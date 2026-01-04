Video Orașul subestimat din Europa cu o istorie de peste 8.000 de ani, aproape de România: îmbină ruine romane, străzi pietruite și clădiri tradiționale

Un oraș european cu o istorie de peste 8.000 de ani, aproape de România, ascunde străzi pietruite, ruine antice și clădiri care par să fi rămas neschimbate de-a lungul secolelor. La fiecare pas, vizitatorii descoperă povești despre civilizații dispărute și piețe care odinioară erau centre ale vieții sociale și comerciale.

Situat în centrul Bulgariei, orașul Plovdiv este mult mai vechi decât Atena, iar dovezile arheologice indică faptul că zona a fost locuită încă din mileniul al șaselea î.Hr., în perioada neolitică.

Plovdiv a fost un centru important al civilizației tracice și s-a dezvoltat apoi sub dominația romană, bizantină și otomană, devenind un oraș comercial prosper, scrie express.

Orașul este renumit pentru combinația sa unică între vechi și modern. Centrul vechi impresionează prin case frumos păstrate, colorate, străzi pietruite, în timp ce Kapana, districtul creativ al Plovdivului, este plin de cafenele, restaurante, galerii de artă și ateliere de meșteșugari.

Cei mai mulți dintre turiști aleg să exploreze orașul pe jos, descoperind labirintul său de străzi înguste și locurile ideale pentru promenadă.

Plovdiv păstrează și vestigii impresionante ale trecutului său roman. Teatrul Roman găzduiește spectacole și festivaluri, stadionul antic, situat sub strada principală de shopping, putea odinioară să găzduiască mii de spectatori, iar Forumul Antic rămâne un simbol al vieții civice din trecut.

Orașul Plovdiv se remarcă și printr-o scenă culturală vibrantă și o bucătărie delicioasă, cu preparate tradiționale bulgărești precum Banitsa, Kavarma sau Kebapche, influențate de gastronomia turcească, mediteraneană și balcanică.

Potrivit călătorilor de la Midlife Travel Tales, acest oraș „merită să fie în vârful listei de destinații europene”, fiind un loc care „îți va cuceri inima și te va face să te întrebi de ce l-ai ignorat până acum”.