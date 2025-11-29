Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron. „Condițiile unei păci juste și durabile”, în centrul atenției

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge luni la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron. Vizita va avea loc într-un context extrem de tensionat pentru Kiev, atât pe plan militar, cât și politic.

Potrivit Palatului Élysée, discuțiile vor viza „condițiile unei păci juste și durabile”, în continuarea dialogului purtat recent la Geneva și a planului de pace propus de Statele Unite. Zelenski a fost ultima dată la Paris pe 17 noiembrie. Situația de pe front s-a deteriorat vizibil între timp, iar presiunea internațională pentru relansarea negocierilor de pace a crescut.

Planul american prevedea inițial ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas și să-și reducă forțele armate. De asemenea, documentul sugera renunțarea la obiectivul aderării la NATO și limitarea armatei ucrainene la 600.000 de militari.

În schimb, Moscova ar fi trebuit să returneze Kievului anumite teritorii ocupate în Zaporojie și Herson, să accepte demilitarizarea zonelor cedate din Donbas și să nu se opună garanțiilor de securitate oferite Ucrainei de SUA, precum și integrării acesteia în Uniunea Europeană.

După negocieri de urgență între Washington și Kiev, la care au participat și state europene, planul dezvăluit săptămâna trecută a fost modificat semnificativ.