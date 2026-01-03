„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători

„Numai cine nu călătorește n-o pățește”, este constatarea unui român stârnit, printr-o postare adresată membrilor unui grup de pe o rețea de socializare, să povestească ce țepe și-au luat turiștii în călătorii sau ce cheltuieli neprevăzute au avut. Multe dintre pățanii sunt adevărate lecții pentru turiști.

Zeci de întâmplări povestite de românii care au călătorit în țară și în străinătate pot fi tot atâtea lecții din care viitorii turiști să învețe. Pe un grup public de pe o rețea de socializare în care se expun de obicei soluții pentru bugetul familiei au fost redate experiențe de tot felul. Mai toate le-au dat românilor mari bătăi de cap la acel moment, chiar dacă acum își aduc aminte cu umor de respectivele pățanii.

Cele mai multe țepe sunt legate de diferența substanțială între ce au rezervat, uneori plătind sume considerabile, și ce au găsit odată ajunși la destinație.

„Am rezervat prin Booking un apartament care arăta absolut superb în poze – design modern, totul impecabil, preț corect. Abia așteptam să ajung! Când am ajuns la fața locului, surpriză... Ni s-au dat cheile de la un alt apartament. Deși era în aceeași zonă, nu avea nicio legătură cu ce rezervasem eu: mobilier vechi, o cu totul altă atmosferă și, evident, nu condițiile pentru care plătisem. Explicația lor? <Celălalt s-a stricat/e ocupat, dar acesta e la fel>. ( Spoiler: Nu era!)

Am învățat pe pielea mea că uneori, oricât de mult cercetezi, tot poți fi luat prin surprindere.

Voi ce pățanii ați avut? Care a fost cea mai mare „țeapă” sau cheltuială total inutilă pe care ați făcut-o într-o vacanță?”, este relatarea de la care au pornit istorisirile românilor.

Conform experiențelor relatate în comentarii, probabilitatea de a te confrunta cu o diferență mare între ce rezervi și plătești și ce găsești la destinație este destul de mare, cu atât mai mult dacă nu acorzi suficient timp pentru a citi recenzii și a face cercetările suplimentare pe Internet.

„Paris. Sfârșit de noiembrie, apartament drăguț dar fără încălzire centralizata, doar două aeroterme. Vorbit, certat, reclamat, fără rezultat. Per total a fost ok până la urmă, dar ca idee, e primul lucru la care mă uit de acum când plec pe frig”, este o altă relatare.

„Noi am pățit-o urât în Napoli în septembrie. Rezervăm apartamentul, ajungem la cazare (după stradă) și nu era nimic în clădire, plus că era un cartier în care ne simțeam ca-n favele. De fapt casa închiriată de noi era cu totul în alta zonă, turistica și sigură. Dar în Napoli sunt doua străzi cu același nume, trebuia să folosim codul poștal. Ne-am deșteptat abia după ce am închiriat alt apartament în favelă, căruia i-am lăsat o recenzie negativa că nu puteam trage apa și nici lenjeriile nu erau schimbate”, a povestit un alt român.

„Era chiar 31 decembrie și eram patru oameni fără cazare de anul nou în Croația”

„La Florența am avut ceva probleme cu centrala, dar p-asta am rezolvat-o telefonic cu un instalator din țară; gazda avusese un oaspete dintr-o țară arabă și setase centrala în limba lor și nu reușeau să o reseteze”, a fost expusă o altă experiență din Italia.

Un alt român a povestit că i s-a întâmplat ca în Milano să descopere, odată ajuns la apartamentul pentru care plătise, să descopere nu ceea ce văzuse în pozele superbe, ci „un jaf”. Singurul lucru real era că imobilul era situat lângă metrou. „Cartierul zici că era Rahova- Ferentari, iar apartamentul cred că era împărțit în două camere dintr-o garsoniera mai mare. Și nu a fost ieftin.

Și am mai pățit-o la Veneția, jumătatea lui octombrie, ploaie și frig... Neam nu au vrut să dea drumul la căldură. Am făcut un frig combinat cu umezeală, de zile mari”, a relatat internautul.

Un alt român a povestit că a închiriat un apartament în Dubrovnik, Croația. Au ajuns acolo pe 31 decembrie, au sunat la gazdă și în primă fază nu le-a răspuns nimeni. „Într-un final a ieșit din apartament gazda, era băut bine, ne-a întrebat: are you the Romanians who made the reservation? Am răspuns că da. După care ne-a spus : Fu**k you! No booking for Romanian people! Am sunat la Booking să rezolvam situația, după 2 ore ne-au găsit cazare la un apartament la 40 de km distanță în care nu a mai fost nimeni cazat de 5 zile și era foarte frig deoarece ei se încălzesc cu clima. Va rog să țineți minte că era chiar ziua de 31 decembrie și că eram patru oameni fără cazare de anul nou în Croația”, a povestit românul.

Un alt membru al grupului a relatat că a rezervat o cameră cu baie proprie într-o vilă, doar că baia era situată în spațiul comun, nu în cameră, avea cheie doar pe dinăuntru, prin urmare putea fi folosită de oricine, iar chiar lângă ușa băii era biroul proprietarei. Nemulțumit, turistul s-a adresat proprietarei, care în schimb a replicat că este exclusiv vina lui pentru că nu a întrebat unde e baia. În cele din urmă rezervarea a anulat-o, însă a durat ceva să găsească din nou cazare, reușind într-o altă zonă, situată la distanță de o oră față de zona de interes.

O experiență neașteptată au avut-o alți români în Franța.

„Am ajuns pe Coasta de Azur, cu mulți ani în urmă, rezervasem pe booking o cazare care între timp a fost anulată fără să fim anunțați. (...) Am mers la un birou de turism al lor, un info, să întrebăm dacă au ceva disponibil. Întâi au zis că nu au nimic, au tot căutat pe calculator , nimic. Aaa, dar parcă "madam cutare" are liber o camera. Ne arată poze, un conac frumos, elegant, cu mic dejun și ne spune că plata se face la ei la biroul de info pentru cele 7 nopți cât voiam să stăm. Ok, plătim cash, căci nu știam dacă cardul merge după ce ziseseră de la hotelul celălalt că nu merge. Am ajuns la conacul doamnei și ce să vezi, în conac erau cazați probabil francezi conaționali cu stimata doamna, noua ne-au dat... grajdul. O cameră insalubra în fundul curții și sigur că micul dejun îl vom servi în sala de mese din conac. Ne-a dus să ne arate și așa am văzut cum arata interiorul casei, da, acolo erau făcute pozele dar nu aveau legătura cu ce ne-a oferit noua. Am început să plâng, eram și fără bani și într-o cazare în care sigur nu puteam sta. Culmea era că și doamna proprietară se simțea un pic stânjenită, vedeam pe fata ei.

Probabil se aștepta la altfel de persoane, noi eram decenți, vorbeam franceza, eram cu mașina... Îl conving pe soțul meu să ne întoarcem la biroul de info care ne luase banii. Închidea la ora 17, aveam puțin timp la dispoziție. Am ajuns cu 10 minute înaintea închiderii. Nu voiau să ne dea banii înapoi, că nu se poate, că au fost duși la bancă. Atunci am pronunțat cuvântul "poliție". A deschis sertarul și mi-a dat banii mei înapoi, nici nu erau alți bani în sertar. Am zis că probabil vom dormi în mașină, dar am mai dat o căutare pe booking... Și ce să vezi, am găsit la hotel Ibis cameră liberă, cu parcare. Ne-am cazat acolo și mi-am dat seama că și cea de la biroul info probabil văzuse cazări libere dar aveau vreo înțelegere cu doamna aceea. În concediul acela am văzut ce înseamnă "ospitalitatea" franceză. Am avut și în Corfu o experiența horror dar asta e, numai cine nu călătorește nu pățește”, a fost relatată o altă experiență.

Alți turiști au avut parte de altceva decât au rezervat în Ungaria, unde „a trebuit prima dată să dăm cu aspiratorul ca apoi să ne așezăm lucrurile”.

„Noi în fiecare concediu ne așteptăm la o mica înșelătorie”

Taxele neașteptate sau excursiile plătite cu mult mai scump decât prețul pieței locale sunt alte cheltuieli pe care românii le-au suportat neplanificat în vacanțe.

„Noi în fiecare concediu ne așteptăm la o mică înșelătorie. În Egipt, la prețuri, nefiind afișate, și la taxiuri oricât am fi de atenți tot până la urmă o pățim. Ultima data în Italia am pățit-o cu o controloare în tren. Voia să ne suprataxeze pentru un bilet de tren, noroc că am stat în Italia și știam să vorbesc, însă ne-a cam stricat ziua”, a povestit un membru al grupului.

Altcineva a relatat că o cheltuială inutilă pe care putea să o evite a fost generată atunci când a traversat Monaco, fiind în tren. „Am uitat să opresc datele înainte și am plătit 50 de euro pentru un mesaj primit pe whats app”, a dezvăluit internautul.

La fel au pățit-o românii și în alte locuri de pe glob și chiar în România, atunci când, tot în tren, au fost taxați doar pentru că nu au închis datele mobile în vecinătatea graniței cu Serbia.

O altă cheltuială relativ ușor de evitat dacă ai toate datele – după relatările altor turiști mulți comentatori su scris că le-a fost de mare ajutor informația – este cea legată de excursii.

„Noi am luat o țeapă în Thailanda, în 2016. Ulterior am aflat că se practică "agățatul" turiștilor pe stradă cu diferite promisiuni de excursii. Am oprit un domn să îl întrebam de unde putem lua un mijloc de transport către piețele plutitoare din Amphawa (noi fiind în Bangkok). Iar el a spus că sunt și acolo în Bangkok, are el niște cunoștințe care organizează excursii cu barca și se fac mai multe opriri: la o fermă de nuci de cocos, una cu maimuțe, piețele plutitoare și un templu celebru (îmi scapă numele acum). Am ajuns acolo, eu mândră ca am negociat de la 3.000 la 2.000 de bahti și toată excursia a fost de fapt o plimbare pe apă care a durat vreo 2h, dar în care nu am văzut nimic: templul era închis deoarece era în renovări (iar ei știau asta), și chipurile fermele închise pentru nu știu ce igienizări, iar "piețele plutitoare" au fost reprezentate de 3-4 bărci pe lângă care am trecut, care nu aveau mai nimic în ele de vânzare :-)) . Ne-am bucurat totuși de priveliște, dar m-am simțit înșelată”, a scris o altă membră a grupului.

Cea mai mare țeapă luată, povestește un alt membru al grupului, a fost în Corfu, unde a plătit 100 euro și nu a putut mânca nimic pentru că „mâncarea era infectă”.

În Paris, la Tour Eiffel, cafeaua într-un păhărel de plastic a costat 5 euro, dar românii ajunși acolo nu au știut că ambalajul se poate recicla tot acolo și că primesc înapoi 2,5 euro. „Asemenea și pe malul Senei, dacă bei bere sunt reciclabile. Noi nu am știut”, a dat un alt pont turistul.

Un alt turism a scris că a plătit în Barcelona pentru câțiva magneți, prezentați ca fiind cu 2 euro, de fapt câte 4 euro/bucată. „Când am vrut să clarific situația, au ieșit încă trei "verișori" din spate, așa că am plecat”.

Alți turiști au povestit că au fost convinși să cumpere în Istanbul biletul cu mai multe atracții (mai scump), dar nu li s-a spus că poți intra decât dacă ești musulman, așa că au fost bani dați degeaba.

„Nimeni aici nu pomenește de review-urile de pe booking de la cazări. Și încă ceva - înainte să rezervați căutați adresa cu google maps street view ca să vedeți exact unde se află. Da, știu, e o muncă în plus dar este o garanție a locației”, a lăsat altcineva un alt pont.

„Asta fac si eu, verific împrejurimile cazării, magazine, mijloace de transport etc....iar descrierea cu 5 minute pe jos până la.... e de cele mai multe ori falsă”, a confirmat un alt membru al grupului.

„În Turcia am pățit-o. Am cumpărat excursii opționale de la tour operatorul agenției cu care plecasem. Când am ieșit la plimbare din resort, am descoperit că, de fapt, prețul lor normal era mai puțin de jumătate”, a semnalat un alt turist.

„Asta se întâmplă peste tot: Grecia, Egipt, Dubai etc. Oriunde am fost, era la fel! Parcă ți-e rușine să-i refuzi dar lor nu le este rușine să îți ceară la orice intrare și excursie opționala mai mult!”, a continuat discuția.