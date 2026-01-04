Postarea controversată a unei apropiate de Casa Albă stârnește tensiuni legate de Groenlanda: „În curând”

O postare publicată pe rețeaua X de Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al Casei Albe, a declanșat un val de reacții politice și diplomatice, alimentând speculații privind intențiile Statelor Unite față de Groenlanda.

Katie Miller a distribuit o imagine în care Groenlanda apare colorată în culorile drapelului american, însoțită de mesajul laconic: „În curând”.

Postarea a devenit virală într-un timp foarte scurt, acumulând peste 11,4 milioane de vizualizări în mai puțin de 12 ore, potrivit datelor publice ale platformei, potrivit focus.

Mesajul a fost interpretat de numeroși comentatori drept o aluzie la o posibilă extindere a influenței americane asupra insulei arctice, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Regatului Danemarcei.

Reacții ferme de la Copenhaga

În Danemarca, postarea a fost primită cu îngrijorare. Diplomatul danez Jesper Møller Sørensen a declarat public că Statele Unite trebuie „să respecte integritatea teritorială a Danemarcei, subliniind că cele două țări sunt aliate și că Groenlanda este, la rândul ei, parte a NATO”.

Tensiunile au fost amplificate de evoluții recente de la Washington. La sfârșitul lunii decembrie, președintele american Donald Trump a anunțat numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda.

Ulterior, Landry a afirmat că Statele Unite ar intenționa să inițieze demersuri pentru includerea insulei în componența țării – declarații care au provocat reacții dure în Europa.

Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a anunțat că ia în calcul convocarea ambasadorului SUA pentru explicații.

Într-o declarație comună, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, au avertizat că orice tentativă de încălcare a suveranității insulei este „complet inacceptabilă”.

Pe fondul acestor tensiuni, mesajul transmis Katie Miller continuă să fie intens distribuit pe rețelele sociale.

Publicația The Guardian a relatat anterior că, potrivit unor surse politice, Groenlanda s-ar putea număra printre viitoarele obiective strategice ale administrației Trump, alături de Cuba și Iran.