Papa își exprimă „profunda îngrijorare” față de situația din Venezuela, după capturarea lui Maduro

Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică un mesaj de profundă îngrijorare cu privire la evoluțiile din Venezuela, la scurt timp după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele americane – o operațiune militară pe care Suveranul Pontif o avertizase anterior că nu ar trebui să implice violență.

„Urmăresc cu profundă îngrijorare evenimentele din Venezuela”, a scris Papa pe platforma X. „Binele iubitului popor venezuelean trebuie să prevaleze asupra oricărei alte considerații.” Liderul Bisericii Catolice a subliniat că situația trebuie să conducă la „depășirea violenței” și la „căutarea unor căi de dreptate și pace”, adăugând că se roagă pentru națiunea sud-americană.

Mesajul vine la aproximativ o lună după ce Papa îl îndemnase pe președintele american Donald Trump să recurgă la dialog sau, eventual, la presiuni economice împotriva a ceea ce liderul de la Casa Albă numea „narco-regimul” lui Maduro, și nu la o intervenție militară.

Actualul Suveran Pontif, născut la Chicago sub numele Robert Francis Prevost, a fost ales în luna mai, devenind primul Papă de origine americană. El are însă o legătură profundă cu America Latină, unde a slujit aproape patru decenii ca preot și episcop în Peru.

Declarațiile Papei contrastează puternic cu reacția lui Donald Trump, care a salutat public operațiunea de capturare a lui Maduro, lăudând rapiditatea și forța intervenției. Președintele american a descris raidul drept „impresionant”, afirmând într-o intervenție televizată că l-a urmărit „ca pe un spectacol”.

Potrivit autorităților americane, militari din unitatea de elită Delta Force au pătruns sâmbătă dimineață în complexul rezidențial al lui Maduro din Caracas, capturându-l pe acesta și pe soția sa, Cilia Flores. Cei doi au fost ulterior extrădați în Statele Unite, unde sunt inculpați pentru trafic de droguri și arme.

Operațiunea a fost însoțită de explozii în capitala venezueleană, iar procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a acuzat că „persoane nevinovate” ar fi fost rănite mortal în urma intervenției americane.

Națiunile Unite, „profund alarmate”

Deși o parte a diasporei venezuelene din Statele Unite a salutat căderea liderului aflat de ani buni la putere, reacțiile internaționale au fost preponderent critice. Numeroși lideri mondiali au condamnat incursiunea violentă într-un stat suveran.

Și Națiunile Unite s-au declarat „profund alarmate” de loviturile americane și de reținerea lui Maduro, avertizând că escaladarea situației ar putea constitui o încălcare a dreptului internațional. „Aceste evoluții reprezintă un precedent periculos”, a declarat Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, exprimând îngrijorări privind impactul asupra întregii regiuni a Americii Latine și Caraibelor.

Între timp, actul de inculpare depus la New York îl acuză pe Maduro că ar fi condus „un guvern corupt și ilegitim” care, timp de decenii, ar fi folosit instituțiile statului pentru a proteja și promova activități ilegale, în special traficul de droguri. Procurorii americani susțin că până în 2020 prin Venezuela ar fi tranzitat aproximativ 250 de tone de cocaină, transportată pe mare și pe calea aerului.

Donald Trump a declarat că Statele Unite vor „administra” Venezuela pe termen nedefinit, respingând posibilitatea ca lidera opoziției, Maria Corina Machado, să preia puterea. Președintele american a sugerat că vastele rezerve de petrol ale țării vor fi folosite pentru reconstrucția economică.

Această insistență asupra resurselor energetice ale Venezuelei a alimentat însă criticile unor congresmeni americani, care îl acuză pe Trump că ar fi motivat mai degrabă de interese economice decât de dorința de a face dreptate.