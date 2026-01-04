Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic. Familia a descoperit totul în Ajunul Sărbătorii, când a văzut că bradul lor falnic trona în târgul de Crăciun din centrul orașului.

Întâmplarea aproape de necrezut este cât se poate de reală. Un brad falnic, înalt de aproximativ 8-9 metri, plantat în urmă cu 25 de ani de familia Dumitrașcu în cimitirul orașului, a fost tăiat înainte de Crăciun, fiind transportat și instalat în centrul orașului, în târgul de Crăciun. Totul a ieșit la iveală ca urmare a investigațiilor lui Mihai Dumitrașcu, unul din cei doi fii ai defunctului în amintirea căruia au fost plantați, pe mormânt, cu un sfert de veac în urmă, doi brazi.

Familia Dumitrașcu a constatat cu stupoare, în ajun de Crăciun, că bradul a fost tăiat. Tot atunci au început și cercetările pentru a afla ce s-a întâmplat. Între timp a ieșit la iveală faptul că administrația cimitirului a decis tăierea bradului, motivând că ar fi existat o sesizare conform căreia bradul reprezenta un pericol. Cum a ajuns însă bradul în centrul orașului este o poveste în sine.

Primarul localității, Costinel Stoica, s-a declarat șocat de cele întâmplate, cu atât mai mult cu cât, pentru a-și ascunde faptele, doi dintre subordonații săi l-au mințit. „Am rămas șocat, pentru că un eveniment de genul acesta strică toată munca ta de un an. Ești băgat într-o mizerie de oamenii care ar trebui să fie corecți”, a spus primarul.

„I-am cerut să recunoască public”

„Noi ne-am dat seama cu o seară înainte de Crăciun, când am fost la mormânt și lipsea bradul de acolo. Între timp primarul a recunoscut că de fapt a fost o problemă. El zice că a aflat atunci când a sunat primul jurnalist, de la un ziar din Vâlcea, de aici. Ne-a contactat, și-a cerut scuze, până la urmă a recunoscut greșeala, mai departe nu-i treaba noastră ce face. Nu mai facem nimic mai departe, asta am vrut, să recunoască. Domnul primar și-a cerut scuze personal, și mie și mamei mele, și i-am cerut să recunoască public că a fost o greșeală și că într-adevăr acela e bradul pe care l-au împodobit”, a declarat Mihai Dumitrașcu, pentru „Adevărul”.

Până la a recunoaște public cele întâmplate, primarul le-a dat în primă fază crezare subordonaților săi, care i-au spus inițial că bradul din centru provine dintr-un alt loc, respectiv din curtea Administrației Domeniului Privat. Mihai Dumitrașcu a continuat însă pe cont propriu investigațiile, chiar dacă familia a depus și o plângere la poliție.

„Am văzut, în primul rând, că e tăiat exact de jos. Fratele meu s-a gândit, văzând bradul din centru, că ar putea să fie chiar cel tăiat. La măsură am văzut că se potrivea circumferința, îl recunoșteam cumva, recunoșteam forma, arăta asemănător”, a continuat Mihai Dumitrașcu să relateze ce anume le-a trezit suspiciuni. Se mai potrivea și faptul că și anul trecut administrația a folosit tot un brad tăiat din curtea serei orașului.

Când familia Dumitrașcu a început să pună întrebări, depunând inclusiv solicitări scrise la primărie pentru a afla proveniența bradului din centru, dar și ce s-a întâmplat cu bradul tăiat din cimitir, s-a mai întâmplat ceva: s-a mai tăiat încă un copac, din curtea serei, transmițându-se că acela ar fi cel din centru.

Pe Mihai Dumitrașcu nu l-a mulțumit explicația, așa că a continuat să cerceteze. A doua zi a ajuns în curtea Serelor, de unde primăria transmisese public că ar proveni bradul împodobit, iar acolo a stat de vorbă cu un paznic. A reușit să facă și fotografii și a constatat la fața locului că de acolo se tăiase un molid, iar bradul de Crăciun din centrul orașului era chiar un brad.

Citește și: Cât costă un brad natural de Crăciun în 2025

Cât despre bradul din cimitir, explicația oficială oferită a fost aceea că s-a primit o sesizare în urma căreia bradul a fost inspectat și s-a constatat că reprezenta un pericol.

„Administratorul cimitirului a zis că a avut o plângere și că bradul era periculos, risca să cadă, cădeau crengi din el. Dar, în cazul acesta, cum l-au dus în centru, să treacă pe acolo copiii, nu știu”, a mai spus Mihai Dumitrașcu.

„Le-am luat de bune, le-am dat presei”

Primarul orașului Drăgănești, Costinel Stoica, spune că în prima zi lucrătoare din acest an, adică luni, 5 ianuarie, vor fi demarate cercetările disciplinare, iar toți cei care au greșit vor plăti.

„Cei care au greșit au fost cei de la compartimentul ADP și administrația cimitirelor. Aștept, le-am transmis, toate explicațiile scrise. Luni, când ajung la serviciu, voi face o comisie de anchetă, o comisie de disciplină, și toți cei care au greșit, cei care au mințit, că au și mințit, vor fi pedepsiți”, a declarat Costinel Stoica, pentru „Adevărul”.

Angajații din subordine i-ar fi spus primarului, inițial, aceeași variantă pe care au transmis-o și familiei, respectiv că bradul din cimitir a fost tăiat în urma unei reclamații, pentru că reprezenta un pericol, iar bradul împodobit în centru provine din curtea serviciului primăriei.

„Inițial a fost discuția – vom pune brad în centru -, la ședința generală. <Avem brad? Da. Bun!> Asta a fost discuția. Când au pus brad, am întrebat - ați găsit brad frumos? - Și mi-au spus – da, avem. De unde? Păi, avem o grămadă de brazi -, mi-a spus directorul de acolo. Vă dați seama că dacă aș fi știut măcar o secundă nu lăsam să se întâmple așa ceva. După care m-a sunat o domnișoară de la un ziar din Vâlcea să-mi spună chestia asta. Eu, când am auzit asta, am și țipat, cred, am amenințat că o dau în judecată. I-am închis telefonul și am chemat directorul la mine să-l întreb care-i situația, de fapt. <Nu, domnule, că-l avem, că am tăiat din curte>. Le-am cerut să-mi aducă dovezi. M-a mai sunat altcineva de la o publicație din Craiova. La fel i-am spus, că am dovezi, suntem în regulă. Mi-au dat dovezi în care scria că, da, s-a tăiat un brad din cimitir cu acordul Ocolului Silvic, pentru că risca, au zis ei, să cadă și să lovească alte morminte – noi am mai avut evenimente în cimitir când s-au rupt brazi și pomi de acolo și au distrus morminte – și că exista o cerere să taie un brad din curtea ADP-ului. Le-am luat de bune, le-am dat presei, presa le-a primit”, a derulat primarul firul evenimentelor.

Adevărul avea să-l afle de-abia după discuția cu membrii familiei Dumitrașcu. „După, am avut o întâlnire, la cerința familiei, cu familia toată, cu cei doi fii și cu soția defunctului. M-au întrebat: domnul primar, sunteți sigur că lucrurile stau așa? Da, zic, sunt foarte sigur. Dacă noi vă spunem că lucrurile stau altfel și v-au mințit? Și am zis că nu se poate așa ceva. Ia verificați asta și asta. Am verificat și la sfârșit au recunoscut. Pentru asta trebuie să fie trași la răspundere. Eu cred că directorul va plăti cu funcția pentru treaba asta”, a mai spus primarul.

Directorul ADP ocupă funcția cu delegație, fostul director plecând din instituție prin pensionare, a mai precizat primarul Costinel Stoica.

„El este interimar. Dar vom vedea cum va decide comisia, vedem ce se decide, pentru că el susținea că el e nevinovat, că nici lui nu i-ar fi spus oamenii, nici el nu ar fi știut”, a mai spus Stoica.

Rămâne, de asemenea, de lămurit dacă bradul tăiat din cimitir reprezenta un pericol, având în vedere că există un acord de la Ocolul Silvic, tot cu acord fiind tăiat și molidul din curtea DAP.