search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Încă un medicament care promite un slăbit „semnificativ” este foarte aproape de aprobare în SUA. Poate ajuta persoanele obeze și pe cele cu diabet de tip 2

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Compania farmaceutică americană Eli Lilly a anunțat marți că medicamentul oral orforglipron a îndeplinit obiectivele principale într-o cercetare clinică avansată. Studiul arată că pilula poate ajuta persoanele obeze și cu diabet de tip 2 să slăbească „semnificativ”, potrivit ABC News.

Eli Lilly a publicat marți rezultatele promițătoare ale unui nou studiu de fază 3 (avansată). Producătorul de medicamente afirmă că pilula GLP-1 administrată zilnic pe cale orală poate ajuta persoanele obeze și cele cu diabet de tip 2 să slăbească cu mai mult de 10% din greutatea corporală, conform noilor date.

Potrivit companiei, s-a dovedit că pilula orală reduce nivelurile de hemoglobină A1C - un indicator determinat prin teste de sânge, care arată nivelurile medii de zahăr pe o perioadă de două până la trei luni - cu o medie de 1,3% până la 1,8% la persoanele cu diabet.

Participanții la studiul clinic de fază avansată au luat doza maximă de 36 de miligrame, timp de mai mult de un an sau aproximativ 17 luni.

Ultimele date publicate de Eli Lilly vin în continuarea rezultatelor anterioare prezentate de companie la începutul lunii august, care arătau că participanții la studiu care erau supraponderali sau obezi au pierdut în medie 12,4% din greutatea corporală, după ce au luat zilnic, timp de cel puțin 72 de săptămâni, pilula orală GLP-1 a companiei Eli Lilly, numită orforglipron.

„Suntem pregătiți să oferim un comprimat convenabil, administrat o dată pe zi”

Eli Lilly urmează să prezinte aceste date Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA și să solicite aprobarea orforglipronului ca tratament pentru obezitate până la sfârșitul anului 2025.

Pilula ar ajuta la pierderea a 10% din greutatea corporală. FOTO Shutterstock
Pilula ar ajuta la pierderea a 10% din greutatea corporală. FOTO Shutterstock

„Dacă va fi aprobat, suntem pregătiți să oferim un comprimat convenabil, administrat o dată pe zi, care poate fi distribuit la nivel global, eliminând barierele și redefinind modul în care este tratată obezitatea în întreaga lume”, a declarat Kenneth Custer, vicepreședinte executiv al Eli Lilly și președinte al Lilly Cardiometabolic Health, într-un comunicat.

Eli Lilly concurează cu Novo Nordisk

Novo Nordisk, un concurent al Eli Lilly, a solicitat deja aprobarea FDA pentru o pastilă orală cu semaglutidă, pastila sa orală GLP-1, și se așteaptă să primească o decizie până la sfârșitul acestui an.

Eli Lilly și Novo Nordisk concurează pentru a introduce pe piață o versiune orală a medicamentului GLP-1, deoarece o pastilă zilnică ar putea fi mai accesibilă și mai atractivă pentru persoanele care nu doresc să utilizeze medicamente injectabile GLP-1 săptămânale.

„Orforglipronul ar putea ajuta furnizorii de servicii medicale să extindă opțiunile de tratament pentru pacienții care preferă terapiile orale, fără a compromite rezultatele clinice”, a declarat dr. Louis J. Aronne, specialist în obezitate, într-o declarație cuprinsă în comunicatul transmis de Eli Lilly.

Medicamentele orale GLP-1 pot provoca efecte secundare similare cu cele ale injectabilelor GLP-1, cum ar fi greață, vărsături și diaree, notează ABC News.

Pilulele orale GLP-1 nu au fost studiate până în prezent alături de medicamentele injectabile GLP-1, iar cercetătorii nu pot spune deocamdată care dintre cele două variante este mai eficientă.

Eli Lilly afirmă că datele complete din ultimul său studiu de fază 3 vor fi publicate într-o revistă de specialitate la o dată ulterioară.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
mediafax.ro
image
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut încredere, fiind de la USR“
fanatik.ro
image
Cele 100 de zile de președinte ale lui Nicușor Dan. Expert: A ales rolul de președinte coordonator, nu de unul jucător
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți administratorii firmelor falimentare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
PPC ieftineşte energia până aproape de nivelul oferit de Hidroelectrica
romaniatv.net
image
Meteo 27 august 2025. Unde începe să se încălzească simțitor
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer