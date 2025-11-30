Rusia își folosește dronele de dimensiuni medii drept mijloace de transport pentru drone FPV, extinzându-le acestora raza de acțiune și creând noi obstacole letale pentru forțele ucrainene.

Soldații ucraineni care au descris tactica pentru Business Insider au dezvăluit că Moscova apelează la dronele cu aripi fixe Molnia („fulger” în rusă) pentru a transporta drone de mici dimensiuni FPV pe câmpul de luptă; acestea sunt de regulă quadcoptere - o prezență dominantă pe câmpul de luptă.

Deși nu este un fenomen nou, tactica a devenit o problemă îngrijorătoare pentru forțele ucrainene, întrucât permite vehiculelor fără pilot FPV să opereze și să atace la adâncimi tot mai mari.

Războiul a prilejuit introducerea unor diverși purtători de drone, de tip navă-mamă, însă abia recent Rusia a început să folosească Molnia în acest scop, au declarat soldații.

Un soldat din Regimentul 4 Ranger, o unitate de operațiuni speciale, a dezvăluit că aceste drone ieftine acționează ca „un portavion”, aducând în luptă unul sau două FPV-uri și astfel extinzându-le considerabil raza de acțiune.

„Molnia e capabilă să transporte și o încărcătură explozivă, ceea ce îi permite să funcționeze atât ca navă-mamă, cât și ca dronă de atac”, a explicat operatorul, care s-a prezentat prin indicativul său de apel Hijak („Prădător” în ucraineană) din motive de securitate.

După ce drona eliberează FPV-urile de la bord, aceasta poate zbura mai departe pentru a lovi la rândul ei o țintă. Rusia a plasat uneori chiar mine antitanc pe această dronă pentru a-i spori potențialul exploziv, a spus pilotul ucrainean.

„Sunt ieftine, sunt multe și pot fi folosite oricând, în orice moment doresc”, a adăugat soldatul.

Un comandant al unei unități de drone ucrainene care operează în regiunea de nord-estică Harkov a descris tactica drept o „ștafetă detașabilă”. Acestea pot zbura adesea zeci de kilometri, iar dronele FPV sunt pilotate de la distanță după ce sunt debarcate de nava-mamă.

Rusia a început să folosească această tactică în regiunea Harkov în urmă cu câteva săptămâni, profitând de deplasarea liniilor frontului, a declarat comandantul, vorbind sub rezerva anonimatului din cauza preocupărilor legate de securitate.

Pe de altă parte, potrivit unui soldat ucrainean, probabil că Rusia nu dispune de un volum mare de astfel de drone, catalogând amenințarea ca fiind momentan oarecum „experimentală”.

Soldatul a subliniat că și Ucraina dispune de drone similare, de tip navă-mamă, capabile să transporte trei sau chiar patru drone mai mici. El nu a dorit însă să detalieze cât de răspândite sunt acestea, invocând securitatea operațională.

Ucraina a dezvăluit anterior utilizarea dronelor navale pentru a transporta drone FPV în Marea Neagră, dronele quadcopter decolând de pe nava-mamă pentru a ataca o platformă petrolieră sub controlul Rusiei.

Introducerea dronelor Molnia, în calitate de mijloace de transport pentru FPV, marchează un alt exemplu de inovație pe câmpul de luptă, evidențiind modul în care dronele continuă să joace un rol din ce în ce mai dominant în conflictul în curs.

„Războiul evoluează. Nu spun că se întâmplă zilnic, dar cu siguranță anual sau la șase luni. Ei testează tot timpul noi tactici. La fel facem și noi”, a spus Hijak.

Ucraina și Rusia încearcă în mod constant să o ia înaintea celeilalte, într-o dinamică pe care oficialii au descris ca un joc de-a șoarecele și pisica, pentru a introduce noi tehnologii de război înainte ca cealaltă parte să dezvolte o contramăsură viabilă.

Noile tehnologii oferă adesea uneia dintre părți un avantaj doar pentru o perioadă limitată, poate câteva luni, înainte ca cealaltă parte să găsească o soluție să îl anuleze, a declarat recent pentru Business Insider locotenent-colonelul Iuri Mironenko, ministrul adjunct al apărării pentru inovație și fost comandant al unei unități de drone.

Hijak a adăugat că, în paralel, Rusia își modifică dronele pentru a le mări letalitatea. Rușii „își îmbunătățesc armele - echipamentele - non-stop, 24/7”, a avertizat el.

La începutul acestei luni, ministerul apărării din Ucraina a publicat imagini care surprinde drone interceptoare - unul dintre cele mai noi instrumente de apărare aeriană ale Kievului - distrugând drone Molnia deasupra câmpului de luptă. Nu este clar dacă au avut până acum drept ținte aceste drone în noul rol de aparate-mamă pentru dronele FPV.