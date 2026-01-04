search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Noi metode de escrocherie care vizează datele bancare. „Te pune în legătură cu un operator”

Publicat:

Escrocii devin tot mai inventivi și folosesc tactici sofisticate pentru a obține datele personale și banii cetățenilor, avertizează autoritățile. Cea mai recentă metodă de fraudă constă în apeluri telefonice prin care victimele sunt convinse că au fost deja înșelate, fiind mințite că li se oferă ajutor, în realitate pentru a le fi furate informațiile bancare.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Chestorul Ramona Dabija, de la Poliția Română, a explicat la Antena 3 CNN că această metodă este complexă și greu de recunoscut.

„Într-adevăr, imaginația acestor hackeri, cu ghilimele de rigoare, este una de neegalat. Ultima metodă, dacă vreți, este și mai apropiată de ceea ce se întâmplă în viața reală, și anume în momentul în care ești sunat, primești mai întâi un mesaj înregistrat, care îți induce ideea că apelul este înregistrat, ceea ce este fals. După aceea, te pune în legătură cu un operator care, mai mult decât atât, te îndeamnă să creezi un card virtual, sub pretextul că celelalte carduri ale tale vor fi blocate. Totul se petrece într-o engleză neclară. Dacă ești grăbit, dacă nu știi foarte bine limba engleză sau pur și simplu nu ai răbdare să asculți mesajele până la capăt și să respiri să-ți iei acel moment în care să gândești puțin mai bine, dacă chiar ai cont pe platforma la care ei se referă, riști să rămâi fără date”, a explicat aceasta.

Potrivit polițistului, în ultima perioadă, escrocii se dau polițiști, inspectori ANAF sau ofițeri bancari, folosind diferite pretexte pentru a convinge victimele să furnizeze datele cardurilor și ale conturilor bancare.

„Tocmai de aceea, îi îndemnăm pe toți să nu se grăbească să dea click dacă vine mesajul printr-un mesaj scris sau să închidă telefonul dacă sunt sunați. De asemenea, să nu ofere datele bancare, pentru că nicio instituție a statului sau bancară nu îți cere toate datele de pe card. Este important să verifice direct la unitatea bancară unde au contul și să semnaleze această metodă de fraudare”, a mai spus Ramona Dabija.

Poliția recomandă ca persoanele care primesc astfel de apeluri să păstreze calmul și răbdarea, să nu acționeze impulsiv și să nu furnizeze niciun fel de informație personală sau bancară prin telefon sau mesaje. În plus, este indicat ca toate tentativele de fraudă să fie raportate instituțiilor abilitate, pentru a preveni pierderi financiare și răspândirea acestei noi metode de escrocherie.

Autoritățile atrag atenția că aceste înșelătorii sunt tot mai sofisticate și se apropie mult de situațiile reale, făcând ca victimele să fie mai vulnerabile, în special dacă nu stăpânesc bine limba engleză sau sunt grăbite.

