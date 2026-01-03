Adevărul Dezvoltare personală
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea

În corpul nostru există celule care nu mai funcționează normal și care pot provoca boli. Dr. Alberto Villoldo explică cum putem învăța să le eliminăm și să ne redăm sănătatea.

femeie racita
Sursă foto: Shutterstock

„Imaginați-vă că fiecare celulă din corpul nostru are un ceas (un ceas al vieții și al morții), ascuns, invizibil, dar absolut vital. Peste 200 de boli majore pe care le-am identificat în Vest sunt asociate cu funcționarea deficitară a mitocondriilor”, spune dr. Alberto Villoldo, antropolog și șaman. „Dacă am putea să le restaurăm și să reparăm ceasul morții, am putea împiedica evoluția cancerului sau chiar preveni apariția lui.”

În realitate, în aproape orice boală cronică, de la diabet și boli de inimă, până la Alzheimer sau anumite tipuri de cancer, funcția mitocondrială este adesea compromisă, micile centrale energetice ale celulelor noastre. Când acestea nu mai funcționează corect, celulele nu mai produc suficientă energie, reglarea semnalelor apoptotice este afectată și corpul începe să acumuleze „celule zombie” (celule senescente), care contribuie la inflamație și boală. Restaurarea funcției mitocondriale nu e doar o promisiune abstractă: e cheia regenerării și echilibrului celular, semnalează acesta.

Alberto Villoldo ne invită să privim evoluția dintr-o perspectivă neașteptată: cea a bacteriilor, care există de peste două miliarde de ani. Acestea obțin energia necesară prin reacții chimice (chemosinteză) și au învățat să supraviețuiască în medii extreme. „Unele bacterii intrau în hibernare în perioadele de foamete”, explică Villoldo, „iar un senzor proteic, TOR, le activa semnalele pentru hrănire”.

TOR, adaugă el, „reglează reproducerea și repararea celulelor din întreg organismul și îl găsim în toate ființele vii”. Villoldo susține că acest mecanism celular influențează fertilitatea în perioade de lipsă severă de hrană. „În condiții extreme, cum a fost foametea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, acest senzor poate reduce capacitatea de reproducere a organismelor afectate”, punctează el.

În felul acesta, de la cele mai simple bacterii până la oameni, organismul își ajustează funcțiile vitale în funcție de resursele disponibile, demonstrând că supraviețuirea depinde nu doar de ceea ce mâncăm, ci și de modul în care corpul nostru răspunde la mediul înconjurător.

Saltul cuantic al evoluției a venit odată cu fotosinteza, continuă Villoldo: bacteriile au învățat să transforme lumina primită de la soare în viață. „Acestea au devenit primele organisme fotosintetice, cianobacteriile, și au transformat CO₂ în oxigen și carbohidrați”, spune Alberto Villoldo. În timp, alt tip de bacterii a evoluat în mitocondrii, adevărate centrale energetice ale vieții, care folosesc oxigenul și nutrienții pentru a produce ATP, molecula care stochează energia vieții.

Cum restabilim echilibrul

Dar mitocondriile fac mai mult decât să producă energie: ele controlează moartea celulelor și regenerarea organismului. „Dacă celulele nu primesc semnalele corecte sau mitocondriile funcționează defectuos, apar celulele care vor să trăiască veșnic. Pe care noi le numim cancer”, spune Villoldo.

În timp ce medicina clasică tratează cancerul prin chirurgie, radioterapie sau chimioterapie, Villoldo propune o abordare șamanică centrată pe restabilirea armoniei în organism. „Cum restabilim echilibrul, nu doar în corp, ci și în celule și mitocondrii, pentru ca ceasul morții să funcționeze corect?”

O parte esențială a acestei abordări constă în eliminarea celulelor zombie, explică acesta, cele care nu mai mor, dar nici nu trăiesc normal, și care produc inflamație și toxine în organism. „Programul nostru vizează reducerea semnalelor pe care celulele le primesc despre nivelul de zahăr și proteine, astfel încât acestea să intre în modul de reparare și regenerare. Adică, zahărul și proteinele nu sunt eliminate din organism, ci celulele își schimbă modul de reacție la aceste semnale și se concentrează pe întreținere și regenerare”, explică Villoldo. Nu e vorba despre a repara ce s-a stricat, ci despre a crea un corp nou, capabil să se vindece și să îmbătrânească diferit.

De-a lungul a milioane de ani, de la primele bacterii la organismele fotosintetice și până la mitocondriile din celulele noastre, Villoldo ne amintește că viața este un proces de cooperare și regenerare continuă. În fiecare zi, corpul nostru își regenerează celulele. Mitocondriile funcționează ca un „ceas al vieții”, iar modul în care le protejăm și le stimulăm poate face diferența între boală și sănătate, între stagnare și regenerare.

Așadar, ceasul ascuns al vieții nu e doar un concept abstract, ci o realitate biologică. Dacă învățăm să-l înțelegem și să-l respectăm, putem nu doar să prevenim bolile, ci și să trăim o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai armonizată cu ritmurile ale naturii.

Mitocondriile au propriul ADN, separat de ADN-ul nostru principal, sub forma unui inel de 38 de gene, vulnerabil la radicalii liberi, mai spune șamanul. Dacă primesc nutrienți de calitate slabă, încep să producă radicali liberi și se deteriorează. Celulele care primesc semnale defectuoase de la mitocondrii nu mai intră în procesul normal de moarte celulară și devin celule „zombie”: incapabile să se reproducă, dar toxice, generând inflamație. Pe măsură ce îmbătrânim, aceste celule se acumulează și perturbă repararea naturală a corpului.

Șamanii, spune Villoldo, au descoperit de mult remediile: plante sacre cu efect senolitic, capabile să elimine celulele zombie. Astăzi, în protocoalele occidentale, suplimente precum quercetin și fisetin îndeplinesc aceeași funcție, reducând moleculele semnal inflamatorii.

