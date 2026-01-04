Creierul poate alege între bine și rău: neurologul Constantin Dulcan explică cum ne influențează cuvintele și gândurile

Creierul nu funcționează doar pe bază de impulsuri, ci și prin conștiință morală, explică renumitul neurolog Constantin Dulcan. Alegerea între bine și rău, spune acesta, este influențată direct de cuvintele și emoțiile pe care le cultivăm zi de zi.

În cadrul emisiunii „De‑a viața ascunselea” de la Antena 3 CNN, profesorul a explicat cum creierul realizează o triere între cuvinte, sentimente și comportamente, insistând asupra importanței limbajului și a stării interioare pentru sănătatea noastră.

„Cuvintele au frecvență. Cuvintele care înseamnă bucurie, înțelegere, generozitate, compasiune, empatie au o frecvență mult mai înaltă și sunt utile sănătății. Cuvintele care înseamnă ură, dispreț, ironie, agresivitate au o frecvență joasă”, susține medicul neurolog Constantin Dulcan.

Profesorul a subliniat că această diferențiere la nivel cerebral nu este doar simbolică, ci are efecte biologice directe.

„Cuvintele care au un rol favorabil pentru sănătatea noastră sunt prelucrate într‑un alt loc decât cuvintele care au un efect de ordin nociv, nefavorabil sănătății”, explică specialistul.

Profesorul a explicat modul în care creierul procesează pozitivul și negativul.

„Dacă suntem dreptaci, de pildă, atunci partea utilă, favorabilă sănătății, este procesată la nivelul zonei prefrontale, iar partea cealaltă, negativă, la nivelul lobului frontal drept”, a precizat acesta.

Constantin Dulcan a recunoscut dificultatea de a înțelege cum o structură de „carne” poate face selecția morală.

„Și atunci întrebarea mea a fost: care e bucata de carne? Cum poate să facă ea selecție între da și nu, între bine și rău? Era o mare întrebare. Și atunci, sigur că m‑am gândit că trebuie să admitem că deasupra creierului există o conștiință care are un rol moral”, susține medicul.

Constantin Dulcan este medic neurolog și psihiatru, profesor universitar și una dintre cele mai cunoscute voci din România care au abordat legătura dintre știință, conștiință și spiritualitate. El a devenit cunoscut publicului larg prin modul accesibil în care explică funcționarea creierului și relația dintre gândire, emoții și sănătate.

Este autorul volumului „Inteligența materiei”, publicat pentru prima dată în 1981, în care propune ideea că materia nu este inertă, ci poartă o formă de inteligență, iar universul funcționează după principii care leagă omul de cosmos- o lucrare considerată curajoasă pentru epoca în care a apărut.