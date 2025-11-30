search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Noua tactică rusă de a introduce drone FPV în adâncimea frontului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia își folosește dronele de dimensiuni medii drept mijloace de transport pentru drone FPV, extinzându-le acestora raza de acțiune și creând noi obstacole letale pentru forțele ucrainene.

Soldații ucraineni care au descris tactica pentru Business Insider au dezvăluit că Moscova apelează la dronele cu aripi fixe Molnia („fulger” în rusă) pentru a transporta drone de mici dimensiuni FPV pe câmpul de luptă; acestea sunt de regulă quadcoptere  - o prezență dominantă pe câmpul de luptă.

Deși nu este un fenomen nou, tactica  a devenit o problemă îngrijorătoare pentru forțele ucrainene, întrucât permite vehiculelor fără pilot FPV să opereze și să atace la adâncimi tot mai mari.

Războiul a prilejuit introducerea unor diverși purtători de drone, de tip navă-mamă, însă abia recent Rusia a început să folosească Molnia în acest scop, au declarat soldații.

Un soldat din Regimentul 4 Ranger, o unitate de operațiuni speciale, a dezvăluit că aceste drone ieftine acționează ca „un portavion”, aducând în luptă unul sau două FPV-uri și astfel extinzându-le considerabil raza de acțiune.

„Molnia e capabilă să transporte și o încărcătură explozivă, ceea ce îi permite să funcționeze atât ca navă-mamă, cât și ca dronă de atac”, a explicat operatorul, care s-a prezentat prin indicativul său de apel Hijak („Prădător” în ucraineană) din motive de securitate.

După ce drona eliberează FPV-urile de la bord, aceasta poate zbura mai departe pentru a lovi la rândul ei o țintă. Rusia a plasat uneori chiar mine antitanc pe această dronă pentru a-i spori potențialul exploziv, a spus pilotul ucrainean.

„Sunt ieftine, sunt multe și pot fi folosite oricând, în orice moment doresc”, a adăugat soldatul.

image

Un comandant al unei unități de drone ucrainene care operează în regiunea de nord-estică Harkov a descris tactica drept o „ștafetă detașabilă”. Acestea pot zbura adesea zeci de kilometri, iar dronele FPV sunt pilotate de la distanță după ce sunt debarcate de nava-mamă.

Rusia a început să folosească această tactică în regiunea Harkov în urmă cu câteva săptămâni, profitând de deplasarea liniilor frontului, a declarat comandantul, vorbind sub rezerva anonimatului din cauza preocupărilor legate de securitate.

Pe de altă parte, potrivit unui soldat ucrainean, probabil că Rusia nu dispune de un volum mare de astfel de drone, catalogând amenințarea ca fiind momentan oarecum „experimentală”.

Soldatul a subliniat că și Ucraina dispune de drone similare, de tip navă-mamă, capabile să transporte trei sau chiar patru drone mai mici. El nu a dorit însă să detalieze cât de răspândite sunt acestea, invocând securitatea operațională.

Ucraina a dezvăluit anterior utilizarea dronelor navale pentru a transporta drone FPV în Marea Neagră, dronele quadcopter decolând de pe nava-mamă pentru a ataca o platformă petrolieră sub controlul Rusiei.

Introducerea dronelor Molnia, în calitate de mijloace de transport pentru FPV, marchează un alt exemplu de inovație pe câmpul de luptă, evidențiind modul în care dronele continuă să joace un rol din ce în ce mai dominant în conflictul în curs.

„Războiul evoluează. Nu spun că se întâmplă zilnic, dar cu siguranță anual sau la șase luni. Ei testează tot timpul noi tactici. La fel facem și noi”, a spus Hijak.

Ucraina și Rusia încearcă în mod constant să o ia înaintea celeilalte, într-o dinamică pe care oficialii au descris ca un joc de-a șoarecele și pisica, pentru a introduce noi tehnologii de război înainte ca cealaltă parte să dezvolte o contramăsură viabilă.

Noile tehnologii oferă adesea uneia dintre părți un avantaj doar pentru o perioadă limitată, poate câteva luni, înainte ca cealaltă parte să găsească o soluție să îl anuleze, a declarat recent pentru Business Insider locotenent-colonelul Iuri Mironenko, ministrul adjunct al apărării pentru inovație și fost comandant al unei unități de drone.

Hijak a adăugat că, în paralel, Rusia își modifică dronele pentru a le mări letalitatea. Rușii „își îmbunătățesc armele - echipamentele - non-stop, 24/7”, a avertizat el.

La începutul acestei luni, ministerul apărării din Ucraina a publicat imagini care surprinde drone interceptoare - unul dintre cele mai noi instrumente de apărare aeriană ale Kievului - distrugând drone Molnia deasupra câmpului de luptă. Nu este clar dacă au avut până acum drept ținte aceste drone în noul rol de aparate-mamă pentru dronele FPV.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
mediafax.ro
image
Gigantul străin care ar putea deveni finanțator în Superligă. O investiție uriașă este pregătită în România
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea chiar funcţionează
playtech.ro
image
Cine este soția lui Marius Lăcătuș. Mariana a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei. Ce e interzis să faci duminică, 30 noiembrie. Lucrul care nu trebuie să lipsească din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!