search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A fost descoperită cea mai mare și avansată navă de marfă medievală. Este în stare perfectă

0
0
Publicat:

Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca a anunțat recent o descoperire fără precedent în strâmtoarea Øresund: cea mai mare și mai avansată navă de marfă medievală din lume.

FOTO: Viking Ship Museum in Roskilde
FOTO: Viking Ship Museum in Roskilde

Considerată drept „o piatră de hotar în arheologia maritimă”, descoperirea a avut loc în timp ce scafandrii investigau fundul mării din Sound, în așteptarea noului cartier Lynetteholm din Copenhaga, și au dat peste o roată dințată record îngropată timp de secole în nisip și nămol, scrie Interesting Engineering.

Găsită la aproximativ 13 metri adâncime, prețioasa epavă a scăpat forțelor distructive, apărând într-o stare extraordinară de conservare care le-a oferit arheologilor o privire rară, de aproape, asupra unor detalii nemaivăzute până acum.

„Este extraordinar să avem atât de multe părți ale tachelajului”, au remarcat cercetătorii.  

Dimensiunile sale impunătoare și starea remarcabilă au transformat excavarea într-o întreprindere masivă, care a necesitat 289 de scufundări și peste doi ani și jumătate pentru finalizare, potrivit Arkeonews.

Acum, Muzeul Corăbiilor Vikingilor a venit cu detalii și concluzii despre una dintre cele mai impresionante nave ale lumii medievale.

O navă revoluționară

Botezată Svælget 2, această navă-cargou medievală ar fi navigat pe mările Europei de Nord având capacitatea remarcabilă de a transporta o încărcătură uriașă de 300 de tone, cu un echipaj relativ redus.

Construită din lemn provenit din Polonia și Danemarca, corabia este descrisă de muzeu, într-un comunicat de presă, drept „super-nava” Evului Mediu. Avea aproximativ 27,7 metri lungime, 9,1 metri lățime și 6,1 metri înălțime.

Datele au arătat că Svælget 2 a fost construită în jurul anului 1410, folosind lemn provenit din Polonia și Țările de Jos. Pentru arheologi, asta sugerează că, deși anumite elemente (precum cadrele) au fost fasonate la locul construcției, constructorii au importat și materiale principale din alte regiuni. Cercetătorii au fost impresionați să constate că asemenea cantități mari de lemn erau transportate prin Europa.

De fapt, aceasta este una dintre concluziile-cheie ale specialiștilor: epava reflectă existența unei rețele comerciale puternice și complexe, pe care nava însăși o făcea mai eficientă. Într-un comunicat, muzeul o numește „coloana vertebrală a comerțului medieval”, deoarece putea parcurge distanțe mari și traversa ape periculoase fără a necesita un echipaj numeros, fiind o navă de transport eficientă și relativ ieftină.

„Este o dovadă clară că se făcea comerț cu bunuri de zi cu zi. Constructorii au făcut-o cât de mare se putea, ca să transporte încărcături voluminoase de sare, lemn, cărămizi sau produse alimentare de bază”, spune Otto Uldum, arheolog-șef, într-un comunicat de presă.

Nava marchează o schimbare importantă în comerț: bunurile schimbate nu mai erau doar produse de lux, ci și mărfuri obișnuite, pentru consumul zilnic. Practic, vasul a „extins” comerțul prin reducerea costurilor inutile și prin capacitatea de a transporta încărcături grele în toată Europa de Nord.

Datorită stării excelente de conservare, arheologii au recuperat corpul navei, o descoperire rară. De-a lungul acesteia au apărut urme ale suprastructurilor din prova și pupa, unde stătea echipajul. 

O surpriză majoră a fost descoperirea unei galere construite din cărămidă, cel mai vechi exemplu de acest fel găsit vreodată în apele daneze. Asta ar fi permis echipajului să gătească la foc deschis. În plus, au fost găsite și obiecte precum încălțăminte, un pieptene, un vas de gătit și o tavă din lemn, potrivit Arkeonews.

Toate aceste descoperiri oferă o perspectivă rară asupra vieții de zi cu zi la bordul unei nave-cargou care a schimbat comerțul în Europa de Nord. În același timp, ele sugerează că existau resursele și organizarea necesare pentru construirea unei nave capabile să domine rutele maritime.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
digi24.ro
image
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
stirileprotv.ro
image
Cine era băiatul care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei
gandul.ro
image
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
mediafax.ro
image
Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!”
fanatik.ro
image
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
antena3.ro
image
Român mort într-un accident de schi în Franţa. Laurenţiu plecase din România de 20 de ani
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
cancan.ro
image
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
prosport.ro
image
Schimbări importante la pensii din 2026: femeile ies mai târziu la pensie, apar beneficii pentru vechime
playtech.ro
image
Când trece România la euro și de ce nu a făcut-o până acum, după modelul Bulgariei. Explicațiile guvernului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Românul dat dispărut în urma tragediei din Elveția a fost găsit mort. MAE a făcut durerosul anunț
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”
click.ro
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Pagini de istorie uitate. Povestea regelui Carol al II-lea și culisele renunțării la tron
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Îți amintești de Raluca Lăzăruț? Fosta știristă impresionează astăzi cu aceeași siluetă și frumusețe ca la începutul anilor 2000
image
Mircea Badea dezvăluie singura lui teamă. „E foarte aproape de panică”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?