Vineri, 8 August 2025
Adevărul
O pastilă revoluționară pentru slăbit schimbă lupta împotriva obezității. Pacienții pierd până la 12 kilograme în câteva săptămâni

Publicat:

Un nou medicament dezvoltat de compania farmaceutică Eli Lilly promite să revoluționeze tratamentul obezității. Pastila oferă pacienților o alternativă la injecțiile pentru slăbit. Studiile clinice au arătat că orforglipron, administrat zilnic, poate determina o pierdere în greutate medie de 12 kg. 

Pastila îi va ajuta să scape de injecții pe cei care suferă de obezitate / Sursa foto: Pharmamanage
Un studiu în cadrul căruia a fost evaluată o nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică a constatat că persoanele care iau acest medicament pot pierde din kilograme în câteva săptămâni, tratamentul oferind persoanelor obeze o alternativă "convenabilă" la injecţii, relatează vineri DPA/PA Media, citate de Agerpres. 

  Compania farmaceutică americană Eli Lilly a declarat că se aşteaptă la o cerere substanţială după ce noua pastilă va fi lansată pe piaţă.

Eli Lilly a indicat că va solicita aprobarea autorităţilor de reglementare internaţionale, odată cu publicarea rezultatelor unui studiu amplu privind orforglipronul.

Pastila ajută pacienții să slăbească într-un timp foarte scurt

Noua pastilă este un agonist al GLP-1, un tip de medicament ce contribuie la scăderea nivelului de zahăr din sânge, încetineşte digestia şi poate reduce pofta de mâncare.  

  Potrivit noilor date ale studiului privind orforglipronul, persoanele care au luat acest medicament au slăbit, în medie, 12,3 kilograme pe parcursul celor 72 de săptămâni de tratament comparativ cu cele care nu au luat această pastilă.

Trei din cinci (60%) dintre persoanele care au luat doza maximă de orforglipron au pierdut cel puţin 10% din greutatea corporală, în timp ce 40% au pierdut cel puţin 15% din greutate, conform studiului care urmează să fie prezentat la reuniunea anuală a Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului (EASD) din 2025.

Pe lângă pierderea din greutate, persoanele care au participat la studiu şi au primit acest medicament au prezentat şi alte beneficii pentru sănătate, inclusiv îmbunătăţiri ale nivelului de colesterol, tensiunii arteriale şi riscului de boli cardiace.  

  Experţii au subliniat că aceste comprimate nu par să ofere aceleaşi beneficii ca unele injecţii pentru slăbit, însă au afirmat că acestea vor fi mai "tolerabile" pentru mulţi pacienţi.

Lilly a declarat că profilul de siguranţă al comprimatului este similar cu cel al altor medicamente GLP-1, efectul secundar cel mai frecvent raportat fiind tulburările gastrointestinale.

Comprimatul a fost evaluat într-un studiu realizat pe 3.127 de adulţi obezi sau supraponderali, cu probleme medicale asociate greutăţii excesive şi care nu sufereau de diabet.

"Cu orforglipron, lucrăm pentru a transforma îngrijirea în cazul obezităţii prin introducerea unei potenţiale terapii orale cu administrare o dată pe zi, care ar putea sprijini intervenţia timpurie şi gestionarea pe termen lung a bolii, oferind în acelaşi timp o alternativă convenabilă la tratamentele injectabile", a declarat joi Kenneth Custer de la Eli Lilly.

"Având la dispoziţie aceste date pozitive, intenţionăm să supunem orforglipronul evaluării autorităţilor de reglementare până la sfârşitul anului şi suntem pregătiţi pentru o lansare globală, pentru a răspunde acestei nevoi urgente de sănătate publică", a precizat el.

Vestea vine în contextul în care un studiu separat a evidenţiat potenţialele beneficii suplimentare ale utilizării GLP-1 - agonişti ai peptidei-1 asemănătoare glucagonului. Acest compus a fost iniţial dezvoltat ca tratament pentru persoanele cu diabet de tip 2 şi este în prezent utilizat pe scară largă în tratamentul obezităţii şi, în general, pentru slăbit.  

Ce arată studiile cu privire la administrarea acestor medicamente

  Un studiu publicat de Universitatea McGill şi de Institutul Lady Davis pentru Cercetări Medicale de la Jewish General Hospital din Canada, a examinat beneficiile acestor medicamente dincolo de pierderea în greutate, analizând cercetările care au evaluat aceste medicamente în alte domenii ale medicinei.

Experţii au afirmat în revista ştiinţifică eClinicalMedicine că GLP-1 poate juca un rol important şi în ameliorarea bolilor hepatice, a apneei de somn, artritei genunchiului, sindromului ovarului polichistic, bolii Parkinson, bolii Alzheimer şi abuzului de substanţe.

Ei au subliniat, însă, şi posibile probleme de siguranţă asociate acestor medicamente, inclusiv la nivelul pancreasului şi vezicii biliare.

"Peisajul terapeutic pentru obezitate şi afecţiunile metabolice asociate a evoluat substanţial odată cu apariţia GLP-1 RA", au scris ei. "Aceşti agenţi joacă acum un rol central nu numai în gestionarea greutăţii şi îngrijirea în diabet, ci sunt, de asemenea, investigaţi în cazul unui număr tot mai mare de afecţiuni, inclusiv tulburări cardiovasculare, renale, hepatice, neurologice şi legate de consumul de substanţe. Pe măsură ce indicaţiile lor se extind, este necesar să se extindă şi înţelegerea noastră asupra eficacităţii pe termen lung, a siguranţei şi strategiilor de tratament centrate pe pacient", au notat specialiştii.  

  Producătorul fabrică, de asemenea, Mounjaro, supranumit "King Kong al injecţiilor pentru slăbit".

Apariţia injecţiilor pentru slăbit a fost salutată de specialişti în domeniul sănătăţii. Însă, acestea implică un efort suplimentar pentru serviciile medicale deja suprasolicitate. Astfel, medicamentele sub formă de comprimate, despre care se preconizează că vor fi mai ieftine şi mai uşor de administrat, pot oferi o nouă speranţă pentru milioane de persoane care doresc să slăbească.  

