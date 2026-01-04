search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Primele imagini cu Nicolás Maduro pe teritoriul american. A fost dus la o bază militară din New York de agenţi DEA

Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele venezuelean Nicolás Maduro, capturat într-o operațiune a armatei americane desfășurată la Caracas, a ajuns în cătuşe în Statele Unite, unde urmează să fie judecat pentru acuzații grave legate de trafic de droguri și arme.

Sursă video: WCBS

Avionul care îi transporta pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, ambii arestaţi, a aterizat la baza aeriană Stewart Air National Guard din statul New York, potrivit informațiilor transmise de CNN. Inițial, cei doi au fost duși din Venezuela la baza SUA de la Guantanamo (Cuba), de unde au pornit către New York.

Liderul de la Caracas urmează să fie prezentat săptămâna viitoare în fața unui tribunal federal din Manhattan, unde va fi judecat pentru mai multe capete de acuzare ce vizează implicarea sa în rețele de trafic de droguri și arme.

Autoritățile americane susțin că faptele investigate au avut un impact major asupra securității regionale și internaționale.

Capturarea lui Nicolás Maduro a avut loc în urma unei operațiuni militare de amploare a SUA, desfășurate peste noapte în capitala Venezuelei. Potrivit surselor oficiale, președintele venezuelean și soția sa au fost scoși cu forța din dormitorul reședinței în care se aflau, în cadrul unei intervenții coordonate a armatei Statelor Unite.

În paralel, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat sâmbătă că a fost emis un nou act de punere sub acuzare pe numele lui Maduro, document care îi vizează, de asemenea, pe soția acestuia, Cilia Flores, și pe fiul lor, ancheta extinzând astfel responsabilitatea penală asupra mai multor membri ai familiei prezidențiale.

La sosirea pe teritoriul american, Nicolás Maduro a coborât din avion la baza Stewart Air National Guard, conform declarațiilor unui oficial federal.

Imagini difuzate de postul WCBS îl arată pe liderul venezuelean purtând haine de culoare gri și având mâinile încătușate, în timp ce este escortat de numeroşi agenți federali îmbrăcați în negru, sub măsuri stricte de securitate.

În alte imagini video apărute pe platforma X după transferul lui Nicolás Maduro pe teritoriul Statelor Unite se distinge sigla Administrației pentru Controlul Drogurilor (DEA), agenția federală americană aflată în subordinea Departamentului de Justiție.

Liderul venezuelean apare încătușat, îmbrăcat într-un hanorac, în timp ce este escortat pe holurile sediului agenției antidrog din Manhattan.

Într-un moment surprins de camerele de filmat, Maduro rostește în limba engleză expresia „Noapte bună”, apoi întreabă, în spaniolă, dacă a folosit corect formula, înainte de a adăuga urarea „La mulți ani”. Secvența a fost intens comentată, având în vedere contextul juridic extrem de grav în care se află președintele venezuelean capturat.

Citește și: SUA au anunțat acuzațiile pentru care va fi judecat Maduro. Declarațiile procurorului general

Sursă video: platforma X

Ce este DEA

Administrația pentru Controlul Drogurilor (Drug Enforcement Administration – DEA) este una dintre cele mai importante agenții federale ale Statelor Unite, responsabilă cu aplicarea legilor și reglementărilor privind substanțele controlate. Misiunea ei principală este reducerea disponibilității drogurilor atât pe teritoriul american, cât și la nivel internațional, precum și destructurarea organizațiilor implicate în traficul de droguri.

În plus, DEA colaborează cu alte agenții guvernamentale americane și cu parteneri internaționali pentru combaterea infracțiunilor conexe drogurilor, inclusiv spălarea banilor și traficul de arme.

Agenția a fost înființată în anul 1973, ca răspuns la extinderea rețelelor internaționale de narcotrafic, şi gestionează resurse financiare considerabile.

Pentru 2025, DEA a primit autorizația de a cheltui aproximativ 3 miliarde de dolari. Agenția a reportat un sold de 318 milioane de dolari din anul precedent, a beneficiat de alocări noi în valoare de 3 miliarde de dolari și are dreptul de a utiliza încă 41 de milioane de dolari provenite din alte surse bugetare.

În clasamentul subdiviziunilor Departamentului de Justiție, DEA ocupă locul al cincilea în funcție de nivelul cheltuielilor nete, care reflectă diferența dintre cheltuielile totale ale agenției și veniturile generate din activități proprii, precum taxe sau chirii.

Ajustate la inflație, cheltuielile federale ale agenției au crescut de la 794,6 milioane de dolari în 1980 la aproximativ 3 miliarde de dolari în 2025.

Din punct de vedere administrativ, DEA este condusă de un administrator numit de președintele Statelor Unite și confirmat de Senat, care raportează direct Procurorului General. Funcția nu are o durată fixă de mandat, iar titularul este responsabil de supravegherea aplicării legislației privind substanțele controlate.

În septembrie 2024, aproximativ 8.912 angajați lucrau pentru DEA, dintr-un total de 2,31 milioane de angajați civili federali. Acest număr reprezintă o scădere de 10,3% față de anul 2010. Ponderea personalului agenției, de circa 0,4% din totalul angajaților federali, este însă semnificativ mai mare decât ponderea sa în bugetul federal, estimată la 0,038%.

SUA

