Video Zelenski anunță un acord de 2 miliarde de euro cu Grecia pentru importuri de gaz. Se pregătește și un „acord istoric” cu Franța

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 16 noiembrie, un acord major cu Grecia privind importurile de gaz, estimat la 2 miliarde de euro, și a vorbit despre un „acord istoric” ce urmează să fie semnat cu Franța.

Într-un mesaj video publicat pe platforma X, filmat pe culoarul unui tren, Zelenski a declarat că urmează „zile de diplomație fructuoasă” în cadrul turneului său european. Liderul ucrainean a explicat că importurile de gaz din Grecia sunt necesare pentru a compensa deficitul de producție generat de loviturile aeriene rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Livrările vor fi finanțate din fonduri europene, relatează dpa.

Zelenski a anunțat că luni va ajunge în Franța, unde se așteaptă la un „acord istoric” menit să întărească aviația de luptă și sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei. Deși nu a oferit detalii suplimentare, Parisul a furnizat deja Kievului avioane de luptă Mirage, precum și sisteme de apărare antiaeriană.

Vizită și în Spania

Liderul ucrainean a precizat că va vizita și Spania pentru discuții privind „dezvoltarea apărării aeriene și inițiative cu partenerii”, însă nu a menționat ce anume își dorește să obțină de la guvernul spaniol. Zelenski a subliniat că prioritatea Ucrainei rămâne consolidarea sistemelor de apărare aeriană și achiziția de rachete.

Ucraina se apără de peste trei ani și jumătate în fața invaziei ruse, iar pagubele asupra infrastructurii sunt uriașe, în special din cauza atacurilor repetate cu drone, rachete și rachete de croazieră lansate de Moscova, notează dpa, citată de Agerpres.