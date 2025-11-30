search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Video Atac devastator cu drone lângă Kiev: Un mort și 11 răniți, printre care și un copil

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a lansat un atac cu drone în apropierea Kievului, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29-30 noiembrie), în urma căruia el puțin o persoană a fost ucisă și alte 11, inclusiv un copil, au fost rănite.

FOTO: X@DevanaUkraine
FOTO: X@DevanaUkraine

Şeful administraţiei militare a regiunii Kiev, Mykola Kalachnyk, a deplâns pe Telegram că un „atac al inamicului asupra oraşului Vîşhorod a ucis o persoană şi a rănit 11, dintre care şase au fost spitalizate”, referindu-se la o altă ofensivă a „dronelor” ruseşti, similară cu cele care au vizat mai multe cartiere din capitala Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, scrie Agerpres.

El a precizat că echipele de salvare evacuează locuitorii dintr-un bloc turn lovit de atacuri, unde pompierii lucrau pentru a stinge incendiul.

„Numărul răniţilor probabil că va crește”, a avertizat Kalachnyk.

Atacul atribuit Moscovei survine după loviturile cu drone navale revendicate de Ucraina asupra unei importante infrastructuri petroliere dintr-un port rusesc la Marea Neagră.

În paralel, Ucraina a trimis o delegație în SUA pentru negocieri privind o posibilă ieșire din război, în contextul presiunilor crescânde atât pe front, cât și pe plan politic.

De asemenea, președintele Volodimir Zelenski va merge luni la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron. Vizita va avea loc într-un context extrem de tensionat pentru Kiev, atât pe plan militar, cât și politic.

Potrivit Palatului Élysée, discuțiile vor viza „condițiile unei păci juste și durabile”, în continuarea dialogului purtat recent la Geneva și a planului de pace propus de Statele Unite. Zelenski a fost ultima dată la Paris pe 17 noiembrie. 

Situația de pe front s-a deteriorat vizibil între timp, iar presiunea internațională pentru relansarea negocierilor de pace a crescut.  

