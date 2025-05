Un produs de slăbit devenit viral pe TikTok, promovat ca fiind natural și miraculos, conține o substanță interzisă în UE din cauza riscurilor grave pentru sănătate. Mii de femei din România au fost păcălite de promisiunile false ale capsulelor Lipovon.

Pe rețelele sociale, în special pe TikTok, Lipovon a devenit noua senzație printre româncele care își doresc să slăbească rapid. Produsul promite „rezultate spectaculoase” fără diete, fără sport și fără efort, doar prin administrarea zilnică a unei „pastile-minune”.

Cu toate acestea, în spatele reclamelor atractive și a mărturiilor aparent sincere se ascunde o realitate periculoasă. Analize de laborator efectuate de Ministerul Sănătății din Spania au arătat că Lipovon conține sibutramină, o substanță interzisă în Uniunea Europeană din 2010, cunoscută pentru efectele grave pe care le poate avea asupra sănătății, relatează Click!.

Ce este sibutramina și de ce este periculoasă?

Pe ambalaj, Lipovon este prezentat ca un supliment natural, pe bază de extracte din plante, cu efecte de reducere a poftei de mâncare și accelerare a metabolismului. În realitate, pastilele conțin sibutramină – o substanță din familia amfetaminelor, cu efecte anorexigene (suprimă pofta de mâncare), dar și cu riscuri majore.

Sibutramina a fost retrasă de pe piață în toate țările Uniunii Europene din cauza efectelor sale secundare severe. Printre acestea se numără riscul crescut de infarct miocardic și accident vascular cerebral, precum și apariția unor tulburări psihice, inclusiv stări de depresie.

Mărturii alarmante ale femeilor păcălite

Potrivit unei anchete realizate de platforma Recorder, zeci de femei care au folosit Lipovon au relatat experiențe șocante: palpitații, amețeli, insomnii și stări de anxietate severă. Unele dintre ele au ajuns chiar la spital după ce au luat pastilele.

„Am început să am stări de agitație, nu mai puteam dormi, iar inima îmi bătea foarte tare. M-am speriat și am renunțat, dar mi-a fost greu să-mi revin”, a povestit o tânără pentru Recorder.

Lipsa de reacție a autorităților române

Deși există suficiente semnale de alarmă, autoritățile din România nu au luat măsuri clare pentru a opri vânzarea și promovarea acestui produs. În lipsa unei campanii oficiale de informare, femeile continuă să cumpere Lipovon, fără să știe că își pun viața în pericol.

Alte produse interzise cu același ingredient

Lipovon nu este singurul produs care conține sibutramină. În trecut, alte medicamente precum Reductil, Lindaxa și Minimacin au fost interzise în toate statele UE, inclusiv în România, tocmai din cauza conținutului periculos. Acestea se vindeau sub formă de capsule, cu doze de 10 sau 15 miligrame de sibutramină.