de tip Orion și, în anumite condiții, de pe elicoptere de atac Mi-28N.

Raza de acțiune este estimată la până la 500 de kilometri, iar viteza la aproximativ 500 km/h. Încărcătura de luptă poate ajunge la 150 de kilograme, potrivit datelor ucrainene.

Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că arma poate efectua viraje pe o rază mai mică decât mai multe tipuri de rachete de croazieră rusești, păstrând în același timp o traiectorie de zbor similară.

În luna iulie, consilierul prezidențial pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, Serghei „Flash” Beskrestnov, avertiza că Rusia ar putea ajunge să lanseze până la patru astfel de arme pe zi împotriva Ucrainei.

Germania trimite urgent rachete Patriot

În paralel cu dezvoltarea unor noi sisteme ucrainene, Kievul continuă să solicite partenerilor occidentali mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a anunțat marți, 8 septembrie, că Germania va trimite de urgență Ucrainei rachete interceptoare PAC-2 pentru sistemele Patriot, provenite din stocurile Bundeswehr.

Decizia a fost anunțată în cadrul unei reuniuni online a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.

Pistorius a spus că pregătirea Ucrainei pentru iarnă necesită măsuri „decisive și imediate” și că Berlinul va livra rachetele necesare pentru consolidarea apărării antiaeriene.

Germania intenționează, de asemenea, să își majoreze livrările de rachete aer-aer și să continue furnizarea de drone și muniție cu rază lungă de acțiune.

Pistorius le-a cerut și celorlalți membri ai Grupului de contact să își verifice stocurile și să analizeze posibilitatea unor livrări suplimentare către Ucraina.

El a recunoscut că aliații trebuie să găsească un echilibru între propriile nevoi de securitate și sprijinul acordat Ucrainei, dar le-a cerut să opteze pentru susținerea Kievului atunci când au posibilitatea de a face acest lucru.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat în repetate rânduri asupra deficitului de rachete pentru sistemele Patriot. Potrivit acestuia, Ucraina dispune în prezent de aproximativ o treime din capacitatea de interceptare a rachetelor balistice pe care o avea în urmă cu un an.

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