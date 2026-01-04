Leonardo DiCaprio nu a putut să-și ridice premiul la Festivalul de Film de la Palm Springs din cauza intervenției lui Trump în Venezuela

Actorul Leonardo DiCaprio a lipsit, sâmbătă, de la festivalul de film de la Palm Springs, din California, din cauză că n-a putut părăsi St. Barths, ca urmare a restricţiilor aeriene din Caraibe, pe fondul conflictului dintre SUA şi Venezuela.

DiCaprio, în vârstă de 51 de ani, nu a putut participa sâmbătă, 3 ianuarie, la ceremonia de premiere din Palm Springs, California, unde urma să primească premiul Desert Palm Achievement Award pentru interpretarea sa din cel mai recent film al său, One Battle After Another .

„Leonardo DiCaprio nu poate fi prezent în această seară din cauza unor perturbări neaşteptate ale traficului aerian şi a restricţiilor de zbor”, a declarat, sâmbătă, un purtător de cuvânt al Festivalului Internaţional de Film de la Palm Springs, scrie People.

„Deși ne va fi dor să-l sărbătorim personal, suntem onorați să-i recunoaștem munca excepțională și contribuțiile de durată la cinematografie”, a continuat oficialul. „Talentul și dăruirea sa pentru acest domeniu continuă să inspire și suntem încântați să-l sărbătorim în această seară cu Premiul Desert Palm pentru Realizări.”

Aeroportul Internațional Palm Springs a emis o declarație pe X pe 3 ianuarie, anunțând că zborurile de plecare au fost oprite la sol.

„O problemă legată de controlul traficului aerian al FAA afectează astăzi spațiul aerian din California de Sud”, se arată în declarație. „Aeronavele au reușit să sosească, deși unele zboruri de sosire au fost deviate și se așteaptă întârzieri".

În filmul One Battle After Another, DiCaprio a jucat alături de Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall şi alţii.