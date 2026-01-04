search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce riscă Vladimir Putin să piardă miliarde de dolari după căderea regimului Maduro

0
0
Publicat:

Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele speciale americane și transferul acestuia la New York, unde urmează să fie judecat pentru acuzații de narcoterorism, pun sub semnul întrebării soarta miliardelor de dolari investite de Rusia în Venezuela de-a lungul ultimelor două decenii.

Putin a investit miliarde de dolari în Venezuela de-a lungul ultimelor două decenii.FOTO: Profimedia
Putin a investit miliarde de dolari în Venezuela de-a lungul ultimelor două decenii.FOTO: Profimedia

Potrivit calculelor Reuters, între 2006 și 2017, Rusia a alocat aproximativ 17 miliarde de dolari guvernului venezuelean și companiei petroliere de stat PDVSA, sub formă de împrumuturi și investiții. Primele fonduri, în valoare de 2,2 miliarde de dolari, au fost acordate în timpul mandatului lui Hugo Chávez, care a semnat în 2009 un contract pentru achiziționarea de armament rusesc, inclusiv tancuri T-72 și sisteme antiaeriene S-300.

Opt ani mai târziu, datoria Venezuelei față de Moscova ajunsese la 3,5 miliarde de dolari, sumă pe care Caracasul nu a reușit să o ramburseze din cauza colapsului economic și a sancțiunilor internaționale. În 2017, Vladimir Putin și Nicolás Maduro au convenit amânarea plăților cu zece ani, rambursarea principalului urmând să aibă loc în perioada 2024–2027.

La finalul anilor 2010, gigantul rus Rosneft a devenit unul dintre principalii creditori ai regimului Maduro, obținând în schimb participații în proiecte petroliere majore din Venezuela. Surse citate de Reuters arată că guvernul de la Caracas a utilizat fondurile rusești pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, achitând datoriile prin livrări de petrol, revândut ulterior de Rosneft pe piețele internaționale.

În 2020, după impunerea sancțiunilor împotriva PDVSA, Rosneft și-a cedat toate activele din Venezuela unei entități de stat nou-înființate, Roszarubezhneft, controlată integral de statul rus.

În prezent, viitorul zăcămintelor petroliere venezuelene se află sub controlul administrației președintelui american Donald Trump, care a acuzat Venezuela de „furtul” petrolului american. Trump a declarat că SUA intenționează să reconstruiască infrastructura energetică a țării și să crească masiv exporturile de petrol către alte state.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că nu anticipează tensiuni cu Rusia în urma operațiunii din Venezuela și a susținut că nu a discutat „niciodată” cu Vladimir Putin despre soarta lui Maduro.

Operațiunea militară americană, care, potrivit Associated Press, a durat aproximativ 30 de minute, a generat o reacție rezervată la Moscova. Ministerul rus de Externe și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de intervenția SUA pe teritoriul venezuelean și a cerut eliberarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, ambii riscând pedepse pe viață în Statele Unite.

Analistul politic Abbas Galliamov apreciază că situația îl plasează pe Vladimir Putin într-o poziție contradictorie: pe de o parte, ca lider autoritar, se identifică cu soarta lui Maduro, iar pe de altă parte, ca șef al unei puteri globale, nu poate ignora demonstrația de forță a SUA.

„Va fi o zi extrem de grea pentru elita de securitate a Rusiei. Vor apărea inevitabil întrebări de tipul «de ce ei pot, iar noi nu?»”, a scris Galliamov.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
digi24.ro
image
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
stirileprotv.ro
image
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe! La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
gandul.ro
image
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
observatornews.ro
image
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
cancan.ro
image
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
prosport.ro
image
Trump amenință și alte țări după înlăturarea lui Maduro. Ar trebui „să-și păzească fundul”
playtech.ro
image
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Haos total". Primul șef din Elveția care e gata să renunțe, după tragedia din noaptea de Revelion
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Mai multe zile libere pentru români! Ce schimbări aduce 2026
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?