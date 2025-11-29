Video Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”

Un atac rusesc înfiorător cu drone a avut loc asupra unui drum acoperit cu plase pescărești, un așa-numit „tunel al vieții”: o filmare surprinde momentul în care o ploaie de foc produse de muniții incendiare se revarsă asupra acestui acoperiș de plasă menit să protejeze vehiculele de atacuri din aer.

O așa-numită dronă dragon a eliberat bile de foc de-a lungul tunelurilor din plasă - până ce acestea s-au aprins cu totul și au fost prefăcute în scrum.

Bilele eliberate de drone conțin temit -un amestec de aluminiu și oxid de fier, un compus dezvoltat în urmă cu peste un secol pentru a suda șine de tren și care poate topi oțelul. Compusul este extrem de inflamabil, arde la temperaturi de 2.500 de grade Celsius și nu poate fi stins, continuând să ardă până ce se consumă.

Este ultima armă aruncată în joc de ruși, o armă menită să distrugă totul în cale pe frontul ucrainean - de la infrastructură civilă la vehicule și poziții fortificate.

Vladimir Putin s-a declarat pregătit să dea asigurări în scris Europei că nu o va ataca după încheierea războiului din Ucraina. Și totuși toate semnele arată că Rusia produce arme devastatoare - inclusiv rachete - într-un ritm alarmant, potrivit experților.

Fostul ofițer al armatei britanice, Nicholas Drummond, a apreciat că desfășurarea dronelor dragon a avut scopul să producă teroare.

El a declarat pentru CNN: „Este ceva absolut cumplit. Folosirea unei drone pentru a-l dispersa este o idee inovatoare.”

„Dar, utilizat în acest fel, impactul este mai degrabă psihologic decât fizic”, a adăugat el.

Nu este prima dată când dronele dragon sunt utilizate în război. Kievul a desfășurat la rândul său armele înfricoșătoare pentru a lansa o ploaie de foc asupra teritoriilor controlate de Kremlin.

În septembrie anul trecut, o dronă a fost filmată plutind deasupra unor zone împădurite unde rușii ascund echipamente și fortificații.