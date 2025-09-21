Cum ne afectează medicamentele pentru slăbit.„Elimini acea poftă de zahăr și grăsimi și relația ta cu mâncarea s-a schimbat"

Efectele medicamentelor pentru slăbit sunt mai complexe față de simpla reducere a poftei de mâncare. În unele cazuri, cei care iau astfel de medicamente se pot trezi cu stări de rău sau chiar în situația în care nu mai apreciază la fel de mult anumite produse.

Injecțiile și medicamentele pentru slăbit pot altera experiența și gusturile unei persoane. Există dovezi științifice că anumite medicamente pentru slăbit nu numai că reduc pofta de mâncare, dar schimbă și dorințele culinare, arată un articol The Guardian.

Între efectele raportate se regăsesc:

1. Reducerea foamei

Prin imitarea acțiunii unui hormon numit GLP-1, medicamentele pentru slăbit pot reduce pofta de mâncare și senzația de foame, încetinesc eliberarea alimentelor din stomac și cresc senzația de sațietate după-masă.

„Funcționează prin încetinirea cantității de alimente care părăsesc stomacul – făcând o persoană să se simtă mai sătulă – și, de asemenea, împiedică un alt hormon din pancreas să elibereze mai mult zahăr din ficat. De asemenea, crește cantitatea de insulină produsă de o persoană, ceea ce ajută la reducerea zahărului din sânge la o persoană cu diabet zaharat de tip 2 și mai mulți carbohidrați ajung în organele corpului”, explică Dr. Simon Dryden, șeful departamentului de bioștiințe de la Universitatea Metropolitană din Londra.

Studiile arată, de asemenea, că reduc dorința de a consuma alcool.

2. Alimentele nesănătoase devin mai puțin atrăgătoare – cel puțin temporar

Deoarece GLP-1 reduc și „valoarea de recompensă” a alimentelor grase, zaharoase și sărate, precum și pofta de mâncare, mulți pacienți renunță la aceste alimente, arată Alexander Miras, profesor de endocrinologie la Universitatea Ulster.

Efectul este similar cu cel al pacienților care au suferit o intervenție chirurgicală bariatrică, care îi ajută să slăbească. După operația bariatrică, există o creștere de cel puțin cinci ori a GLP-1 endogene care apar în mod natural în intestine. „Acest hormon funcționează în părți ale creierului care decid cât de recompensatoare sunt alimentele și reduce valoarea recompensei alimentare, în special a alimentelor bogate în grăsimi și zahăr”, mai spune Miras.

Astfel, ceea ce vedem acum la aceste medicamente pare să reflecte experiența cu chirurgia bariatrică, este de părere profesorul.

3. Modificarea gusturilor

Oamenii sunt programați să tindă către produsele care înainte erau rare, în special cantități mari de grăsimi și zahăr. Faptul că plăcerea de a mânca aceste lucruri este diminuată prin administrarea de GLP-1 poate permite oamenilor să aprecieze și alte produse, explică profesorul Jason Halford, de la Asociația Europeană pentru Studiul Obezității.

„Elimini acea poftă de zahăr și grăsimi și, prin urmare, relația ta cu mâncarea s-a schimbat, iar relația ta cu aromele s-a schimbat. Cauți alte lucruri”, punctează profesorul Jason Halford.

4. Totul poate avea un gust mai sărat sau mai dulce

Medicamentele pentru slăbit par, de asemenea, să schimbe gustul alimentelor. Conform unui nou studiu, aproximativ unul din cinci pacienți care iau Ozempic, Wegovy sau Mounjaro spune că mâncarea are un gust mai sărat sau mai dulce decât înainte, dar percepția de amar sau acru a rămas neschimbată.

Participanții care au raportat că mâncarea avea un gust mai sărat sau mai dulce au fost, de asemenea, de două ori mai predispuși să raporteze că se simt mai sătui, comparativ cu cei care au spus că percepția lor nu s-a modificat. Cei care au găsit mâncarea mai dulce au fost, de asemenea, cu 67% mai predispuși să raporteze o reducere a poftei de mâncare și cu 85% mai predispuși să raporteze o reducere a poftelor, comparativ cu cei a căror percepție a rămas neschimbată.

„Aceste medicamente acționează nu numai asupra zonelor intestinale și cerebrale care controlează foamea, ci și asupra papilelor gustative și a regiunilor cerebrale care procesează gustul”, a declarat profesorul Othmar Moser, autorul principal al studiului de la Universitatea din Bayreuth, Germania.

5. Iritația gastrică

Gusturile se pot schimba deoarece medicamentele pentru slăbit pot da senzație de rău înn cazul consumului de alimente nesănătoase. Efectele gastro-intestinale, cum ar fi greața, balonarea, diareea și constipația, se numără printre cele mai frecvente efecte secundare ale GLP-1. Aceste efecte pot fi exacerbate de alimentele și băuturile acide, picante sau grase.

„Când oamenii încep să mănânce alimente bogate în energie atunci când iau aceste medicamente, se simt rău. Deci nu este vorba doar de faptul că acești hormoni reduc plăcerea acestor alimente, ci și de faptul că unii oameni au ceea ce numim efecte secundare post-ingerare. Așadar, este posibil să evite alimentele nesănătoase pur și simplu pentru că le face rău”, concluzionează Alexander Miras, profesor de endocrinologie la Universitatea Ulster.