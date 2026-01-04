A fost descoperită cea mai mare și avansată navă de marfă medievală. Este în stare perfectă

Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca a anunțat recent o descoperire fără precedent în strâmtoarea Øresund: cea mai mare și mai avansată navă de marfă medievală din lume.

Considerată drept „o piatră de hotar în arheologia maritimă”, descoperirea a avut loc în timp ce scafandrii investigau fundul mării din Sound, în așteptarea noului cartier Lynetteholm din Copenhaga, și au dat peste o roată dințată record îngropată timp de secole în nisip și nămol, scrie Interesting Engineering.

Găsită la aproximativ 13 metri adâncime, prețioasa epavă a scăpat forțelor distructive, apărând într-o stare extraordinară de conservare care le-a oferit arheologilor o privire rară, de aproape, asupra unor detalii nemaivăzute până acum.

„Este extraordinar să avem atât de multe părți ale tachelajului”, au remarcat cercetătorii.

Dimensiunile sale impunătoare și starea remarcabilă au transformat excavarea într-o întreprindere masivă, care a necesitat 289 de scufundări și peste doi ani și jumătate pentru finalizare, potrivit Arkeonews.

Acum, Muzeul Corăbiilor Vikingilor a venit cu detalii și concluzii despre una dintre cele mai impresionante nave ale lumii medievale.

O navă revoluționară

Botezată Svælget 2, această navă-cargou medievală ar fi navigat pe mările Europei de Nord având capacitatea remarcabilă de a transporta o încărcătură uriașă de 300 de tone, cu un echipaj relativ redus.

Construită din lemn provenit din Polonia și Danemarca, corabia este descrisă de muzeu, într-un comunicat de presă, drept „super-nava” Evului Mediu. Avea aproximativ 27,7 metri lungime, 9,1 metri lățime și 6,1 metri înălțime.

Datele au arătat că Svælget 2 a fost construită în jurul anului 1410, folosind lemn provenit din Polonia și Țările de Jos. Pentru arheologi, asta sugerează că, deși anumite elemente (precum cadrele) au fost fasonate la locul construcției, constructorii au importat și materiale principale din alte regiuni. Cercetătorii au fost impresionați să constate că asemenea cantități mari de lemn erau transportate prin Europa.

De fapt, aceasta este una dintre concluziile-cheie ale specialiștilor: epava reflectă existența unei rețele comerciale puternice și complexe, pe care nava însăși o făcea mai eficientă. Într-un comunicat, muzeul o numește „coloana vertebrală a comerțului medieval”, deoarece putea parcurge distanțe mari și traversa ape periculoase fără a necesita un echipaj numeros, fiind o navă de transport eficientă și relativ ieftină.

„Este o dovadă clară că se făcea comerț cu bunuri de zi cu zi. Constructorii au făcut-o cât de mare se putea, ca să transporte încărcături voluminoase de sare, lemn, cărămizi sau produse alimentare de bază”, spune Otto Uldum, arheolog-șef, într-un comunicat de presă.

Nava marchează o schimbare importantă în comerț: bunurile schimbate nu mai erau doar produse de lux, ci și mărfuri obișnuite, pentru consumul zilnic. Practic, vasul a „extins” comerțul prin reducerea costurilor inutile și prin capacitatea de a transporta încărcături grele în toată Europa de Nord.

Datorită stării excelente de conservare, arheologii au recuperat corpul navei, o descoperire rară. De-a lungul acesteia au apărut urme ale suprastructurilor din prova și pupa, unde stătea echipajul.

O surpriză majoră a fost descoperirea unei galere construite din cărămidă, cel mai vechi exemplu de acest fel găsit vreodată în apele daneze. Asta ar fi permis echipajului să gătească la foc deschis. În plus, au fost găsite și obiecte precum încălțăminte, un pieptene, un vas de gătit și o tavă din lemn, potrivit Arkeonews.

Toate aceste descoperiri oferă o perspectivă rară asupra vieții de zi cu zi la bordul unei nave-cargou care a schimbat comerțul în Europa de Nord. În același timp, ele sugerează că existau resursele și organizarea necesare pentru construirea unei nave capabile să domine rutele maritime.