Video Încă un medicament care promite un slăbit „semnificativ” este foarte aproape de aprobare în SUA. Poate ajuta persoanele obeze și pe cele cu diabet de tip 2

Compania farmaceutică americană Eli Lilly a anunțat marți că medicamentul oral orforglipron a îndeplinit obiectivele principale într-o cercetare clinică avansată. Studiul arată că pilula poate ajuta persoanele obeze și cu diabet de tip 2 să slăbească „semnificativ”, potrivit ABC News.

Eli Lilly a publicat marți rezultatele promițătoare ale unui nou studiu de fază 3 (avansată). Producătorul de medicamente afirmă că pilula GLP-1 administrată zilnic pe cale orală poate ajuta persoanele obeze și cele cu diabet de tip 2 să slăbească cu mai mult de 10% din greutatea corporală, conform noilor date.

Potrivit companiei, s-a dovedit că pilula orală reduce nivelurile de hemoglobină A1C - un indicator determinat prin teste de sânge, care arată nivelurile medii de zahăr pe o perioadă de două până la trei luni - cu o medie de 1,3% până la 1,8% la persoanele cu diabet.

Participanții la studiul clinic de fază avansată au luat doza maximă de 36 de miligrame, timp de mai mult de un an sau aproximativ 17 luni.

Ultimele date publicate de Eli Lilly vin în continuarea rezultatelor anterioare prezentate de companie la începutul lunii august, care arătau că participanții la studiu care erau supraponderali sau obezi au pierdut în medie 12,4% din greutatea corporală, după ce au luat zilnic, timp de cel puțin 72 de săptămâni, pilula orală GLP-1 a companiei Eli Lilly, numită orforglipron.

„Suntem pregătiți să oferim un comprimat convenabil, administrat o dată pe zi”

Eli Lilly urmează să prezinte aceste date Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA și să solicite aprobarea orforglipronului ca tratament pentru obezitate până la sfârșitul anului 2025.

„Dacă va fi aprobat, suntem pregătiți să oferim un comprimat convenabil, administrat o dată pe zi, care poate fi distribuit la nivel global, eliminând barierele și redefinind modul în care este tratată obezitatea în întreaga lume”, a declarat Kenneth Custer, vicepreședinte executiv al Eli Lilly și președinte al Lilly Cardiometabolic Health, într-un comunicat.

Eli Lilly concurează cu Novo Nordisk

Novo Nordisk, un concurent al Eli Lilly, a solicitat deja aprobarea FDA pentru o pastilă orală cu semaglutidă, pastila sa orală GLP-1, și se așteaptă să primească o decizie până la sfârșitul acestui an.

Eli Lilly și Novo Nordisk concurează pentru a introduce pe piață o versiune orală a medicamentului GLP-1, deoarece o pastilă zilnică ar putea fi mai accesibilă și mai atractivă pentru persoanele care nu doresc să utilizeze medicamente injectabile GLP-1 săptămânale.

„Orforglipronul ar putea ajuta furnizorii de servicii medicale să extindă opțiunile de tratament pentru pacienții care preferă terapiile orale, fără a compromite rezultatele clinice”, a declarat dr. Louis J. Aronne, specialist în obezitate, într-o declarație cuprinsă în comunicatul transmis de Eli Lilly.

Medicamentele orale GLP-1 pot provoca efecte secundare similare cu cele ale injectabilelor GLP-1, cum ar fi greață, vărsături și diaree, notează ABC News.

Pilulele orale GLP-1 nu au fost studiate până în prezent alături de medicamentele injectabile GLP-1, iar cercetătorii nu pot spune deocamdată care dintre cele două variante este mai eficientă.

Eli Lilly afirmă că datele complete din ultimul său studiu de fază 3 vor fi publicate într-o revistă de specialitate la o dată ulterioară.