search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce le cere Washingtonul cetățenilor săi să părăsească Rusia. Expert în securitate: „America este revoltată de situația fără precedent”

0
0
Publicat:

Actualizarea avertizării de călătorie pentru cetățenii americani în Federația Rusă a generat temeri, mulți oameni întrebându-se dacă Washingtonul se pregătește de un conflict direct. Expertul în securitate Hari Bucur-Marcu a tradus mesajul Statelor Unite.

Donald Trump. FOTO: Profimedia
Donald Trump. FOTO: Profimedia

Potrivit analistului, riscul de călătorie în Rusia rămâne la nivelul maxim (4 din 5), însă justificarea este una profund politică.

„Înseamnă recunoașterea eșecului implementării propunerii americane, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio încă din prima jumătate a anului trecut și adresată Moscovei, de a conveni împreună asupra unui program de reluare a relațiilor diplomatice și consulare, reduse de la începerea războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei, de acum aproape 4 ani. În locul unei asemenea deschideri în dialogul diplomatic, Rusia lui Putin și Lavrov a preferat să «negocieze» cu emisari ai președintelui american Donald J. Trump, ca și când diplomația americană ar fi cu totul irelevantă pentru kremlinezi.”, a explicat Hari Bucur-Marcu, într-o postare pe Facebook.

Atacul celor 91 de drone, o capcană pentru Trump

Expertul aduce în atenție încercarea lui Vladimir Putin de a-l dezinforma pe Donald Trump, după ce liderul de la Kremlin i s-a plâns liderului american că ar fi fost ținta unui atac al Armatei ucrainene.

„America este revoltată de situația fără precedent, creată de Putin Vladimir Vladimirovici personal, care l-a sunat pe președintele Trump, ca să i se plângă că, în timpul întâlnirii americano-ucraineană, una din reședințele sale de vacanță ar fi fost supusă unui atac ucrainean cu nu mai puțin de 91 de drone cu rază lungă, care atac ar fi fost neutralizat în întregime, doar că așa ceva a determinat Rusia să își reconsidere pozițiile expuse anterior, la întâlnirile cu emisarii americani.”, a subliniat analistul.

Tehnologia americană contrazice Moscova

Bucur-Marcu demontează veridicitatea acestui atac, arătând că nici tehnologia aliată, nici mediul informațional rus nu au înregistrat vreun eveniment de o asemenea magnitudine.

„Nu numai că Ucraina a negat ferm și credibil că ar fi lansat un asemenea atac, dar incidentul ca atare nu a lăsat nicio «amprentă» în mass-media din Rusia, nici măcar la nivelul blogărilor de război moscoviți, altfel foarte alerți și atenți la detalii. Așa cum nici mijloacele de supraveghere americane și aliate nu au identificat nicio activitate semnificativă a apărării aeriene rusești, în zona în care se află reședința putinistă evocată și nici pe traseul din Ucraina și până acolo, ca și când cele 91 de drone ucrainene ar fi fost date toate jos cu praștia, dar fără să mai și ajungă pe pământ.”, a arătat Bucur-Marcu.

Jocul dublu al Kremlinului

La finalul lui decembrie 2025, Kremlinul a susținut că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin, episod prezentat de Moscova ca o escaladare gravă în plin context al discuțiilor despre negocieri de pace. Potrivit versiunii ruse, Putin i-ar fi relatat personal incidentul lui Donald Trump într-o convorbire telefonică, plângându-se de acțiunile Kievului și sugerând că acestea ar putea afecta poziția Rusiei în procesul diplomatic.

Inițial, Trump a confirmat discuția și a declarat public că a fost „foarte supărat” de informațiile primite despre presupusul atac. La scurt timp însă, după consultări cu serviciile americane de informații, președintele SUA a revenit asupra subiectului și a afirmat că nu există date care să confirme că reședința lui Putin ar fi fost atacată de Ucraina, infirmând practic versiunea prezentată de Kremlin.

Ucraina a negat de la bun început acuzațiile, calificându-le drept dezinformare menită să influențeze negocierile și percepția americană. Lipsa unor dovezi independente și retragerea sprijinului public al lui Trump pentru afirmația inițială a Moscovei au consolidat ideea că episodul ar putea face parte dintr-o strategie de presiune politică, mai degrabă decât dintr-un incident militar real.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
digi24.ro
image
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
stirileprotv.ro
image
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe! La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
gandul.ro
image
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
mediafax.ro
image
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ideologul lui Putin exultă după ce Trump a „anexat” Venezuela și l-a capturat pe Maduro: „Ucraina trebuie să fie a noastră”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
cancan.ro
image
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
prosport.ro
image
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
playtech.ro
image
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Românul dat dispărut în urma tragediei din Elveția a fost găsit mort. MAE a făcut durerosul anunț
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă”
click.ro
image
Trei zodii care își schimbă complet viața după Luna Plină din 3 ianuarie. Ce schimbări pregătesc astrele
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 5–11 ianuarie 2026. Trei zodii trec peste toate provocările, iar un nativ are noroc în dragoste
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?