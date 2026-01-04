De ce le cere Washingtonul cetățenilor săi să părăsească Rusia. Expert în securitate: „America este revoltată de situația fără precedent”

Actualizarea avertizării de călătorie pentru cetățenii americani în Federația Rusă a generat temeri, mulți oameni întrebându-se dacă Washingtonul se pregătește de un conflict direct. Expertul în securitate Hari Bucur-Marcu a tradus mesajul Statelor Unite.

Potrivit analistului, riscul de călătorie în Rusia rămâne la nivelul maxim (4 din 5), însă justificarea este una profund politică.

„Înseamnă recunoașterea eșecului implementării propunerii americane, anunțată de secretarul de stat Marco Rubio încă din prima jumătate a anului trecut și adresată Moscovei, de a conveni împreună asupra unui program de reluare a relațiilor diplomatice și consulare, reduse de la începerea războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei, de acum aproape 4 ani. În locul unei asemenea deschideri în dialogul diplomatic, Rusia lui Putin și Lavrov a preferat să «negocieze» cu emisari ai președintelui american Donald J. Trump, ca și când diplomația americană ar fi cu totul irelevantă pentru kremlinezi.”, a explicat Hari Bucur-Marcu, într-o postare pe Facebook.

Atacul celor 91 de drone, o capcană pentru Trump

Expertul aduce în atenție încercarea lui Vladimir Putin de a-l dezinforma pe Donald Trump, după ce liderul de la Kremlin i s-a plâns liderului american că ar fi fost ținta unui atac al Armatei ucrainene.

„America este revoltată de situația fără precedent, creată de Putin Vladimir Vladimirovici personal, care l-a sunat pe președintele Trump, ca să i se plângă că, în timpul întâlnirii americano-ucraineană, una din reședințele sale de vacanță ar fi fost supusă unui atac ucrainean cu nu mai puțin de 91 de drone cu rază lungă, care atac ar fi fost neutralizat în întregime, doar că așa ceva a determinat Rusia să își reconsidere pozițiile expuse anterior, la întâlnirile cu emisarii americani.”, a subliniat analistul.

Tehnologia americană contrazice Moscova

Bucur-Marcu demontează veridicitatea acestui atac, arătând că nici tehnologia aliată, nici mediul informațional rus nu au înregistrat vreun eveniment de o asemenea magnitudine.

„Nu numai că Ucraina a negat ferm și credibil că ar fi lansat un asemenea atac, dar incidentul ca atare nu a lăsat nicio «amprentă» în mass-media din Rusia, nici măcar la nivelul blogărilor de război moscoviți, altfel foarte alerți și atenți la detalii. Așa cum nici mijloacele de supraveghere americane și aliate nu au identificat nicio activitate semnificativă a apărării aeriene rusești, în zona în care se află reședința putinistă evocată și nici pe traseul din Ucraina și până acolo, ca și când cele 91 de drone ucrainene ar fi fost date toate jos cu praștia, dar fără să mai și ajungă pe pământ.”, a arătat Bucur-Marcu.

Jocul dublu al Kremlinului

La finalul lui decembrie 2025, Kremlinul a susținut că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin, episod prezentat de Moscova ca o escaladare gravă în plin context al discuțiilor despre negocieri de pace. Potrivit versiunii ruse, Putin i-ar fi relatat personal incidentul lui Donald Trump într-o convorbire telefonică, plângându-se de acțiunile Kievului și sugerând că acestea ar putea afecta poziția Rusiei în procesul diplomatic.

Inițial, Trump a confirmat discuția și a declarat public că a fost „foarte supărat” de informațiile primite despre presupusul atac. La scurt timp însă, după consultări cu serviciile americane de informații, președintele SUA a revenit asupra subiectului și a afirmat că nu există date care să confirme că reședința lui Putin ar fi fost atacată de Ucraina, infirmând practic versiunea prezentată de Kremlin.

Ucraina a negat de la bun început acuzațiile, calificându-le drept dezinformare menită să influențeze negocierile și percepția americană. Lipsa unor dovezi independente și retragerea sprijinului public al lui Trump pentru afirmația inițială a Moscovei au consolidat ideea că episodul ar putea face parte dintr-o strategie de presiune politică, mai degrabă decât dintr-un incident militar real.