Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără însărcinată doar prin sex oral

Deși medicina a cunoscut progrese remarcabile în ultima sută de ani, există cazuri medicale care au sfidat orice logică științifică. Unele dintre ele par de necrezut și rămân, până astăzi, fără o explicație clară.

Medicina a evoluat fantastic în ultima jumătate de secol. Aparatura nouă pentru diagnosticare, imunologia, munca de prevenție, găsirea de noi tratamente și înțelegerea tot mai profundă a funcționalității organismului uman, au dus atât la salvarea de vieți, dar și la o calitate mai bună a traiului de zi cu zi. În pofida acestor progrese medicale spectaculoase, ultimele decenii au adus în continuare cazuri greu de explicat și de imaginat, care sfidează logica științifică. O dovadă clară că, indiferent cât de mult avansăm, natura continuă să ne surprindă.

Adolescenta care a rămas gravidă după o partidă de sex oral

Este bine cunoscut faptul că pentru a concepe un copil spermatozoizii unui bărbat trebuie să fecundeze ovulele unei femei. Acest proces are loc cel mai des în trompele uterine în perioada fertilă a femeii. Astfel, din punct de vedere medical un copil nu poate fi conceput decât pe cale vaginală. Cu toate acestea imposibilul s-a produs, iar o adolescentă a rămas gravidă în urma unei partide de sex oral. Cazul este cât se poate de real și a fost bine documentat. Minunea a avut loc în anul 1988, în statul sud-african Lesotho. O adolescentă s-a prezentat la spital cu dureri abdominale intermitente și acute. În urma examenului medical s-a constatat că este însărcinată în nouă luni. Tânăra a mărturisit medicilor că nu știa de sarcină. Mai ales fiindcă tânăra avea o malformație rară.

Adică nu avea deschidere vaginală. Acest lucru a fost observat și de medicii de gardă. Această afecțiune rară, în care deschiderea vaginală este absentă sau închisă, este cunoscută sub numele de atrezie vaginală distală și afectează aproximativ 1 din 4.000 până la 10.000 de nou-născuți de sex feminin. Uterul ei se contracta însă la intervale regulate, iar fătul era orientat cu capul în jos în canalul de naștere. Medicii i-au administrat pacientei anestezie epidurală și au efectuat o cezariană de urgență, aducând pe lume un băiețel sănătos, cu o greutate de 2,8 kilograme, conform unui raport al cazului. Examinarea pacientei după naștere a arătat că uterul ei se termina într-un vagin cu o adâncime de doar 2 centimetri, conform raportului de caz. Misterul a fost parțial elucidat în momentul în care medicii și-au dat seama că aceeași pacientă ajunsese la camera de gardă cu nouă luni înainte. Adică exact în ziua conceperii copilului. Atunci ajunsese la Urgențe fiindcă a fost înjunghiată în zona abdomenului de fostul iubit. Acesta a prins-o că a făcut sex oral cu un alt băiat. Cuțitul i-a pătruns peretele abdominal și i-a provocat două răni la stomac.

La momentul respectiv, medicii i-au tratat rănile și au externat-o din spital. Punând cap la cap lucrurile, experții au concluzionat că, după ce pacienta a fost înjunghiată, sperma pe care o înghițise a migrat către organele sale reproducătoare prin rupturile din tractul digestiv, provocând astfel sarcina. Fertilizarea are loc de obicei după ce sperma este introdusă în sistemul reproducător feminin prin vagin. Mediile foarte acide, cum ar fi tractul gastrointestinal, sunt neprielnice pentru spermatozoizi. Cu toate acestea, saliva are un conținut mai scăzut de acid decât alte părți ale sistemului digestiv iar o combinație unică de factori a dus la această fertilizare neobișnuită.

Mai mult decât atât, atunci când oamenii sunt malnutriți, sistemul digestiv devine mai puțin acid și mai alcalin, au explicat medicii. Pacienta era subnutrită în momentul înjunghierii, ceea ce ar fi putut oferi un mediu mai ospitalier pentru sperma înghițită pe măsură ce aceasta călătorea din sistemul ei digestiv și trecea prin rănile provocate de cuțit din stomac pentru a intra în uter, se arată în raport.

Copilul care și-a uitat limba după o operație banală

Un alt caz medical complet bizar implică tot un adolescent. De această dată un băiat de 17 ani din Olanda. Cazul s-a petrecut relativ recent. Acesta a ajuns la spital după o accidentare la genunchi, pe terenul de fotbal. A fost nevoie de o intervenție chirurgicală. S-a decis anestezierea completă a pacientului. Operația a fost un succes, dar după ce s-a trezit din anestezie, tânărul olandez nu mai vorbea deloc limba maternă. Ba chiar părea să nici nu o mai înțeleagă. Din contră vorbea engleză-americană, cu accent perfect. În plus a insistat în repetate rânduri că se află în SUA.

Înainte de acest incident, vorbea limba engleză doar în timpul orelor de Limba și literatura engleză, de la școală. Și nici nu fusese vreodată în SUA. În plus, nu și-a recunoscut părinții. Conform unui raport scris de medici despre cazul său, pacientul nu avea antecedente de simptome psihiatrice și nici antecedente medicale familiale relevante, în afară de unele cazuri de depresie ușoară și justificată, suferite de mama sa. Inițial medicii nu s-au îngrijorat crezând că adolescentul suferea de delir, o stare de confuzie care poate apărea în timpul recuperării după anestezie.

Însă când personalul medical nu a reușit să-l facă pe pacient să vorbească un singur cuvânt în olandeză, a solicitat o consultație psihiatrică. Specialiștii psihiatrii l-au găsit pe tânăr relaxat și capabil să se concentreze. O vreme a ținut-o în engleză americană. După o zi a început să vorbească engleză dar cu accent olandez. Ulterior a început să dea răspunsuri scurte în olandeză. Înțelegea dar nu putea vorbi. Abia după ce un grup de prieteni a venit la el a început brusc să vorbească și să înțeleagă olandeza. Neurologii nu au descoperit anomalii în timpul examenului medical complet al pacientului. Tânărul de 17 ani a fost diagnosticat cu sindromul limbii străine, dar nu poate fi explicată situația în mod exact, din punct de vedere științific. Mai ales că în lume au fost înregistrate doar nouă cazuri. A fost externat la trei zile după operație.

Fata care nu a îmbătrânit niciodată

Unul dintre cele mai ciudate cazuri medicale din istorie este cel al lui Brooke Megan Greenberg o tânără care a murit în 2013 la 20 de ani. Ce era cu adevărat special la Brooke? Ei bine, faptul că nu îmbătrânea deloc. La vârsta de cinci ani s-a oprit din crescut și avansat ca vârstă biologică. Trupul ei și la 20 de ani a rămas ca al unui copil de cinci ani. A fost primul caz documentat de sindrom complex neotenic.

La 20 de ani avea aproximativ 76 cm înălțime și cântărea în jur de 7,3 kg. În plus, avea o vârstă mentală ca a unui copil de un an. Brooke s-a născut pe 8 ianuarie 1993, la Spitalul Sinai din Baltimore, Maryland. A fost născută prin cezariană, la naștere cântărind doar 1,8 kg. A avut o dislocare anterioară de șold, o afecțiune care îi făcea picioarele să se rotească în sus, spre umeri. Dar problema a fost corectată chirurgical. În rest, Brooke părea a fi un bebeluș cât se poate de normal. Era al treilea copil al familiei iar toții frații și surorile ei erau sănătoși. Brooke a fost un copil greu încercat în primii șase ani de viață. Cu multe urgențe medicale absolut inexplicabile.

A avut șapte ulcere stomacale perforate, o criză epileptică dar și o stare comatoasă în care a zăcut 14 zile. Ulterior și-a revenit. Medicii peditatrii de la acea vreme au spus că efectiv sursa problemelor ei medicale a rămas un mister. Între 5 și 6 ani, Brooke a încetat să mai crească. Nu a mai luat nici în greutate. Nimeni nu găsea o explicație. A trăit până la 20 de ani, fără să îmbătrânească deloc. Părul și unghiile erau singurele părți ale corpului care continuau să crească. Numeroasele studii ADN nu au scos la iveală anomalii în genele ei asociate cu îmbătrânirea și nici părinții ei nu aveau un istoric de dezvoltare anormală. Oamenii de știință au denumit boala sau ceea ce i se întâmpla lui Brooke, Sindromul X. Nici până în momentul de față nu a putut fi explicată științific.