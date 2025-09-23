search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții

0
0
Publicat:

Orforglipron, pastila revoluționară dezvoltată de Eli Lilly, promite să transforme radical lupta împotriva obezității. Studiile clinice arată că poate reduce până la 20% din greutate la unii pacienți, fără injecțiile incomode de tip Ozempic sau Mounjaro.

Pastile pentru slăbit Foto Harvard Health jpg
Mai multe pastile într-o lingură și pe lângă și un centimetru pentru măsurare Foto Harvard Health
Noile pastile pentru slăbit promit până la 20 kg pierdere în greutate, rapid Foto Harvard Health

Deși conceptul de agonist GLP-1 poate părea exotic pentru publicul larg, nume precum Mounjaro, Ozempic sau Wegovy au devenit deja familiare în rândul celor care caută soluții eficiente de pierdere în greutate.

În acest articol, vei afla cum funcționează Orforglipron, ce rezultate au arătat studiile clinice, care sunt beneficiile suplimentare asupra sănătății, cine poate obține cele mai bune rezultate și de ce această pastilă de slăbit ar putea reprezenta o alternativă mai comodă și mai accesibilă la tratamentele injectabile existente.

Orforglipron: Cum funcționează pastila pentru pierderea în greutate

Orforglipron acționează ca un agonist GLP-1, hormonul care controlează nivelul glicemiei, reduce apetitul și crește senzația de sațietate. Mai simplu spus: mănânci mai puțin, te saturi mai repede și slăbești mai ușor.

Rezultate studii clinice Orforglipron: Pierdere în greutate până la 20%

Studiul, publicat în New England Journal of Medicine, a implicat 3.127 de adulți din nouă țări, împărțiți în grupuri în funcție de doza administrată (6, 12 sau 36 mg) și un grup placebo. Toți participanții aveau Indice de Masă Corporală peste 30, încadrându-se în categoria obezității.

După 72 de săptămâni, rezultatele medii au fost:

  • 7,5% pierdere în greutate la doza de 6 mg;
  • 8,4% la doza de 12 mg;
  • 11,2% la doza de 36 mg.

Grupul placebo a înregistrat doar 2,1% pierdere. În cazul unor pacienți cu hiper-răspuns, scăderea a ajuns chiar la 20%, potrivit endocrinologului Cristóbal Morales. „Procentajele medii obținute sunt deja semnificative și promițătoare”, adaugă el.

Pentru a face mai ușor de vizualizat pentru cititor, aceasta înseamnă că o persoană de 100 kg ar putea pierde până la aproximativ 20 kg. Astfel, procentul se traduce direct într-un rezultat concret și vizibil, subliniind eficiența pastilei fără injecții.

Orforglipron nu este un peptid, ci o moleculă chimică, ceea ce îi facilitează absorbția — un avantaj față de injecții. În plus, pastilele nu necesită păstrare la frig și dezvoltarea lor este mult mai ieftină, ceea ce poate reduce costul final și crește accesul pacienților.

Beneficii Orforglipron: Controlul glicemiei și sănătate metabolică

Pe lângă pierderea în greutate, Orforglipron aduce și alte beneficii:

  • Scăderea tensiunii arteriale;
  • Reducerea circumferinței taliei;
  • Colesterol „rău” și trigliceride mai mici;
  • Normalizarea glicemiei la pacienții cu prediabet.

„Pastila ajută la controlul glicemiei, reduce apetitul și crește senzația de sațietate”, explică Morales.

Cine poate folosi Orforglipron pentru slăbit eficient

Deși nu are aceeași putere ca injecțiile de top, Morales subliniază că nu toți pacienții au nevoie de doze maxime. „O pierdere de 10–12% poate fi suficientă și benefică pentru mulți”, susține endocrinologul.

Astfel, Orforglipron ar putea fi ideal pentru persoanele cu obezitate incipientă, care abia încep să acumuleze kilograme și nu au un exces mare de grăsime.

Orforglipron vs Ozempic și Mounjaro: Avantaje ale pastilei

  1. Mai comod de administrat: doar o pastilă zilnic.
  2. Nu necesită păstrare la frig.
  3. Cost de producție mai mic - posibil preț mai accesibil.
  4. Crește șansele ca pacienții să respecte tratamentul, având în vedere că peste jumătate dintre utilizatorii de Ozempic renunță după un an. O pastilă zilnică poate crește nu numai consistența tratamentului ci și eficiența pe termen lung.

Disponibilitate Orforglipron: Când va ajunge pe piață

Orforglipron nu a fost încă aprobat de FDA sau EMA, dar Eli Lilly se pregătește deja pentru lansare, anticipând o cerere ridicată. Experții consideră că această pastilă pentru pierderea în greutate ar putea deveni o alternativă revoluționară la injecțiile precum Ozempic sau Mounjaro, oferind un tratament eficient împotriva obezității, mai comod și mai accesibil pentru pacienți.

Dacă va ajunge pe piață, Orforglipron ar putea transforma modul în care milioane de persoane gestionează greutatea și sănătatea metabolică, oferind rezultate vizibile, ușurință în administrare și beneficii suplimentare pentru sănătatea generală. Aceasta nu este doar o pastilă pentru slăbit, ci o nouă opțiune promițătoare pentru cei care caută soluții moderne și eficiente în lupta cu excesul de greutate.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Ajutor de deces 2025. Cine poate ridica banii şi în cât timp
playtech.ro
image
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Cine este fotbalistul care a murit în SUA, chiar înainte de a se întoarce în România! Ciprian avea doar 20 de ani și era legitimat la CFR Cluj
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Mica recalculare a pensiilor se amână. Ministrul Muncii anunță când ar putea crește pensiile
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Ana Ularu (1) jpg
Interviu Ana Ularu: „Orice exces te poate trăda. Vorbești prea mult? Prea puțin? Pari prea inocent?‟
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras